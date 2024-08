Game thủ Black Myth: Wukong bá đạo, tìm ra cách hạ gục boss khó chỉ với một đòn

Giống như nhiều trò chơi có yếu tố Soulslike, các trận chiến với boss trong Black Myth: Wukong luôn được cho là điểm nhấn, thu hút chính.

Black Myth: Wukong mang tới hơn 80 boss khác nhau, cả chính lẫn phụ và mỗi cái tên đều có những sức mạnh, đặc điểm riêng và nổi bật trong đó phải kể tới Wandering Wight - một con boss tùy chọn nhưng gây ra rất nhiều sự khó chịu và cũng đã hạ gục không ít người chơi ở giai đoạn đầu game.

Tuy nhiên có vẻ như cũng tương tự với Elden Ring, không mất quá nhiều thời gian để các game thủ tìm ra cách thức biến tựa game trở nên "dễ dàng" hơn dù ban đầu bị nhận xét là khó ngoài sức tưởng tượng. Điển hình như mới đây thôi, một anh chàng game thủ vừa chia sẻ cảnh bản thân hành hạ lại Wandering Wight, trả thù những khó khăn mà con boss này đã gây ra trước đây. Đáng nói hơn, anh chàng này đã hạ gục boss chỉ với một đòn duy nhất.

Đoạn clip sau đó được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các group Black Myth: Wukong đồng thời nhận về vô số ý kiến trái chiều.

Dễ thấy rằng anh chàng game thủ đã làm điều này ở chế độ New Game Plus khi nhận được đáng kể sát thương kể từ phép biến hình thông qua các Spirit, ngoài ra còn có vô số buff sát thương, sử dụng vũ khí "xịn sò" khác hẳn so với Wukong giai đoạn đầu game. Điều này dẫn tới không ít ý kiến cho rằng việc nâng cấp gần "max" nhân vật rồi quay trở lại hạ gục Wandering Wight chỉ với một đòn tính ra cũng không phải là điều gì đó quá đáng bàn tới.



Với việc Black Myth: Wukong đã bán được 10 triệu bản trong vài ngày đầu tiên, có thể nói rằng tựa game này thành công ngoài mong đợi. Sẽ rất thú vị khi xem GameScience sẽ làm gì với phần tiếp theo của trò chơi khi tạo ra một cái kết tương đối mở như vậy.