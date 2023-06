FIFA công bố bài hát chính thức của VCK World Cup nữ 2023

"Do It Again" sẽ là giai điệu gắn liền với VCK World Cup nữ 2023. (Ảnh: FIFA)

Hôm nay (29/6), bài hát chính thức của VCK World Cup nữ 2023 mang tên Do It Again đã chính thức được phát hành. Trang chủ FIFA giới thiệu, đây là sản phẩm âm nhạc mang tính biểu tượng và thổi bùng sự phấn khích của giải đấu.

Bài hát được thể hiện bởi 2 nữ nghệ sĩ của 2 nước chủ nhà VCK World Cup nữ 2023 là BENEE (New Zealand) và Mallrat (Australia). Bộ đôi này sẽ cùng nhau trình diễn Do It Again tại lễ khai mạc giải đấu vào ngày 20/7 tới.

Theo kế hoạch, VCK World Cup nữ 2023 sẽ bắt đầu tại New Zealand với trận khai mạc giữa đội chủ nhà và Na Uy. Giải đấu sẽ khép lại vào ngày 20/8 với trận chung kết diễn ra ở Australia.

VCK World Cup nữ 2023 là lần đầu tiên ĐT nữ Việt Nam dành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho các cầu thủ nữ. Thầy trò HLV Mai Đức Chung nằm cùng bảng E với Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan.

Theo lịch thi đấu, ĐT nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Mỹ vào lúc 08h00 ngày 22/7, gặp Bồ Đào Nha vào lúc 14h30 ngày 27/7 và gặp Hà Lan vào lúc 14h00 ngày 1/8 (giờ Hà Nội).