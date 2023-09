FPT Shop “bùng nổ” doanh số trong sự kiện tiên phong mở bán online iPhone 15 Series

Theo đó, ngay trong đêm, hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT trên toàn quốc đã đồng loạt giao những chiếc iPhone 15 Series chính hãng (mã VN/A) đầu tiên tại Việt Nam đến khách hàng đặt mua trước. Tiếp nối những hoạt động tiên phong gắn liền với thương hiệu Apple, năm nay, FPT Shop lại tiếp tục trở thành nhà bán lẻ tiên phong mở bán online iPhone 15 Series chính hãng theo tiêu chí "5 nhất". Kỷ lục nối tiếp kỷ lục, FPT Shop đã ghi nhận doanh thu 150 tỷ trong đêm mở bán siêu phẩm nhà Táo khuyết. Cụ thể, sau khi "dám chơi lớn" mở sự kiện bán online "5 nhất" với 1.000 máy iPhone 15 Series, hệ thống thu về hơn 30 tỷ đồng, cùng đối tác ưu đãi đến 5 tỷ đồng cho khách hàng, đây là quà tặng "cực sốc" cho một sự kiện mở bán. Đồng thời, FPT Shop và F.Studio by FPT đã nhanh chóng giao 4.031 iPhone chính hãng sớm nhất trong đêm trên toàn quốc đến tận tay khách hàng. Như vậy, hệ thống đã bán tổng cộng 5.031 máy, thu về 150 tỷ đồng trong đêm.

Được biết, khi tham gia sự kiện livestream trên kênh TikTok FPT Shop Official, khách hàng sẽ được mua iPhone 15 Series "giá tốt nhất", ưu đãi giảm đến 6.000.000 đồng, giá chỉ còn từ 17.600.000 đồng. Thêm vào đó, chủ sở hữu iPhone mới được nhận thêm nhiều voucher giảm giá hấp dẫn, đây là ưu đãi "độc nhất" chỉ có trên TikTok FPT Shop Official. Song song, hệ thống còn tung ưu đãi giá "sốc" cho 1.000 chiếc iPhone mới, đa dạng phiên bản, dung lượng và màu sắc - đây là số lượng iPhone "nhiều nhất", được mở bán trên kênh TikTok Official của FPT Shop. Trong khuôn khổ sự kiện, các bạn sẽ giao lưu và cùng tận hưởng khoảng thời gian mua sắm "vui nhất". Đặc biệt, đây còn là sự kiện mở bán online "dài nhất" của hệ thống, bắt đầu từ 0 giờ 01 phút ngày 29/9 và kéo dài đến 15 tiếng mua sắm.

Đồng thời, hệ thống cũng tổ chức sự kiện mở bán sớm nhất iPhone 15 Series tại 3 đầu cầu F.Studio by FPT: 121 Lê Lợi, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, 269 Chùa Bộc, Hà Nội và 46 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, Đà Nẵng. Tại sự kiện mở bán sớm, khách hàng còn có cơ hội nhận quà đặc quyền trị giá đến 1.500.000 đồng.

"Năm nay dù được đánh giá là khó khăn về kinh tế, tuy nhiên sự thay đổi của iPhone 15 với chất liệu màu mới Titan đã tạo ra sự bùng nổ nhu cầu khi hệ thống FPT Shop & F.Studio by FPT nhận được lượng lớn với 30.000 đặt cọc và đặc biệt là màu mới được lựa chọn nhiều nhất. Với vai trò và vị thế đơn vị hàng đầu mở bán iPhone chính hãng ở Việt Nam, chúng tôi sẽ cố gắng giao đến tay nhiều nhất khách hàng đã tin tưởng ủng hộ nhiều năm. Tuy nhiên, với số lượng quá lớn đơn hàng màu mới của phiên bản thấp nhất Pro Max, dự kiến nhiều khách hàng sẽ cần chờ đợi nhận các đợt tiếp theo trong tháng 10 và tháng 11. Song song, chúng tôi cũng đã có rất nhiều hành động bao gồm làm việc với hãng, có tốc độ ra hàng nhanh nhất để có được ưu tiên thêm hàng "hot" để giao đến khách hàng chưa nhận được trong đợt mở bán này." – Ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc Thương mại, Hệ thống FPT Shop & F.Studio by FPT chia sẻ.

Nếu đã bỏ lỡ chương trình đặt trước, khách hàng sẽ nhận ưu đãi gì khi chọn mua iPhone 15 Series ngay hôm nay?

Từ hôm nay, chọn sở hữu iPhone 15 Series tại FPT Shop và F.Studio by FPT, bạn sẽ nhận ưu đãi giá trị, bao gồm:

"Đặc quyền 12 tháng 1 ĐỔI 1, ưu tiên nhận sớm", đây là ưu đãi chỉ dành riêng cho chủ sở hữu iPhone mới trong năm nay tại FPT Shop và F.Studio by FPT. Cụ thể, trong suốt 12 tháng, nếu máy đang sử dụng bị lỗi từ nhà sản xuất, khách hàng sẽ lập tức được đổi ngay 01 máy mới, nguyên seal 100% có thời hạn bảo hành mới 12 tháng.

Giảm đến 3.000.000 đồng, như vậy, iPhone 15 Series chính hãng sẽ có mức giá hấp dẫn, còn từ 21.490.000 đồng.

Thu đến 75% giá trị máy cũ khi tham gia chương trình "Thu máy cũ đến 75%, hợp tác kiểm định bởi Chợ Tốt". Trước đó, ngày 27/09, FPT Shop và Chợ Tốt đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược ở ngành hàng điện tử, nhằm mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu thiết bị công nghệ mới với chi phí tối ưu. Theo đó, khách hàng tham gia chương chương trình "Thu cũ đổi mới" tại FPT Shop, khách hàng sẽ được thu mua lên đến 75% giá trị máy cũ.

Hoặc khách hàng có thể dễ dàng sở hữu siêu phẩm iPhone mới với lựa chọn trả góp 0% lãi suất thông qua thẻ tín dụng.

Ngoài ra, khách hàng sẽ được giảm thêm đến 500.000 đồng khi chọn thanh toán qua VNPAY-QR, ZaloPay. Hoặc tuỳ chọn nhận đến 1.000.000 đồng khi thanh toán trả góp qua Kredivo…

Đồng thời, FPT Shop và F.Studio by FPT còn ưu đãi đến 50% cho một số sản phẩm phụ kiện, combo phụ kiện và các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Apple khi mua kèm máy.

Để nhận được tất cả các ưu đãi trên, bạn chỉ đến hệ thống cửa hàng FPT Shop và F.Studio by FPT gần nhất hoặc đặt mua online tại đây: https://fptshop.com.vn/dien-thoai/iphone-15-pro-max.