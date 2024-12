Gặp bà cụ mặc bộ quần áo kì lạ đứng ở trạm xe buýt, cô gái đem câu chuyện ra kể, nhiều người tức tốc tìm đến

Mới đây trên Xiaohongshu - một nền tảng mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc, một cô gái trẻ chia sẻ câu chuyện về một bà cụ tình cờ gặp trên đường ở Hồ Nam, Trung Quốc hút lượng tương tác cao. Thậm chí, đã có những tranh cãi về hành động của cô gái trẻ này.

Hình ảnh bà cụ và bộ đồ rộng thình thình, dày cộm giữa trời giá rét gây chú ý.

Theo đó, cô bạn mở đầu bài viết với tiêu đề: “Mình đã nhìn thấy một bà ngoại mặc chăn trên đường”.

Cô bạn cho hay ban đầu bị tò mò bởi hình ảnh bộ đồ quá rộng lại có màu hồng rất cute, song khi nhìn kỹ hơn, cô phát hiện ra những đường may bằng kim không đều nhau, thêm những chiếc dây rút khác màu…. cô mới phát hiện ra trang phục của bà cụ thực chất được làm lại từ chăn bông.

“Lúc đầu tôi tưởng bà nhặt được ở đâu đó, nhưng sau khi nhìn kỹ hơn, tôi phát hiện ra áo, quần, kể cả chiếc mũ trên đầu, đều có cùng một đường vải may màu xanh lá cây, thêm dây rút màu đỏ trên quần. Nhìn có vẻ bà đã tự may chúng. Nhìn chất liệu của quần áo, chắc chắn chúng được cắt từ chăn bông. Hai tay cụ nứt nẻ vì lạnh, nhìn bộ quần áo làm từ hai chiếc chăn hồng và xanh chồng lên nhau kia, trông thì sẽ cảm thấy rất ấm áp, nhưng lại quá to so với bà, thực tế khi gió lùa vào ống tay, ống chân to như kia sẽ rất lạnh.

Cô bạn cho hay thấy rất thương và đau lòng khi nhìn thấy hình ảnh này của bà cụ.

Đôi giày dưới chân cụ cũng không phải loại có thể giữ ấm, trông cũng không thoải mái gì mà từ duy nhất tôi có thể nghĩ đến đó là bền.

Mặc như thế này, tôi nghĩ bà đi vệ sinh hẳn sẽ rất bất tiện. Giữa phố đông người, “gã khổng lồ” này trông thật lạc lõng giữa thành phố. Tấm lưng của bà trông như một chú lùn khiến tôi thấy vừa đáng yêu vừa đáng thương”, cô bạn chia sẻ.

Cô cho hay đã cảm thấy rất thương và đau lòng khi ở giữa thành phố sầm uất lại có một bà cụ có hoàn cảnh đáng thương như vậy. Song, cô cũng khâm phục, ngưỡng mộ trước nghị lực của bà cụ, không cam chịu số phận mà đã chủ động may một chiếc áo cho riêng mình.

“Bà ấy không có nổi một tấm áo cho mùa đông. Dẫu tôi cảm thấy cụ bà này giống như một cây thông vẫn đứng vững trước những đợt gió lạnh, không bị thổi bay, cũng như không bị cuộc sống này đánh bại”, cô nói.

Cô bạn cũng chia sẻ thêm: “Nếu tôi không vội bắt xe buýt thì chắc chắn tôi đã đến giúp bà ấy. Nếu lần sau có cơ hội gặp lại bà cụ này, tôi nhất định sẽ đưa bà đến một nhà hàng ấm cúng và cố gắng mua cho bà một chiếc áo khoác bông cho mùa đông”. Song, điều này lại khiến cô bạn nhận về nhiều “gạch đá” vì không kịp thời giúp đỡ.

Tuy nhiên, đã có nhiều netizen lên tiếng bênh vực cô gái. Bởi, có thể cô bạn thật sự bận việc, hơn nữa lòng tốt là tự nguyện, không phải trách nhiệm. “ Việc bạn ấy đã đăng bài khiến cho nhiều ng nhìn thấy và giúp bà lão cũng là một việc tốt rồi, đứng đánh giá người khác như vậy”, một cư dân mạng thẳng thắn.

Nhiều người đã tìm kiếm và giúp đỡ bà cụ.

Rất nhanh sau đó, nhiều người đã nhắn hỏi cô bạn địa chỉ nhìn thấy bà cụ và cùng nhau tới gặp và ủng hộ cho bà. Được biết, đã có rất nhiều bạn trẻ tìm đến tặng áo, khăn, mũ len và cả đồ ăn cho bà. Những hình ảnh này đều được chia sẻ lên mạng xã hội. Nhiều người cho hay họ rất ấn tượng với hình ảnh bà cụ mặc chăn bông giữa trời giá rét.

“Tôi đã đọc nhiều bài về những người nghèo khổ nhưng quả thực đây là một trường hợp khiến lòng tôi thấy khó tả. Tôi đã nghĩ rằng bà ấy không có áo ấm để mặc và đi xin người khác một cái nhưng không, bà đã tự cắt may quần áo từ chiếc chăn của mình. Chiếc chăn dày như thế, để cắt và may thành bộ quần áo thật sự rất vất vả”, một netizen chia sẻ.

Hiện tại, cô gái chia sẻ nêu trên vừa mới đăng thêm một bài viết trên Xiaohongshu nói rằng bà cụ gửi lời cảm ơn tới mọi người, song muốn tạm dừng nhận quà. Bởi, bà đã nhận đủ. Hiện tại, vì vô gia cư, hàng ngày đi kiếm ăn vào việc nhặt phế liệu trên đường hoặc xin ăn nên bà không có nơi ở. Thế nên, việc mang theo nhiều đồ áo bên cạnh là điều không thể. Cũng nhờ có mọi người quan tâm, bà đã có những bữa ăn ngon, đồ ấm để mặc qua mùa đông giá rét này.

Hiện tại, nhờ sự phổ biến của bài viết, nhiều người cũng chia sẻ đang liên hệ và muốn cho bà cụ một chỗ ở.

“Tôi không ngờ khi chỉ là một bài viết ngẫu nhiên lại nhận về nhiều sự đồng cảm đến vậy. Cảm ơn tất cả mọi người đã mang đến áo ấm và đồ ăn cho bà. Thông qua câu chuyện lần này, tôi cũng mong mọi người sẽ quan tâm hơn đến những hoàn cảnh xung quanh, giúp đỡ cho nhiều trường hợp khó khăn như vậy”, cô bạn chia sẻ.