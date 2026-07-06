Erling Haaland khiến MXH thế giới bùng nổ, một rổ meme được chế ra sau cú đúp tiễn Brazil về nước

Không chỉ chói sáng với hai bàn thắng muộn giúp Na Uy đánh bại Brazil, Erling Haaland còn đang phủ sóng khắp các mạng xã hội nhờ những khoảnh khắc bứt tốc kinh hoàng và loạt biểu cảm vô cùng hài hước.

Sáng ngày 6/7, Erling Haaland một lần nữa chứng minh vị thế siêu sao khi ghi cú đúp chớp nhoáng ở các phút 79 và 90, giúp Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil để đi tiếp tại World Cup 2026. Cả hai bàn thắng đều cho thấy sự khả năng săn bàn đỉnh cao của tiền đạo cao 1m95, trong đó có một pha bật cao đánh đầu hiểm hóc và một cú dứt điểm chân trái đầy quyết đoán từ rìa vòng cấm.

Tuy nhiên, sức hút của tiền đạo sinh năm 2000 tại giải đấu năm nay không chỉ gói gọn trong những bàn thắng mang tính bước ngoặt. Trên các nền tảng mạng xã hội, "cỗ máy ghi bàn" của Manchester City đang trở thành một hiện tượng meme thực thụ với hàng loạt hình ảnh khiến người hâm mộ vừa bật cười vừa khiếp sợ.

Những biểu cảm đậm chất meme của Haaland trong trận đấu với Brazil là điểm khiến cư dân mạng thế giới cực kỳ hào hứng chế ảnh

Cơn sốt chế ảnh thực chất đã bùng nổ từ sau chiến thắng 4-1 của Na Uy trước Iraq hôm 17/6. Một khoảnh khắc đuổi theo bóng quyết liệt của Haaland nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cộng đồng mạng. Khán giả được phen rùng mình khi chứng kiến một tiền đạo cao tới 1,95 mét hạ thấp trọng tâm, hai tay đánh mạnh và sải những bước dài lao đi với tốc độ kinh hoàng. Khung cảnh đó khiến một người dùng trên nền tảng X phải thốt lên rằng chỉ ngồi xem qua màn hình cũng thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc bị một "quái thú" khổng lồ như vậy truy đuổi. Tư thế áp sát thủ môn dẫn đến bàn thắng thứ hai của anh trong trận đấu đó cũng được ví von như một chiến binh Viking dũng mãnh đang xung trận.

"Quái thú" xung trận

"Ma Bư" là biệt danh được cư dân mạng thế giới đặt cho Haaland từ lâu

Sức mạnh bộc phát như Armored Titan: Cú sải bước bứt tốc của Haaland được so sánh với sự tàn phá của nhân vật trong Attack on Titan

Biểu cảm, dáng chạy của Haaland khiến anh chàng là cầu thủ có nhiều meme nhất mùa World Cup 2026

Đối lập với sự dữ dằn trên sân cỏ, Haaland lại khiến cư dân mạng phát cuồng bởi những biểu cảm ngộ nghĩnh và dáng điệu đầy tính giải trí. Đoạn video ghi lại dáng đi hùng hổ nhưng có phần hài hước của anh được cô em gái cosplay đã hút đến 18 triệu view trên TikTok. Sức hút của tiền đạo Na Uy lan rộng khắp các nền tảng MXH từ Facebook, X, TikTok cho đến Weibo và RedNote của Trung Quốc.

Tại đất nước tỷ dân, cộng đồng mạng ưu ái đặt cho anh biệt danh "Ha Bao" (bé Ha). Hình ảnh một gã khổng lồ Bắc Âu liên tục bị chỉnh sửa thành những nhân vật đầu to thân nhỏ, hay thậm chí là tết tóc hai bên đã tạo nên một cơn sốt lan truyền mạnh mẽ, khiến ngay cả những người không theo dõi bóng đá cũng phải chú ý.

Clip cô em gái của Haaland cosplay dáng đi của anh trai gây bão MXH

Sự nổi tiếng của Haaland còn đến từ chính tính cách gần gũi và thân thiện ở ngoài đời. Trái ngược với hình ảnh hào nhoáng của nhiều siêu sao, các nội dung thu hút lượt xem về Haaland thường xoay quanh cách anh vui vẻ tương tác với khán giả hay hành động lịch sự trao tận tay áo đấu cho nhân viên trang phục thay vì ném xuống đất. Trước thềm World Cup 2026, anh cũng chính là người nhiệt tình thuyết phục các đồng đội thực hiện bộ ảnh quảng bá trong trang phục Viking do nhiếp ảnh gia David Yarrow thực hiện. Với phong độ chói sáng kết hợp cùng tính cách chân thật, Erling Haaland đang thực sự biến kỳ World Cup này thành sân khấu riêng của mình, cả trên thảm cỏ xanh lẫn không gian mạng.

Ngoài ra, anh chàng tiền đạo này còn rất nhiều meme gây cười khác:

Ảnh: WeLax, Sưu tầm