Gần đây giới beauty blogger, KOLs yêu thích sản phẩm gì?

Với kinh nghiệm review và dùng thử vô số các sản phẩm mỹ phẩm khác nhau, các cô nàng influencer sẽ biết đâu là những sản phẩm xứng đáng được "bỏ giỏ" vô routine skincare đó! Cùng nghía xem thời gian vừa qua đâu là những sản phẩm skincare làm say đắm làn da của những cô nàng "sành điệu" này nhé!



Diễn viên Trúc Anh: Xịt khoáng cấp ẩm từ dear, Klairs

Với làn da thường xuyên ở tình trạng thiếu nước vào mùa hè, nàng diễn viên Trúc Anh luôn tìm kiếm sản phẩm có thể cung cấp độ ẩm tức thì và thường xuyên sử dụng được trong ngày. Chân ái mới của cô nàng gần đây chính là xịt dưỡng Klairs Fundamental Ampule Mist với 82% là nước trà xanh cùng các chiết xuất như gạo, dưa leo, tảo bẹ, cung cấp các dưỡng chất và giúp bổ sung độ ẩm cho da, giúp làn da luôn ẩm mượt, căng bóng cả ngày hè.

Không chỉ Trúc Anh mà người tiêu dùng Hàn Quốc cũng vô cùng ưu ái em xịt khoáng này khi Glowpick, ứng dụng đánh giá và xếp hạng mỹ phẩm nổi tiếng ở Hàn Quốc, cũng đã vinh danh Fundamental Ampule Mist là xịt dưỡng tốt hàng đầu tháng 2 năm 2021.

IT Girl Xoài Non: Serum dưỡng da đa nhiệm mới ra mắt của I’m from

Đồng hành cùng Xoài Non trong chuyến du lịch Singapore, khi phải di chuyển hoạt động ngoài trời liên tục dưới nắng nóng chính là Vitamin Fruit Serum , một sản phẩm mới ra mắt của I’m from. Sản phẩm là giải pháp dưỡng da đa nhiệm, giúp dưỡng sáng da, làm đều màu da, đồng thời cấp ẩm sâu và làm dịu làn da. Phức hợp 5 thành phần dưỡng sáng: 74% chiết xuất Hắc mai biển, 1032mg Vitamin C nguyên chất, 2% Niacinamide, chiết xuất nghệ, Ascorbic Acid, kết hợp với các thành phần dưỡng ẩm nổi bật giúp cho làn da Xoài Non luôn ở trạng thái tốt nhất, rạng rỡ, mịn màng mà không có nỗi lo bị kích ứng.

Vitamin Fruit Serum chính là giải pháp đa nhiệm mà Xoài Non gợi ý cho vấn đề da thâm mụn, xỉn màu mùa hè này

Blogger Meichan: Serum By Wishtrend giúp cấp ẩm, phục hồi và dịu da

By Wishtrend Hydra Enriched Ampoule chính là bảo bối must have mà Meichan luôn có trong tủ đồ skincare mùa hè này. Cô nàng chia sẻ khi vào mùa hè thời tiết nóng nực khiến da tiết nhiều dầu hơn nhưng lại dễ mất nước và khô sần. Chính vì thế mà sản phẩm tinh chất nhà By Wishtrend giúp cấp nước tức thì đi kèm với khả năng làm dịu và phục hồi da khỏi cái nắng chính là giải pháp mà làn da Meichan cần sau một ngày dài hoạt động dưới nắng.

Với 70% chiết xuất lô hội cùng 7 hợp chất cấp ẩm và làm dịu da như Glycerin, Panthenol, Allantoin, sản phẩm là lời giải hữu ích cho những làn da đang bị kích ứng, thiếu nước, khô ráp. Chất serum lỏng nhẹ, thấm nhanh đem lại cảm giác mát lành cho da ngay khi sử dụng.

Hot mom Trang Lou: Gel dưỡng quốc dân I’m from

Kem dưỡng số 1 mùa hè Vitamin Tree Water Gel cũng luôn đồng hành cùng hot mom Trang Lou mọi nơi, cả trong những chuyến công tác. Kết cấu mỏng nhẹ, tan nhanh vào da không gây bết dính, cấp ẩm tốt tạo bề mặt da ẩm mịn nên Trang ưu tiên dùng trước khi make up đi sự kiện để có lớp nền căng bóng, chuẩn Hàn

Không chỉ vậy, gel dưỡng còn sở hữu bảng thành phần lành tính phù hợp với mọi loại da cùng 68% chiết xuất Hắc mai biển và 2% Niacinamide giúp cung cấp dưỡng chất, giúp làn da giữ được sự căng và ráo mịn cả ngày dài.

Youtuber Thạch Trang: Kem chống nắng vật lí Skin1004

Hiểu rõ tầm quan trọng của việc sử dụng kem chống nắng, Thạch Trang chia sẻ rằng khi tìm kem chống nắng, tiêu chí phù hợp da, đảm bảo sự an toàn, lành tính và khả năng chống nắng tốt là các tiêu chí được đặt lên hàng đầu.

Kem chống nắng vật lí Skin1004 Madagascar Centella Air-fit Sun Cream Plus là sản phẩm yêu thích hè này của Thạch Trang, giúp bảo vệ làn da toàn diện với SPF50+ PA+++ .Kem chống nắng phù hợp với những làn da nhạy cảm với bảng thành phần có chứa chiết xuất rau má giúp làm dịu da bị kích ứng. Chất kem nhẹ mặt, kiềm dầu tốt không chỉ giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV mà còn cho da luôn thông thoáng và mịn màng suốt hè.

Điểm qua toàn những sản phẩm hot hit tới từ những nhãn hàng quen thuộc. Tham khảo và bỏ giỏ ngay những siêu phẩm dưỡng da cực hịn này của các cô nàng Influencers để có một làn da trộm vía hè này nhé các nàng ơi!

