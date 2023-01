Galaxy Play chiêu đãi khán giả nhiều phim điện ảnh hay dịp Tết Quý Mão

Lựa chọn đưa hàng loạt tác phẩm điện ảnh tiêu biểu trong năm 2022 ra mắt khán giả online ngay dịp Tết Nguyên Đán, Galaxy Play mong muốn tạo cơ hội để những người yêu thích phim ảnh dù không thể ra rạp vẫn được thưởng thức các tác phẩm điện ảnh hay tại nhà với chi phí phù hợp; và thêm hoạt động giải trí chung để các thành viên trong gia đình có thể lựa chọn, gắn kết tình thân dịp Tết.

Quyết Tâm Chia Tay: Tuyệt tác trinh thám, lãng mạn đáng xem của năm

Quyết Tâm Chia Tay (Decision to leave) bộ phim điện ảnh bí ẩn lãng mạn của Hàn Quốc năm 2022 do Park Chan-wook sản xuất, đồng biên kịch và đạo diễn. Với sự sáng tạo vượt bậc trong phong cách kể chuyện, "quái kiệt" Park Chan Wook đã biến Quyết Tâm Chia Tay trở thành một tác phẩm điện ảnh lôi cuốn và lộng lẫy đến mê hoặc xứng với tất cả những mỹ từ mà giới phê bình quốc tế đã dành cho nó sau Liên hoan phim Cannes 2022. Sự thành công của bộ phim mang về cho Park Chan Wook giải Đạo diễn xuất sắc tại LHP Cannes 2022 và đưa Thang Duy trở thành người nước ngoài đầu tiên đoạt giải thưởng danh giá Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Rồng Xanh 2022.

Có thể nói, Quyết Tâm Chia Tay sẽ không phù hợp với đối tượng khán giả ưa thích thể loại phim mang đậm tính giải trí. Tuy nhiên, bộ phim sẽ là món quà tuyệt vời dành cho những ai thích sự chiêm nghiệm và đam mê bộ môn nghệ thuật thứ 7. Quyết Tâm Chia Tay hiện đang nằm trong Top phim được yêu thích nhất trên Galaxy Play, bộ phim chắc chắn là sự lựa chọn đáng cân nhắc để các "mọt phim" thích suy ngẫm thưởng thức vào dịp Tết dài ngày.

Cô Gái Từ Quá Khứ: Chính thức đến với khán giả online trên Galaxy Play từ 28 Tết

Sau Quyết Tâm Chia Tay, Cô Gái Từ Quá Khứ sẽ là phim điện ảnh Việt tiếp theo có mặt trên Galaxy Play từ ngày 28 Tết. Đây là phần phim thứ 5 trong chuỗi phim "Gái Già Lắm Chiêu" của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito, đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên của hai mỹ nhân Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn bên cạnh dàn diễn viên phụ tên tuổi như NSND Lê Khanh, NSƯT Hữu Châu, Lê Xuân Tiền, Lãnh Thanh…

Nhận được "cơn mưa" lời khen về mặt hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, Cô Gái Từ Quá Khứ cho thấy được sự đầu tư chỉn chu và sự tiến bộ trong tay nghề của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Namcito khi chuyển sang thể loại giật gân, tâm lý thay vì chick-flick, rom-com như trước đây.

Bộ phim Cô Gái Từ Quá Khứ ra mắt khán giả online vào ngày 28 Tết trên Galaxy Play hứa hẹn sẽ là "món ăn lạ" đáng để thưởng thức trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2023 này. Đây cũng là cơ hội để những ai trót bỏ lỡ hai tác phẩm gây sốt phòng vé năm qua cũng có thể một lần nữa được thưởng thức một cách trọn vẹn.

Tấm Vé Đến Thiên Đường: Hài hước yêu lại từ đầu ở tuổi trung niên

Bên cạnh với những bộ phim tâm lý "nặng đô", kho phim Tết Galaxy Play cũng có đa dạng nhiều nội dung khác nhau để khán giả tự do lựa chọn. Nổi bật trong đó là bộ phim hài kịch lãng mạn Tấm Vé Đến Thiên Đường (Ticket to Paradise) được chấp bút và đạo diễn bởi Oliver Parker. Vị đạo diễn nổi tiếng với những tác phẩm lãng mạn như Imagine Me & You (2005), Now Is Good (2012), The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015) hay Mamma Mia! Here We Go Again (2018),...

Viết nên câu chuyện gương vỡ lại lành của cặp chồng cũ - vợ cũ trái tính trái nết tuổi trung niên ngập tràn tiếng cười trong nhịp điệu tươi sáng cùng câu chuyện nhân văn giàu ý nghĩa, Tấm Vé Đến Thiên Đường đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của hai diễn viên hạng A Hollywood – Julia Roberts và George Clooney – sau tác phẩm giật gân Money Monster (2016). Nội dung đơn giản, nhẹ nhàng và dễ tạo thiện cảm. Tấm vé đến thiên đường chính là một món lạ "đáng thử" trên Galaxy Play với gia đình nhiều thế hệ.

Anh em "Hùng Long Phong Bá" hội ngộ khán giả vào mùng 1 Tết

Ngoài ra, phần tiếp theo của bộ phim hành động Hùng Long Phong Bá được "nhào nặn" dưới bàn tay của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh, nằm trong loạt dự án Galaxy Original (phim bộ độc quyền) do Galaxy Play sản xuất cũng sẽ được lên sóng độc quyền trên nền tảng từ ngày Mùng 1 Tết âm lịch sắp tới (nhằm ngày 22/1).

Sau cái chết của Hùng, ba chàng trai Long, Phong và Bá rút khỏi giới giang hồ. Mở quán ăn mang tên "Hùng Long Phong Bá", tưởng rằng có thể quay đầu làm ăn nhưng câu nói của Hùng đã vận vào cuộc đời của bộ ba: "Giang hồ là đường 1 chiều, vào dễ khó ra". Liệu rằng cuộc hành trình của Hai Cường và bộ tứ sẽ đi về đâu?

Bên cạnh việc giữ nguyên dàn diễn viên chính Tùng Min, Steven Nguyễn, Võ Đình Hiếu, Trầm Minh Hoàng, phần 2 của Hùng Long Phong Bá sẽ có sự xuất hiện của Hiếu Nguyễn, Quỳnh Nga, Minh Khuê & TikToker Trần Thanh Tâm...

Xem phim hay Galaxy Play tại đây: https://galaxyplay.vn/browse

Galaxy Play là thành viên của Tập đoàn Giải trí và Giáo dục Galaxy EE. Galaxy Play là nền tảng xem phim trực tuyến tiên phong hàng đầu tại Việt Nam.

Galaxy Play đạt 10 triệu người đăng ký với hơn 6,5 triệu người dùng thanh toán tích luỹ. Galaxy Play luôn nắm độc quyền chiếu online phim bom tấn chiếu rạp như Cua Lại Vợ Bầu, Mắt Biếc, Bố già, Tiệc Trăng Máu, Lật Mặt… Gần đây Phim điện ảnh Em và Trịnh do Galaxy Play sản xuất đã gây tiếng vang lớn và trở thành phim Việt đạt doanh thu trăm tỷ 2022.