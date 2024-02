Gặp người ảo AI của Viettel khuấy động AEON Mall

Trong không khí rộn ràng của Tết Nguyên Đán 2024, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã tổ chức một sự kiện công nghệ ấn tượng, nổi bật với việc giới thiệu ứng dụng "trí tuệ nhân tạo" (AI) vào Vi An - người ảo siêu thực đầu tiên tại Việt Nam.

Không chỉ thu hút bởi sự mới mẻ và tiện ích của công nghệ AI, sự kiện còn mang lại cơ hội tương tác độc đáo giữa khán giả và người ảo Vi An. Cũng tại sự kiện, những cái tên nổi tiếng trong giới KOLs như Long Chun, Phạm Vinh, Cận Văn, Kim Cương… đã đưa ra những góc nhìn thú vị về trải nghiệm thực tế của mình.

Vi An – người ảo AI trí tuệ nhân tạo của Viettel.

Được phát triển dựa trên công nghệ Meta Human, Vi An thể hiện sự thông minh và sự linh hoạt của mình trong tương tác với người dùng.

Đặc biệt, Vi An còn được xây dựng vô cùng chân thật với làn da, mái tóc đậm nét Á Đông và một ngoại hình cực kỳ thân thiện và năng động - đại diện cho thế hệ genZ đầy sáng tạo. Được biết, Vi An có chất lượng siêu thực vượt trên các KOL ảo của Mỹ, Nhật, Thái,.. Để làm được điều này, đội ngũ sáng tạo đã kết hợp sáng tạo và tinh vi giữa nhiều công nghệ tiên tiến, được coi là tương lai của 3D CGI và AI Human.

Các KOLs thích thú trải nghiệm, tương tác cùng Trợ lý ảo Vi An

Sự kiện đã tạo ra một không gian tương tác độc đáo và thú vị giữa Vi An - đại diện cho công nghệ AI và KOLs ảo, với những người làm sáng tạo trong thế giới số ở đời thực.

Long Chun - một KOL tại sự kiện chia sẻ sự thích thú và tự hào về công nghệ AI mang thương hiệu Việt như Vi An. "Mình thật sự cảm thấy bất ngờ, không thể tin được có một trợ lý ảo nhiều tính năng và hữu ích tới vậy. Vi An đã tương tác với chúng mình rất nhanh và mượt mà, gần như câu hỏi nào đặt ra AI này cũng trả lời rất chi tiết, kỹ càng, lời lẽ văn minh…" Long Chun cũng cho biết thêm, Vi An hoàn toàn có thể trở thành một KOLs trong thế hệ tương lai, đặc biệt là các lĩnh vực về công nghệ thông tin.

KOL Long Chun tham dự sự kiện

Lần đầu tiên được tương tác với người ảo Vi An, KOL Kim Cương cho biết: "Mặc dù trợ lý đôi lúc trả lời câu hỏi chưa đúng trọng tâm nhưng mình tin tương lai trợ lý ảo sẽ hoàn thiện mà không kém gì AI của các nước bạn trên thế giới".

Chia sẻ thêm về vấn đề tương lai KOLs khi có sự xuất hiện của các KOLs ảo, Kim Cương cho biết mặc dù có những lo lắng nhất định khi AI ảo có nhiều ưu thế về mặt kiến thức và được trang bị các kỹ năng không khác gì một con người nhưng Kim Cương vẫn rất tự hào khi chính đất nước của mình đã tạo ra được một AI hỗ trợ con người như Vi An.

KOL Kim Cương tham dự sự kiện

Về phía Phạm Vinh, anh chàng KOL rất thích thú và tự hào khi trải nghiệm tương tác cùng trợ lý ảo Vi An. Anh cũng thể hiện sự mến mộ và khâm phục đội ngũ đã tạo ra Vi An và chia sẻ quan điểm của mình về KOLs ảo: "Mình chưa bao giờ nghĩ AI sẽ trở thành một KOL tương lai, vì KOL cần nhiều sự sáng tạo. Từ giọng nói tới ngoại hình cũng như cảm xúc, AI vẫn chỉ là trí tuệ thông minh do con người tạo ra".

Đây là sự kiện trải nghiệm nằm trong chuỗi chương trình "Tết A.I. cũng có quà" nhân dịp Tết Nguyên đán mà Viettel Telecom triển khai như một lời cảm ơn gửi đến khách hàng.

Theo đó, khách hàng đăng ký gói di động, internet Viettel, truyền hình TV360 trong thời gian từ nay đến ngày 15/03/2024, sẽ được nhận ngay 5% điểm tiêu dùng Viettel++ trên giá cước thực tế (gấp 10 lần so với thông thường). Như vậy, khi lắp đặt internet Viettel và thanh toán cước cả năm, khách hàng sẽ nhận ngay tới 100 nghìn điểm Viettel++ để đổi ra data, phút gọi, voucher mua sắm. Đồng thời, khách hàng còn nhận được một mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số với giải thưởng là 50 điện thoại Samsung Galaxy ZFlip5 (8GB & 512GB) và 20 giải tiền mặt trị giá 50 triệu/giải.