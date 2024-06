Fuji Foods tổ chức sự kiện tri ân khách hàng và ra mắt sản phẩm mới: Thịt đà điểu Fuji

Sự kiện tri ân khách hàng Fuji Foods trên toàn quốc cùng vô vàn quà tặng hấp dẫn

Nhằm tri ân đến các khách hàng và đối tác đã luôn tin chọn các sản phẩm của Fuji Foods trong suốt những năm vừa qua, ngày 26/6/2024, Fuji Foods đã tổ chức sự kiện tri ân với hàng trăm khách mời là các nhà phân phối, đại lý và khách hàng thân thiết trên toàn quốc. Tại sự kiện, Fuji Foods đã dành những lời cảm ơn sâu sắc tri ân khách hàng và gửi tặng những phần quà ý nghĩa.

Ngoài ra cũng trong sự kiện, Fuji Foods chính thức cho ra mắt sản phẩm mới - Thịt đà điểu Fuji hương vị hấp dẫn cùng giá trị dinh dưỡng cao. Dự đoán đây sẽ là sản phẩm tiếp theo thành công không thua kém Thịt bò Fuji đã được người tiêu dùng ưa chuộng và trở thành món ngon không thể thiếu trong bữa ăn của người Việt.

Fuji Foods ra mắt sản phẩm mới: Thịt đà điểu Fuji bổ dưỡng, thơm ngon - Thực phẩm an toàn của thế kỷ 21

Fuji Foods giới thiệu sản phẩm mới Thịt đà điểu "thật" - an toàn với 100% công nghệ chế biến Nhật Bản, đây được coi là bước đột phá của các chuyên gia, với mong muốn người tiêu dùng Việt có cơ hội sử dụng thực phẩm chất lượng Nhật Bản một cách tiện lợi nhất, giàu dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.

Sản phẩn bít tết từ thịt đà điểu của Công ty cổ Phần thực phẩm Fuji

Với thịt đà điểu Fuji, món ăn không chỉ ngon miệng mà còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Theo báo cáo phân tích hàm lượng dinh dưỡng các loại thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Mỹ, thịt đà điểu ít mỡ, có hàm lượng protein 26,9g tương đương với thịt bò, hàm lượng cholesterol 81mg/ 100g lại thấp hơn nhiều so với thịt heo, thịt bò, thịt gà, giúp giảm các nguy cơ về bệnh tim mạch, thừa cân, béo phì, hỗ trợ tăng cơ… Bên cạnh đó, thịt đà điểu còn giàu chất sắt, rất có ích cho phụ nữ mang thai, người thiếu máu. Thịt đà điểu còn phù hợp với người cao tuổi, giúp hạn chế nguy cơ mắc bệnh mãn tính, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Hoạt động chế biến và dùng thử sản phẩm ngay tại sự kiện

Thịt đà điểu Fuji được chọn lọc kỹ lưỡng từ trang trại chăn nuôi theo tiêu chuẩn Châu Âu, thịt săn chắc, có màu đỏ đều khá giống thịt bò, sớ thịt to và dẻo, thịt mềm mịn, không mùi hôi, được đóng gói trong bao bì in ấn đầy đủ thông tin nguồn gốc xuất xứ, cam kết thịt đà điểu "thật" chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. Thịt được áp dụng công nghệ màng khí thở 1 chiều để đóng gói bảo quản sản phẩm tốt nhất.

Nhờ có hương vị đặc trưng, có vị ngọt tự nhiên nên thịt đà điểu Fuji có thể dễ dàng tẩm ướp, chế biến xào, nướng, nấu canh, hầm… như các loại thịt đỏ, thịt trắng mang đến hương vị thơm ngon chinh phục khẩu vị của mọi thành viên trong gia đình.

Hướng tới sự phát triển theo sát xu hướng tiêu dùng, dự kiến Fuji Foods hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm chất lượng khác từ gia súc, gia cầm, các loại gia vị, hàng tiêu dùng hữu cơ, cùng các loại thức uống để phát triển tầm nhìn công ty – thuộc Top 5 nhà cung ứng sản phẩm chất lượng cao từ Nhật Bản.

Hiện tại Fuji Foods cung cấp sản phẩm tới hơn 500 cửa hàng, siêu thị (Winmart, BigC, Lotte, Seika, Coopmart, Homefarm…) trên toàn quốc, đồng thời khách hàng có thể mua sắm trực tuyến trên website và fanpage của công ty. Người tiêu dùng có thể an tâm lựa chọn sản phẩm thịt đà điểu Fuji cho bữa ăn ngon của gia đình.

Để đặt hàng, hợp tác với Fuji Foods, khách hàng liên hệ theo các kênh:

Công ty Cổ phần Thực Phẩm Fuji

Website: https://fujifoods.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/fujifoods.vn

Hotline: 0945.410.990