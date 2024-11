FC Online tung ra sự kiện “Gullit At Your Side” chiêu đãi người chơi với loạt quà khủng nhân dịp mời Gullit tới Việt Nam

Thế nhưng, FC Online không chỉ dừng lại ở đó mà còn tung ra sự kiện MIỄN PHÍ chiêu đãi người chơi mang tên "Gullit At Your Side: One Step To Passion" để người chơi có thể sở hữu tấm vé gặp thần tượng Ruud Gullit cùng loạt quà tặng hấp dẫn khác.

Sự kiện miễn phí "Gullit At Your Sider" chính thức ra mắt vào 15.11 vừa qua

Đối với các fan bóng đá và yêu thích huyền thoại Gullit, tấm vé "Gullit Meet and Greet" sẽ là vật phẩm không thể bỏ qua tại sự kiện lần này. Người chơi nào may mắn sở hữu tấm vé này sẽ nhận về những đặc quyền hấp dẫn tại sự kiện sắp tới bao gồm: Nhận về chiếc áo sở hữu chữ kí và được chụp hình cùng huyền thoại Ruud Gullit. Vậy làm thế nào để sở hữu tấm vé này tại sự kiện Gullit At Your Side?

Những đặc quyền hấp dẫn cho người sở hữu tấm vé "Gullit Meet and Greet"

Rất đơn giản, người chơi chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản tại sự kiện để tích luỹ về điểm cho mình. Khi tích đủ 28,000 điểm, người chơi đã có thể đổi "Vé may mắn Gullit Meet and Greet" và đợi nhà phát hành chọn ra những HLV may mắn trúng tấm vé và công bố vào ngày 23.11 tới đây.

Mốc thời gian để người chơi săn vé "Gullit Meet and Greet"

Ngoài tấm vé "Gullit Meet and Greet" để gặp gỡ và giao lưu cùng Ruud Gullit, người chơi còn có thể sở hữu loạt vật phẩm hấp dẫn khác hoàn toàn MIỄN PHÍ.

Để tham gia sự kiện "Gullit At Your Side" thì người chơi tham gia ngay TẠI ĐÂY diễn ra từ ngày 15.11 - 30.11.2024.