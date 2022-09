F.Studio by FPT tổ chức cuộc thi vẽ “10 Năm - Phác Hoạ Hành Trình Đến Tương Lai”

Năm 2022, F.Studio by FPT đã chính thức bước sang năm thứ 10 trên hành trình phục vụ người dùng Apple tại Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, hệ thống không chỉ triển khai nhiều chương trình ưu đãi thiết thực mà còn có thêm nhiều hoạt động thú vị như tổ chức workshop, mở cuộc thi Digital Painting. Người chơi sẽ được tự do sáng tạo hình ảnh trên trên các thiết bị Apple mà F.Studio by FPT cung cấp và có thêm cơ hội nhận được quà tặng giá trị là iPad, Apple Pencil.



Từ ngày 08/9, F.Studio by FPT tổ chức cuộc thi vẽ tranh trên iPad với chủ đề "10 Năm - Phác Hoạ Hành Trình Đến Tương Lai". Đây là dịp để kỷ niệm 10 năm hệ thống trở thành cửa hàng uỷ quyền cao cấp hàng đầu của Apple tại Việt Nam và nơi mua sắm Apple lý tưởng của nhiều khách hàng. Trên hành trình tiếp theo, hệ thống F.Studio by FPT sẽ ngày càng mở rộng thêm các Super Center với mong muốn mang đến cho khách hàng nơi trải nghiệm và mua sắm Apple đẳng cấp toàn cầu cả về không gian, sản phẩm và dịch vụ. Đồng thời, hệ thống cũng định hướng tổ chức thêm nhiều cuộc thi ý nghĩa để các bạn trẻ có cơ hội được gửi gắm những kỳ vọng của bản thân đến tương lai cùng F.Studio by FPT.

Cuộc thi vẽ tranh bằng iPad - "10 Năm - Phác Hoạ Hành Trình Đến Tương Lai" sẽ bao gồm 2 vòng thi. Vòng 1 có chủ đề chính là "Tôi của hiện tại", được diễn ra từ nay đến 23h59 ngày 12/09 trên kênh online. Để tham dự cuộc thi, các thí sinh cần đáp ứng đủ 02 tiêu chí sau: Thí sinh trên 18 tuổi và đang sinh sống tại thành phố Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh. Bài dự thi online, các bạn gửi đến địa chỉ email của Ban tổ chức (nganntg@fpt.com.vn), thông tin hướng dẫn chi tiết sẽ được cập nhật trên fanpage F.Studio by FPT. Lưu ý nhỏ dành cho các bạn, các tác phẩm dự thi online phải đạt đủ các yêu cầu: Kích thước tác phẩm từ 54cm x 79cm trở lên, chất lượng rõ nét, dung lượng từ 5Mb - 12Mb, độ phân giải trên 300dpi. Bài dự thi được sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, tác phẩm phải chính chủ đảm bảo bản quyền của người tham dự. Kết quả vòng thi online sẽ được công bố vào ngày 15/09 trên kênh Fanpage F.Studio by FPT.

Tiếp đến vòng 02, Ban tổ chức F.Studio by FPT sẽ mời 30 thí sinh có tác phẩm dự thi online xuất sắc đến buổi thi vẽ trên iPad với chủ đề chính "Tôi của 10 năm sau". Sự kiện sẽ được diễn ra chính thức vào ngày 17/9 tại F.Studio by FPT số 269 Chùa Bộc, Hà Nội và F.Studio by FPT số 121 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Cuộc thi hứa hẹn sẽ là sân chơi thú vị dành cho cho các bạn trẻ yêu thích vẽ tranh bằng các thiết bị công nghệ hiện đại, cũng như tạo thêm cơ hội để các bạn được sở hữu những phần quà giá trị.

Ban tổ chức sẽ trao 01 giải nhất là iPad Pro M1, 01 giải nhì là iPad mini 6, 02 giải ba là bút Pencil và 01 thí sinh có tác phẩm được bình chọn nhiều nhất trên kênh Fanpage của F.Studio by FPT cũng sẽ nhận Apple Pencil.

Tất cả những chương trình đặc biệt trên sẽ thay cho lời cảm ơn chân thành của F.Studio by FPT gửi đến tất cả khách hàng đã tin chọn hệ thống, đồng thời mong rằng quý khách hàng sẽ tiếp tục cho công ty cơ hội được phục vụ bằng tất cả sự tận tâm. Trong thời gian tới, FPT Retail nói chung, F.Studio by FPT nói riêng sẽ tiếp tục mang đến cho khách hàng những sản phẩm Apple chính hãng giá tốt, cũng như nhiều dịch vụ tiện ích thông minh hơn để phục vụ người dùng tại Việt Nam.