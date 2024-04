Galaxy A35 và A55 - chiếc smartphone miệt mài sáng tạo cả ngày vẫn "mát lịm tay" giữa hè đổ lửa

Sáng tạo cả trăm tấm hình và thước phim chào hè rực rỡ với camera AI 50MP



Nếu trước đây, ngoại hình là ưu tiên số một trong công cuộc "sống ảo", thì nội dung sáng tạo đang trở thành tâm điểm mới trên hành trình thể hiện bản sắc riêng của Gen Z ngày nay. Và lẽ dĩ nhiên, xu hướng thịnh hành nào trên mạng xã hội cũng phải bứt phá sáng tạo thì mới xứng danh Gen Z.

Gen Z - những người quyết định thị trường sẽ tạo ra sản phẩm gì cho nhu cầu nào - ngày càng quan tâm khai phá giá trị sáng tạo bên trong mình. 86% Gen Z tự hào mô tả họ là "thế hệ sáng tạo nhất mọi thế hệ". Trước các xu hướng sáng tạo đổ bộ, họ không thể làm ngơ trước Galaxy A35 5G và Galaxy A55 5G - bộ đôi trợ thủ công nghệ giá vừa tầm tay nhưng tính năng sáng tạo thì vượt tầm với của các đối thủ cùng phân khúc.

Galaxy A35 và A55 sở hữu cụm 3 camera sau với thông số cạnh tranh, mang lại khả năng nhiếp ảnh đỉnh cao, cân mọi góc chụp trung cảnh - toàn cảnh siêu rộng - cận cảnh trong mọi điều kiện sáng. Ở 2 tình huống chụp "oái ăm" nhất là chụp đêm và chụp chuyển động, máy đều cho thành quả sắc nét vượt trội nhờ công nghệ xử lý hình ảnh bởi AI.

Cụ thể, bật chế độ "Chân dung đêm" khi chụp chủ nhân bữa tiệc sinh nhật tối, chỉ có chút ánh nến trên bánh kem hắt lên, ảnh vẫn dư sức chân thực với các biểu cảm tươi tắn rạng rỡ. Thước phim thổi nến khó thế mà máy cũng xử lý "ngon ơ", sống động bất chấp điều kiện thiếu sáng với công nghệ Super HDR đến 68 triệu màu.

Cả hai máy còn kế thừa 2 công nghệ chống rung quang học (OIS) và chống rung video kỹ thuật số (VDIS) vốn chỉ có trên Galaxy S cao cấp, cực hữu ích khi Gen Z muốn ghi lại những khoảnh khắc xảy ra chớp nhoáng trong cuộc sống. Hiểu đơn giản là dù bạn vừa chạy vừa chụp hoặc quay, thì điện thoại vẫn bắt nét tốt, chứ không bị rung lắc, mờ nhòe, hỏng ảnh.

Trong các chuyến rong chơi xa và không tiện "set-up" thiết bị để quay chụp bằng camera sau, Galaxy A35 và A55 vẫn "ghi bàn" với camera trước độ phân giải cao, có khả năng quay vlog chất lượng 4K ổn áp. Dù hoàn cảnh, thời tiết, ánh sáng… có không ủng hộ thế nào, chỉ cần Gen Z có ý tưởng, Galaxy A35 và A55 đều hỗ trợ hết mình để hiện thực hóa sức sáng tạo vô giới hạn đó.

Ngoài phần cứng xuất sắc, bộ đôi này còn sở hữu "phần mềm đáng tiền" Photo Remaster chỉnh ảnh dễ dàng ngay trên bức ảnh. Máy hỗ trợ các tính năng đề xuất chỉnh sửa như: đổi nước ảnh, xóa chủ thể… Dù có quá nhiều ảnh cần xử lý hay vội vã muốn đăng clip ngắn "ngay cho nóng", Gen Z đều không tốn quá nhiều thì giờ để chuốt nhanh giao diện tỏa sáng.

Sáng tạo thôi chưa đủ, Gen Z luôn chỉn chu mọi tấm hình và thước quay sao cho thật chuyên nghiệp trước khi đăng tải. Do đó, quan niệm camera "chụp đẹp nhờ phần cứng" đơn thuần đang được thế hệ này nâng tầm toàn diện với tính năng "sửa ảnh mỹ mãn bằng phần mềm sẵn có" trên Galaxy A35 và A55.

Làm việc và giải trí miệt mài cả ngày vẫn "mát lịm tay" giữa hè đổ lửa

24h của Gen Z có thể học, làm, chơi… không ngơi nghỉ với bộ đôi trợ thủ công nghệ cân hết mọi tác vụ với chipset Exynos 4nm mới trên Galaxy A55 và chip Exynos 5nm trên Galaxy A35. Sau 8 tiếng nơi công sở, Gen Z dễ dàng hóa thân làm nhân viên đa nhiệm khi luôn trả lời tin nhắn của sếp, email của khách hàng ngay tức thì… từ smartphone, mà không cần phụ thuộc vào laptop.

Cuối tuần dành thời gian cho bản thân, miệt mài combat game với bạn bè hoặc cày liên tục 10 tập phim "Queen of Tears" đang có rating khủng trên Netflix cho đến khi cạn viên pin lớn 5.000mAh…, điều bất ngờ nhất là mặt lưng kính sành điệu và bóng bẩy của Galaxy A35/A55 vẫn "mát lịm tay" giữa hè đổ lửa. Lý do là bởi chipset mới sở hữu hệ thống làm mát buồng hơi lớn hơn 74% so với trước, lập tức xoa dịu mức nhiệt tăng do đa nhiệm quá lâu để nâng cao tuổi thọ máy.

Ngoại hình thời thượng của Galaxy A35 và A55 vốn được đánh giá cao, bởi khá tương đồng với Galaxy S đắt đỏ. Kính cường lực cao cấp chống rơi vỡ và trầy xước có ở cả màn hình Super AMOLED phía trước lẫn mặt lưng phía sau. Thiết kế "không một chi tiết thừa" từ khung viền vát phẳng, góc bo mềm… cho đến các nút vật lý nổi mang ngôn ngữ Key-Island mới của Samsung. Máy đẹp lại cầm lâu không làm đổ mồ hôi tay, cực xứng đáng có 10 người yêu Gen Z hè này!

Smartphone tầm trung nhưng giao diện sang trọng dễ lầm tưởng với flagship cao cấp, chắc chắn sẽ là phụ kiện giúp Gen Z "nở mặt" ở nơi công sở đầy các Gen X và Gen Y giàu có. Thậm chí, sắc Tím siêu xinh và Xanh dương đẹp hiếm có cùng hiệu ứng chuyển màu ấn tượng trên Galaxy A35 và A55, còn có thể khiến thế hệ Gen Z trẻ trung và năng động chiếm "spotlight".

2024 hứa hẹn sẽ là một năm tràn ngập thành quả sáng tạo và thần thái tự tin của Gen Z khắp mọi nơi. Ở đâu đó trên hành trình sống đậm chất riêng mỗi ngày của họ, Galaxy A35 và A55 hội tụ những tiến bộ công nghệ của thời đại sẽ đồng hành để họ tận hưởng niềm vui của thời tuổi trẻ đáng nhớ nhất!