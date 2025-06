Gala âm nhạc “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam” đếnThành phố Hồ Chí Minh

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025) và cũng là những món quà tinh thần vô cùng gần gũi, thiết thực, ấn tượng và ý nghĩa mà lực lượng CAND muốn gửi tới công chúng Thành phố. Chương trình sẽ được diễn ra trải dài suốt trục đường Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ - khu vực trung tâm Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, trong 3 ngày 06, 07 và 08/6/2025.

Chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" chính thức được diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trước đó, chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" diễn ra tại Thủ đô Hà Nội đã đánh dấu một bước đột phá đáng kể trong phương thức tổ chức sự kiện. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động đơn thuần, chương trình đã mạnh dạn ứng dụng nghệ thuật trình diễn hiện đại, kết hợp công nghệ tiên tiến và không gian trải nghiệm thực tế, từ đó mang đến một góc nhìn sinh động, gần gũi và đầy cảm xúc về người chiến sĩ Công an nhân dân. Ước tính sự kiện đã thu hút hàng chục nghìn khán giả, người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

Tiếp nối thành công đó, tại thành phố Hồ Chí Minh – Trung tâm kinh tế, văn hóa năng động hàng đầu của cả nước, chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" sẽ được tổ chức với quy mô mở rộng cùng nhiều nội dung đổi mới, hứa hẹn tiếp tục mang đến những dấu ấn sâu đậm trong hành trình kết nối lực lượng Công an đến gần hơn với cộng đồng.

Người dân TP. Hồ Chí Minh và du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng triển lãm số ứng dụng công nghệ cao, kết hợp bảo tàng hiện vật nhằm tôn vinh những chiến công, chiến tích vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ cùng dàn khí tài, vũ khí hiện đại thể hiện sức mạnh, tiềm lực ngày càng lớn mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ được diễn ra xuyên suốt trong 3 ngày sự kiện

Không gian chương trình còn dành riêng các khu vực trải nghiệm thực tế tương tác đến từ nhiều đơn vị chuyên trách như: Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH), lực lượng phòng chống ma túy, an ninh mạng, cảnh sát giao thông… mang đến những trải nghiệm chân thực, giúp người dân hiểu hơn về công việc, thử thách và trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân.

Nhiều hoạt động trải nghiệm, giáo dục tương tác 2 chiều thú vị hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm chân thực và ấn tượng

Bên cạnh đó, triển lãm xe đặc chủng cũng sẽ là điểm nhấn thu hút, tại đây những phương tiện hiện đại được sử dụng trong các nhiệm vụ đặc biệt, thể hiện tính chuyên nghiệp và tinh nhuệ của lực lượng cũng sẽ được giới thiệu. Các màn biểu diễn nghiệp vụ đầy hấp dẫn như: biểu diễn mô tô dẫn đoàn, mô tô hộ tống, trình diễn cảnh khuyển, biểu diễn khí công, nhạc kèn… sẽ tạo nên những khoảnh khắc thú vị và giàu cảm xúc cho người xem.

Các màn biểu diễn nghiệp vụ hấp dẫn hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc khó quên cho người dân và du khách

Đặc biệt, chuỗi sự kiện "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" sẽ khép lại vào tối 08/6 với một Gala âm nhạc nghệ thuật quy mô tầm cỡ, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng: Mỹ Tâm - Tùng Dương - Đen – Soobin Hoàng Sơn - Văn Mai Hương - Hoà Minzy - Nguyễn Trần Trung Quân - Lâm Bảo Ngọc. Tất cả sẽ tạo nên một không gian kết nối sâu sắc giữa nghệ thuật, lòng yêu nước và niềm tự hào về lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Đêm gala âm nhạc với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu Việt Nam

Theo chia sẻ của BTC, chuỗi sự kiện diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh sẽ có nhiều điểm mới lạ hơn so với chương trình đã diễn ra tại Hà Nội. Điển hình, các hợp phần trải nghiệm sẽ được tổ chức lên đến 27 hợp phần với những hoạt động đa dạng nhằm tuyên truyền phòng chống các loại tội phạm (tội phạm hình sự, tội phạm về ma tuý, tội phạm trên không gian mạng), ứng dụng cảnh báo lừa đảo & các kênh hỗ trợ người dân báo cáo; trải nghiệm thực hành công dân số & các sản phẩm chuyển đổi số quốc gia, ứng dụng AI giúp tự động hoá quy trình, thủ tục hành chính và hỗ trợ cuộc sống người dân; đồng thời thể hiện năng lực ứng dụng chuyển đổi số của lực lượng Công an nhân dân. Số lượng các hiện vật, vũ khí, trang thiết bị của lực lượng CAND cũng sẽ được trưng bày tối đa trong sự kiện này cùng nhiều hoạt động tương tác công nghệ số: Triển lãm đa giác quan, Tương tác ánh sáng nghệ thuật, Trải nghiệm chụp ảnh Liveled… hứa hẹn sẽ mang đến một không gian ấn tượng dành cho người dân của thành phố mang tên Bác.

Với phương châm không chỉ lan tỏa kiến thức thiết thực về an ninh, an toàn mạng và kỹ năng ứng phó trong cuộc sống, chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" còn khắc họa đậm nét những chiến công, những hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ. Qua đó góp phần tôn vinh truyền thống anh hùng, khơi dậy tinh thần yêu nước, hun đúc ngọn lửa thi đua yêu nước, đặc biệt là thế hệ trẻ trong bối cảnh hội nhập và phát triển.