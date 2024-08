FOLIE - Nâng tầm giấc ngủ của thí sinh Miss Grand với thời trang mặc nhà tinh tế

Qua Bộ sưu tập Dare To Dream với hình ảnh của những cô gái tài năng, xinh đẹp, luôn vững vàng tỏa sáng với vẻ đẹp nguyên bản, như một nguồn cảm hứng gửi đến những người phụ nữ, bằng sự can đảm và tự tin vào bản thân, bứt phá mọi giới hạn, mọi cô gái đều xứng đáng chạm tới chiếc "vương miện" của chính mình.



Mang tinh thần chinh chiến trong đấu trường sắc đẹp, sự đồng điệu của Folie và các cô gái MGVN 2024 cùng "Phá kén tự tin khoe những sắc màu"

Nâng niu vẻ đẹp thường nhật bằng thời trang mặc nhà tinh tế

Được thành lập từ năm 2015, Folie Homewear là thương hiệu thời trang Việt chuyên về các dòng sản phẩm trang phục mặc nhà cho gia đình. Mỗi thiết kế của Folie đều được thổi hồn bởi sự sáng tạo và chứa đựng những câu chuyện riêng biệt.

Không đặt nặng các quy tắc thời trang mặc nhà quy củ, không còn những giới hạn kìm hãm sự sáng tạo, FOLIE đồng hành cùng người mặc "bóc mở" và tôn lên những bản ngã thú vị, để cá tính đan xen với những tâm hồn phóng khoáng, tự do tạo nên sắc màu thời trang riêng của từng cá nhân.

Folie Homewear là thương hiệu thời trang Việt chuyên các dòng sản phẩm trang phục mặc nhà cho gia đình

Sự đồng điệu với hành trình của các thí sinh Miss Grand giống như vẻ đẹp phá kén của "bướm" là nguồn cảm hứng cho những thiết kế mới trong Dare To Dream Collection của Folie ra đời.



Dịch chuyển trong dòng chảy của sự truyền thống, hình ảnh người phụ nữ thời đại mới, không chỉ chăm chút cho ngoại hình xinh đẹp, mà còn đẹp từ nhân cách, trí tuệ, dám nghĩ, dám làm, luôn tự tin là chính mình, học cách yêu bản thân lẫn điều khác biệt.

"Giống như trong nghệ thuật, vẻ đẹp của từng chi tiết nằm trong con mắt của người nhìn".

Hơn cả trang phục, Folie đề cao giá trị bền vững, an toàn cho sức khỏe người dùng và môi trường. FOLIE luôn tâm đắc tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, ưu tiên chú trọng sự trải nghiệm với từng loại chất liệu khác nhau mang đến cảm giác thật thoải mái và dễ chịu trong mọi hoạt động thường nhật của người mặc. Mang đến Bộ sưu tập Dare To Dream với chất liệu chủ đạo là lụa và thun gân cotton với vẻ đẹp óng ả, sang trọng, tôn lên sự mềm mại, duyên dáng. Kết hợp đồng thời với công nghệ in trên nền vải những họa tiết sống động giúp những thiết kế trở nên tinh xảo, lạ mắt. Bộ sưu tập Dare To Dream bao gồm 20+ thiết kế thời trang, với kỹ thuật may đo tỉ mỉ, trau chuốt trong từng chi tiết, xử lý chống co, rút sợi, xử lý chống phai màu, bai nhão; sản phẩm của Folie luôn giữ được phom dáng, mang đến diện mạo xinh đẹp, thiết kế tinh tế giúp tôn dáng hiệu quả.

Bộ sưu tập Dare To Dream với 24 look, đa dạng thiết kế, màu sắc và chất liệu êm ái cho từng điểm chạm trên da

FOLIE HOMEWEAR - Thương hiệu thời trang mặc nhà đồng hành cùng Miss Grand Vietnam 2024

Cùng theo đuổi sứ mệnh sắc đẹp, hướng tới mong muốn nâng tầm nhan sắc Việt, Folie Homewear rất hân hạnh được đồng hành cùng Miss Grand Vietnam 2024, hy vọng những sản phẩm của Folie có thể truyền cảm hứng và khích lệ các thí sinh thêm phần tự tin và thể hiện cá tính riêng của bản thân một cách tốt nhất trong cuộc thi năm nay.

Song hành cùng cuộc thi, Folie gửi tặng đến các bạn thí sinh những bộ thiết kế của mình trong ngày đầu tại nhà chung, như một món quà nhỏ tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin giúp các bạn tỏa sáng chinh phục các vòng thi sắp tới, mong rằng những sản phẩm của Folie sẽ giúp các bạn có những khoảnh khắc thư thái, những giấc ngủ ngon sau những giờ thi căng thẳng.

Folie hân hạnh đồng hành cùng các cô gái trong hành trình chinh phục "vương miện" MGVN 2024

Trải qua hành trình 9 năm hoạt động và phát triển, Folie đã không ngừng sáng tạo và tâm đắc mang đến những thiết kế mới lạ, độc đáo, ghi dấu riêng trong lòng mỗi khách hàng. Mỗi sản phẩm Folie không chỉ cảm nhận vẻ đẹp từ những điểm màu lọt vào thị giác, mà ẩn sâu trong đó là chi tiết chắt lọc từ những câu chuyện mang lại và sự tỉ mỉ, cần mẫn trong từng khâu xử lý mang đến sản phẩm chỉn chu nhất. Không chỉ thuần thiết kế mặc nhà đơn giản, Folie thiết kế cả những hình mẫu đẹp đẽ trong ước mơ, để những trải nghiệm không chỉ là sự thoải mái, dễ chịu mà còn thể hiện phong cách và khí chất của người mặc chúng. Folie luôn giữ niềm tin có thể góp phần mang đến vẻ đẹp tự tin và sự thoải mái khi ở nhà, để mỗi người có thể tận hưởng nắm giữ trọn vẹn từng khoảnh khắc hạnh phúc của riêng mình.

FOLIE HOMEWEAR

Công ty TNHH TM SX FOLIE - MST: 0315464622

Website: www.foliehomewear.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/foliehomewear

Email: Foliehomewear@gmail.com

Hotline: 0902 123 284