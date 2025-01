Gặp gỡ anh chàng Việt Nam đánh pickleball 10 tiếng/ngày, khiến cộng đồng mạng thích thú với phong cách chơi có 1-0-2

Mới đây, trang The Kitchen Pickleball của Mỹ - nơi sở hữu những video pickleball triệu view - đã bất ngờ chia sẻ một đoạn video về một anh chàng Việt Nam sở hữu phong cách chơi đặc biệt.

Theo đó vừa thi đấu, anh chàng này vừa trình diễn các điệu nhảy được mô tả “đầy cảm hứng”. Không chỉ vậy sau một pha bóng, anh chàng này còn thực hiện pha bay người giống trong võ thuật. Đoạn video được The Kitchen Pickleball chia sẻ đã thu về hàng chục nghìn lượt xem chỉ sau khoảng 1 giờ đăng tải.

Video anh chàng có phong cách chơi pickleball được The Kitchen Pickleball đăng tải

Anh chàng nhân vật chính trong đoạn clip là An Nguyen (Nguyễn Trọng An), 33 tuổi, hiện đang sinh sống tại TP.HCM. 6 tháng trở lại đây, An Nguyen bắt đầu làm quen với pickleball và say mê môn này.

“Pickleball dễ chơi, dễ kết nối. Nhờ pickleball, mình đã có thêm nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ chất lượng”, An Nguyen tâm sự.

An Nguyen - chàng trai khiến làng pickleball thích thú nhờ phong cách chơi đặc biệt

An Nguyen cho biết mỗi ngày dành đến 10 tiếng cho pickleball. Không chỉ tự tập luyện, anh chàng còn tham gia hướng dẫn cho những người chơi mới, chưa có kinh nghiệm.

Chia sẻ về câu chuyện đằng sau những điệu nhảy, An Nguyen vui vẻ cho biết: “Mình là kiểu người thích sáng tạo, muốn tạo ra sự khác biệt. Nhưng mục đích cốt lõi của mình vẫn là tạo ra niềm vui, tiếng cười cho mọi người”. Anh cho biết các điệu nhảy đến ngẫu hứng, có sự pha trộn giữa karate, bóng đá cùng “năng khiếu nhảy từ nhỏ”.

Những khoảnh khắc ngẫu hứng của An Nguyen trên sân pickleball

Tự nhận bản thân đang là “tỷ phú về mặt thời gian”, An Nguyen dành phần lớn thời gian trong ngày cho pickleball. “Có lẽ ít ai chơi pickleball 10 tiếng mỗi ngày như mình”, anh bật cười.

Dù vậy, An Nguyen cho biết bản thân tập luyện pickleball không nhằm mục đích thi đấu. Anh thừa nhận chưa tham gia bất kỳ giải đấu nào.

“Khi chơi pickleball, mục tiêu hướng tới của mình không phải là những tấm huy chương. Thay vào đó, mình muốn lan tỏa năng lượng tích cực, truyền lửa để mọi người tiếp tục với đam mê”.

An Nguyen tiết lộ đang tham gia vận hành một nhóm chơi social pickleball có tên ATP Lab Tour tại TP.HCM với gần 1.500 thành viên. Mỗi buổi chơi pickleball của nhóm tại sân Dinker (Quận 7), số người tham gia lên đến trên 100 người. Kỷ lục là 135 người. “Đây có lẽ là nhóm chơi pickleball đông nhất Việt Nam”, anh chàng cho hay.