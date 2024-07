Gấp rút truy tìm nhân thân thi thể nam giới trên sông

Chiều 3-7, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức khám nghiệm tử thi một thi thể nam giới trong giai đoạn phân hủy trên sông Hậu.

Thi thể nam giới được phát hiện trên sông Hậu.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, người dân ở phường Thành Phước, thị xã Bình Minh phát hiện một thi thể trôi trên sông nên đã trình báo cơ quan công an.

Lực lượng công an nhanh chóng đến nơi thì phát hiện thi thể trên là nam giới, đang trong giai đoạn phân hủy mạnh nên đã thông báo đến Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long nhờ hỗ trợ.

Theo thông tin ban đầu, thi thể trên là nam giới, tóc ngắn, mặc áo thun ngắn tay màu xám, quần đùi xám, độ tuổi từ 40 đến 50, chiều cao trên 1m60.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Minh thông báo đến công an các địa phương lân cận và người dân, nếu biết người có đặc điểm như trên thì nhanh chóng liên hệ đến Công an thị xã Bình Minh để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tử vong nêu trên.