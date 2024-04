Gấm Kami - Thơ Nguyễn lên bàn cân nhan sắc, dân tình có thái độ trái ngược trước hai giao diện mới "tái sinh"

Thơ Nguyễn - YouTuber nổi tiếng với kênh gần 10,5 triệu lượt đăng ký, vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao với màn lột xác ngoạn mục sau phẫu thuật thẩm mỹ. Theo đó, cô nàng bất ngờ tung loạt ảnh khoe vóc dáng mảnh mai, đôi môi cong quyến rũ cùng phong cách thời trang sexy. Hot YouTuber từng gắn với nhiều tai tiếng còn đầu tư trang điểm, làm tóc… Đây là hình ảnh mà dân tình chưa từng thấy trước đó, khác xa với "chị Thơ" mộc mạc, gần gũi với trẻ em mà người hâm mộ từng quen thuộc.

Thơ Nguyễn của quá khứ.

Màn "lột xác" ngoạn mục này của Thơ Nguyễn khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. So với hình ảnh giản dị, nhí nhảnh trước đây, Thơ Nguyễn hiện tại trông xinh đẹp, cá tính và thu hút hơn rất nhiều. Cô nàng thừa nhận lý do can thiệp dao kéo là: "Vì tôi thấy tôi xấu". Từng bị body shaming và đó là động lực để cô nỗ lực thay đổi bản thân. Cô cũng muốn truyền cảm hứng cho những người chưa xinh đẹp, hãy tự tin trau dồi kiến thức và kiếm tiền để làm đẹp.

Màn tái xuất của Thơ Nguyễn nhận được nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng, đa số cho rằng cô đã "lột xác" thành công.

Cũng gây ngỡ ngàng trước đó không lâu, Gấm Kami khiến dân tình có một phen nháo nhào khi công khai nhan sắc hậu phẫu thuật thẩm mỹ. Được biết Gấm Kami chỉnh sửa toàn bộ gương mặt gồm: xăm mày, nâng mũi, cắt mí, độn cằm, niềng răng. Cô nàng không tiết lộ tổng chi phí mà chỉ bật mí đã chi khoảng 60 triệu đồng cho chiếc mũi.

Trong những clip mới của mình, Gấm Kami xuất hiện với gương mặt khác lạ, gần như khó nhận ra đường nét nếu không được chính chủ xác nhận. Thậm chí bản thân Gấm Kami cũng phải dùng những mô tả mạnh như “thay đầu”, “không nhận ra”, “sửa hết mặt”,... với diện mạo hiện tại. Phía dưới những clip về hình ảnh hiện tại của “thánh nữ bi-a”, cư dân mạng để lại nhiều bình luận tiếc nuối vì thích nhan sắc ngày xưa của cô nàng hơn hiện tại.

Tuy nhiên cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự đồng cảm với Gấm Kami và cho rằng cô nàng mới thực hiện phẫu thuật, cần thời gian để các nét gom lại cân đối hơn. Trước những ý kiến trái chiều quá nhiều, cô nàng có thời gian tạm thời không xuất hiện, chờ đến khi nhan sắc ổn định mới quay trở lại.

Gấm Kami hay Ma Thị Hồng Gấm, sinh năm 2000, là một trong những “idol Tóp tóp” Gen Z đình đám. Cô nàng sở hữu tài khoản với gần 10 triệu người theo dõi, chủ yếu làm nội dung về bộ môn bi-a và cuộc sống hàng ngày.