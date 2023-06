Mới đây nhất, Trần Tuấn Nghĩa đã trở thành 1 trong 4 thành viên của đội tuyển Việt Nam tham dự kì SEA Games 32 vừa qua. Đội hình này được sàng lọc và lựa chọn kĩ càng qua thông qua sự kiện Hà Nội All in One. Tuy nhiên, do vướng mắc các vấn đề hành chính khiến thời gian luyện tập của Nghĩa và các đồng đội trở nên vô cùng gấp rút. Cùng thời điểm đó, anh được bác sĩ chẩn đoán bị co cơ ở phần sau đầu gối trái và yêu cầu hạn chế vận động mạnh. Chấn thương này đã khiến anh phải luyện tập nghiêm túc hơn nhiều lần, đồng thời sử dụng thiết bị bó chặt phần đầu gối bị đau. Kết quả chung cuộc, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc mang về một Huy chương Vàng và Bạc tại nội dung B-Girls 1vs1, riêng Trần Tuấn Nghĩa lọt vào Top 8. Thành tích này đã góp phần giúp cộng đồng Breaking nói riêng, Hiphop nói chung ở Việt Nam có thêm nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.