FrieslandCampina Việt Nam (FCV) vừa được vinh danh trong Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất đối với Sinh viên Việt Nam năm 2026 theo kết quả khảo sát toàn quốc của Anphabe.

Kết quả này không chỉ phản ánh sức hút của doanh nghiệp đối với thế hệ lao động trẻ mà còn ghi nhận những nỗ lực của FCV trong việc xây dựng môi trường làm việc nơi nhân tài được phát triển toàn diện, sẵn sàng tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Khảo sát Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất đối với Sinh viên Việt Nam 2026 do Anphabe thực hiện với sự tham gia của hơn 5.000 sinh viên đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước, đánh giá gần 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chương trình khảo sát nhằm ghi nhận và đánh giá sức hấp dẫn của các thương hiệu nhà tuyển dụng dưới góc nhìn của sinh viên, lực lượng lao động tương lai của Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Tuấn (thứ ba từ trái sang), Giám đốc Nhân sự FrieslandCampina Việt Nam, nhận danh hiệu từ Anphabe

Là một trong những công ty dinh dưỡng hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu các thương hiệu quen thuộc như Dutch Lady, Friso và Yomost, FrieslandCampina Việt Nam luôn đặt con người ở vị trí trung tâm trong mọi hoạt động. Với doanh nghiệp, hành trình Nuôi Dưỡng Thế hệ Tương lai Việt Nam (Nourishing Vietnam) không chỉ được thể hiện qua việc mang đến các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cho hàng triệu gia đình Việt mà còn thông qua cam kết phát triển nguồn nhân lực – những con người cùng góp phần hiện thực hóa sứ mệnh đó mỗi ngày.

Với thông điệp nhà tuyển dụng FCV – Nơi bạn được là chính mình (Unleash Your Nature), FrieslandCampina Việt Nam khuyến khích mỗi cá nhân chủ động khám phá tiềm năng của bản thân, học hỏi không ngừng và phát triển sự nghiệp theo thế mạnh riêng. Văn hóa đề cao sự đa dạng, tinh thần hợp tác và đổi mới giúp công ty trở thành điểm đến nghề nghiệp hấp dẫn đối với nhiều sinh viên và người trẻ mong muốn vừa phát triển bản thân vừa tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng.

FCV đề cao văn hóa đa dạng và hợp tác, khuyến khích người trẻ phát triển và tạo nên giá trị tích cực.

Cam kết đầu tư cho thế hệ nhân tài tương lai được thể hiện rõ nét thông qua các chương trình phát triển tài năng trẻ như FCV Sales Fresher. Được thiết kế dành cho sinh viên năm cuối và người mới tốt nghiệp, chương trình mang đến lộ trình phát triển bài bản kết hợp giữa đào tạo chuyên sâu, trải nghiệm thực tế và cơ hội tham gia vào các dự án kinh doanh trọng điểm. Mới đây, 7 Sales Fresher xuất sắc đã chính thức gia nhập FrieslandCampina Việt Nam, bắt đầu hành trình học hỏi, trải nghiệm thực tế và hòa nhập vào văn hóa doanh nghiệp. Không chỉ được trang bị kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, các bạn trẻ còn được truyền cảm hứng về mục tiêu lớn hơn, đó là đóng góp vào sứ mệnh mang đến nguồn dinh dưỡng tốt hơn cho người Việt. Thông qua các chương trình như Sales Fresher, FrieslandCampina Việt Nam không chỉ thu hút và phát triển nhân tài trẻ mà còn góp phần xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa cho tương lai.

7 Sales Fresher bắt đầu hành trình học hỏi và phát triển tại FCV

Trong hơn ba thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, FrieslandCampina Việt Nam kiên định theo đuổi sứ mệnh "Nuôi dưỡng Thế hệ Tương lai Việt Nam" thông qua nghiên cứu, đổi mới dinh dưỡng và các sáng kiến nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của dinh dưỡng đối với sự phát triển của trẻ em. Với doanh nghiệp, đầu tư vào con người và đầu tư vào dinh dưỡng đều hướng đến cùng một mục tiêu: tạo nền tảng vững chắc để các thế hệ tương lai phát triển khỏe mạnh, tự tin và bền vững.

Nhân viên FCV cùng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong môi trường làm việc cởi mở

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Nhân sự FrieslandCampina Việt Nam, chia sẻ: "Giải thưởng này là niềm tự hào và sự ghi nhận cho những nỗ lực xây dựng môi trường làm việc nơi mỗi cá nhân có cơ hội học hỏi, phát triển và phát huy tiềm năng. Danh hiệu này cũng thể hiện cam kết lâu dài của đội ngũ lãnh đạo trong việc đầu tư và phát triển con người. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể nhân viên và các đội ngũ đã góp phần tạo nên thành quả này. Đây sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục nuôi dưỡng nhân tài, thúc đẩy đổi mới và cùng nhau hiện thực hóa sứ mệnh Nourishing Vietnam – Nuôi dưỡng thế hệ tương lai Việt Nam."