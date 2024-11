FC Online mời huyền thoại bóng đá thế giới - Ruud Gullit tới Việt Nam giao lưu cùng người hâm mộ nước nhà

Vì thế, FC Online Việt Nam tự hào giới thiệu một dự án hoàn toàn mới mang tên "Legend At Your Side" với mong muốn hiện thực hóa giấc mơ được chạm tay vào những huyền thoại bóng đá thế giới. Và huyền thoại đầu tiên trong dự án này không ai khác chính là Ruud Gullit.

Ruud Gullit được biết đến với sự nghiệp chói sáng khi thi đấu cho đội tuyển Hà Lan. Ông đã góp công lớn giúp đội tuyển quốc gia giành chức vô địch Euro 1988 và giành Quả Bóng Vàng năm 1987. Gullit cũng đã ghi dấu ấn lớn khi thi đấu cho các câu lạc bộ danh tiếng như AC Milan, Chelsea và PSV Eindhoven, gặt hái nhiều danh hiệu quốc nội và quốc tế. Khả năng kỹ thuật toàn diện, sức mạnh và phong cách chơi bóng hào hoa của ông đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người hâm mộ bóng đá toàn cầu.

Gullit còn được biết đến rộng rãi thông qua tựa game FC Online. Tại đây, Gullit là một nhân vật mang lại nguồn cảm hứng và được người chơi yêu thích nhờ bộ kỹ năng toàn diện, có thể chơi ở nhiều vị trí và sở hữu mái tóc xù đặc trưng. Chính vì những yếu tố này, Gullit đã trở thành một phần không thể thiếu của cộng đồng yêu thích tựa game bóng đá này.

Với những giá trị ấy, FC Online Việt Nam rất mong muốn đưa Ruud Gullit đến gần hơn với người hâm mộ Việt Nam qua dự án "Legend At Your Side" sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay với hai sự kiện chính bao gồm:

Chương trình "Gặp gỡ và giao lưu huyền thoại bóng đá thế giới Ruud Gullit" sẽ mang đến cho người chơi cơ hội gặp gỡ trực tiếp Gullit, giao lưu và nhận những món quà độc quyền. Đây là dịp đặc biệt để người hâm mộ Việt Nam đặc biệt với các người hâm mộ của AC Milan hay đội tuyển Hà Lan cũng như người chơi FC Online có thể gặp gỡ giao lưu với Gullit, nghe ông chia sẻ về hành trình sự nghiệp, niềm đam mê bóng đá và quan điểm cá nhân về bóng đá. Ngoài ra, Gullit cũng sẽ chia sẻ góc nhìn và nhận định của ông về bóng đá Việt Nam.

Để đồng hành cùng với việc Gullit tới Việt Nam, Sự kiện miễn phí "Gullit At Your Side: One Step To Passion" do FC Online Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 15.11 - 30.11.2024, mở ra cơ hội săn vé để được gặp gỡ và giao lưu cùng Ruud Gullit. Ngoài tấm vé may mắn có cơ hội tham gia sự kiện, "Gullit At Your Side" còn mang đến hàng loạt phần quà hấp dẫn dành cho người chơi, đặc biệt là những người chơi mới hoặc người chơi quay trở lại game, trong đó có thẻ Gullit đặc biệt trong game.

FC Online cho ra mắt sự kiện đồng hành Gullit tới Việt Nam mang tên "Gullit At Your Side"

Ngay bây giờ, người chơi có thể vào trang sự kiện tại https://gullit.fconline.garena.vn/ và tham gia từ ngày 15.11 - 30.11.2024 để có thể sở hữu tấm vé tham gia sự kiện gặp gỡ Gullit vào ngày 30.11 tới đây tại TPHCM.

Người chơi có thể xem ngay cách chơi sự kiện: https://fconline.garena.vn/gullit-at-yout-side/.