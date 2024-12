FPT Schools Cầu Giấy nâng tầm trải nghiệm Tiếng Anh qua sân chơi English Says Hi

Ngày 14/12, Chung kết English Says Hi do FPT Schools Cầu Giấy tổ chức đã diễn ra với sự góp mặt của hơn 100 thí sinh (tương ứng 24 đội thi) xuất sắc nhất đến từ các trường Tiểu học và THCS trên toàn miền Bắc. Chương trình gồm 2 phần tranh tài: Cuộc thi lồng tiếng phim SoundXMouth và cuộc thi Tranh biện X-Bate, khuyến khích học sinh phát triển tư duy, nâng cao kỹ năng ngôn ngữ và ứng dụng công nghệ một cách sáng tạo. Đặc biệt, chương trình đã tiếp đà cho học sinh tìm hiểu sâu hơn về tính thực tiễn của Trí tuệ nhân tạo (AI).

Với định hướng tiên phong trong giáo dục công nghệ và đề cao tinh thần tự học của học sinh, ngay khi phát động English Says Hi 2024, FPT Schools Cầu Giấy đã tích hợp AI vào hai cuộc thi của chương trình.

Trong cuộc thi Tranh biện X-Bate, các chủ đề như "AI dịch ngôn ngữ mang lại nhiều lợi ích hơn việc học ngoại ngữ mới" hay "Có nên sử dụng AI thay cho giáo viên để đánh giá hiệu suất học tập của học sinh?"… đã khuyến khích học sinh nghiên cứu và tìm hiểu sâu về vai trò của AI trong giáo dục và đời sống. Quá trình chuẩn bị giúp các em không chỉ mở rộng kiến thức mà còn rèn luyện khả năng đánh giá, lập luận và phản biện dựa trên những hiểu biết về công nghệ hiện đại.

Với cuộc thi lồng tiếng phim SoundXMouth, AI hỗ trợ các đội xử lý lời thoại và hình ảnh để các sản phẩm lồng tiếng của học sinh trở nên sinh động, chuyên nghiệp hơn, đồng thời khơi dậy sự sáng tạo và đam mê công nghệ trong các em.

Tại Chung kết English Says Hi ngày 14/12 vừa qua, với sự đánh giá của ba giám khảo gồm: ông Shidaun Campbell (Chuyên gia Ngôn ngữ Anh, Đại sứ quán Hoa Kỳ), ông Matthew Blacker (Chuyên gia Ngôn ngữ Anh Oxford University Press, Khu vực Châu Á) và bà Hà Thanh (Nhà sáng lập và quản lý học thuật Học viện Anh ngữ E-home), các đội thi đến từ các trường THCS Ngoại ngữ, THCS Cầu Giấy, Tiểu học Nghĩa Tân, Tiểu học Archimedes, Tiểu học Everest, THCS Nghĩa Tân, THCS Dịch Vọng…. đã thể hiện tài năng và khẳng định bản thân.

Kết quả chung cuộc, các đội thi The Little Gremlins, Lotus, The LOLs, và Superdogs đến từ Trường Tiểu học và THCS FPT (FPT Schools Cầu Giấy) đã xuất sắc chinh phục Hội đồng giám khảo và hàng trăm khán giả để giành ngôi Quán quân ở cả hai bảng thi Tiểu học và THCS. Trong đó, đội Lotus (học sinh khối 8 FPT Schools Cầu Giấy) gây ấn tượng mạnh với các luận điểm chặt chẽ và kỹ năng vận dụng tiếng Anh để trình bày quan điểm tranh biện.

"Chủ đề về AI thực sự thú vị và thử thách. Việc nghiên cứu sâu về những ứng dụng và tác động của AI đã giúp chúng em hiểu rõ hơn về công nghệ này, từ đó tự tin đưa ra các lập luận sắc bén trong cuộc thi." – một thành viên đội Lotus chia sẻ.

Bất ngờ với khả năng lồng tiếng phim của học sinh cấp Tiểu học, THCS, ông Mathew Blacker, chuyên gia ngôn ngữ Anh Oxford University Press khu vực Châu Á, cho biết: "Các thí sinh gây ấn tượng với kỹ năng lồng tiếng chuyên nghiệp, khả năng sử dụng tiếng Anh linh hoạt và những cách biến tấu đặc sắc ngay trên sân khấu để bộc lộ rõ tính cách nhân vật cũng như thông điệp của đoạn phim đã chọn".

English Says Hi không chỉ tạo cơ hội để học sinh rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn giúp các em phát triển các kỹ năng thiết yếu như tư duy phản biện, sáng tạo, làm việc nhóm và ứng dụng công nghệ vào thực tế. Đây chính là hành trang cần thiết để các em tự tin tiến bước trong kỷ nguyên số hóa.

Trước đó, vòng sơ loại của chương trình đã thu hút hơn 2000 học sinh đến từ 84 trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội và các cơ sở FPT Schools tại miền Bắc tham gia. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên tới 100 triệu đồng.

Tại FPT Schools, bên cạnh chương trình theo chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo, FPT Schools tích hợp bổ sung các chương trình đào tạo quan trọng nhằm hướng tới sự phát triển toàn diện cho học sinh, bao gồm tiếng Anh, STEM, AI và Robotics, công nghệ, chương trình phát triển cá nhân toàn diện theo chuẩn kỹ năng thế kỷ 21 và các môn học mang bản sắc văn hóa Việt Nam.

Thành lập vào năm 2013, Hệ thống Trường Phổ thông FPT (FPT Schools) gồm 3 cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông với nhiều cơ sở tại các tỉnh thành trên toàn quốc. Sau hơn 10 năm hoạt động, FPT Schools có 12 đơn vị trường tại Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cần Thơ, Bắc Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nam, Thanh Hóa, cùng với đó là 3 dự án đang được triển khai tại Huế, Hậu Giang và Sóc Trăng. Hệ thống Trường phổ thông FPT cũng có kế hoạch tiếp tục mở rộng hoạt động tại nhiều tỉnh thành trong những năm tới.