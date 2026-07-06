Công nghệ, xe, đổi mới số và Nation Builders, Better Choice Awards 2026 rộng tới đâu?

Dưới chủ đề xuyên suốt Innovation Beyond Borders, Better Choice Awards 2026 mở rộng phạm vi từ những lựa chọn công nghệ quen thuộc đến các giá trị mang tầm cỡ quốc gia, đồng thời nhấn mạnh những lợi ích thiết thực mà người dùng có thể cảm nhận trong đời sống hàng ngày, qua đó phản ánh một bức tranh toàn diện về đổi mới.

Nếu để hỏi điều gì làm nên sự khác biệt ở Better Choice Awards, câu trả lời có lẽ không nằm ở một hạng mục hay một danh hiệu mới, mà ở chính cách giải thưởng được xây dựng. Sau ba mùa tổ chức, Better Choice Awards đã trở thành một trong những giải thưởng thường niên ghi dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng công nghệ, ô tô và đổi mới sáng tạo. Điều làm nên sức hấp dẫn của giải thưởng không phải là việc tôn vinh những sản phẩm hay dịch vụ nổi bật, mà nằm ở cách tiếp cận: tìm kiếm những lựa chọn mang lại giá trị thiết thực, tạo ra tác động tích cực và thúc đẩy sự phát triển của cuộc sống hiện đại đúng với tinh thần "Better Choice".

Bước sang mùa giải thứ tư, Better Choice Awards 2026 tiếp tục có bước chuyển mình đáng chú ý. Lần đầu tiên kể từ khi ra đời, Better Choice Awards được tổ chức theo bốn trục giải thưởng lớn, thay vì ba trục quen thuộc như trước. Bên cạnh Smart Choice Awards, Car Choice Awards và Innovative Choice Awards, mùa giải năm nay đánh dấu sự xuất hiện của Nation Builders Awards - trục giải hoàn toàn mới, mở rộng phạm vi từ những sản phẩm, dịch vụ phục vụ người dùng đến những giá trị có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của cả quốc gia.

Sự thay đổi này không đơn thuần là bổ sung thêm một nhóm giải thưởng mà nó phản ánh đúng chủ đề của Better Choice Awards 2026 "Innovation Beyond Borders" (Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới). Có một thực tế là đổi mới sáng tạo ngày nay không còn gói gọn trong một thiết bị công nghệ hay một lĩnh vực cụ thể, mà đang hiện diện trong mọi mặt của đời sống: từ cách mỗi người học tập, làm việc và di chuyển, cho tới cách doanh nghiệp vận hành, ứng dụng công nghệ và tạo dựng năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế. Xa hơn nữa, những doanh nghiệp tiên phong về đổi mới sáng tạo, đầu tư công nghệ hay phát triển hạ tầng số đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước. Chính vì vậy, Better Choice Awards 2026 lựa chọn mở rộng "bản đồ" giải thưởng để phản ánh đầy đủ hơn những chuyển động đó.

Bốn lát cắt của một Việt Nam đang đổi mới

Nhìn vào cấu trúc của Better Choice Awards 2026, có thể thấy mỗi trục giải đại diện cho một lát cắt quen thuộc của cuộc sống hiện đại, những điều tưởng chừng rất gần gũi, nhưng lại đang được định hình bởi công nghệ và đổi mới sáng tạo mỗi ngày.

Smart Choice Awards tiếp tục là trục giải quen thuộc nhất với người tiêu dùng. Đây là nơi ghi nhận những sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ hiện diện trong cuộc sống hằng ngày, từ smartphone, laptop, thiết bị đeo, TV cho đến các thiết bị gia dụng thông minh và nền tảng số. Một buổi sáng của bạn có thể bắt đầu với việc chiếc đồng hồ thông minh tự động báo cáo về giấc ngủ và gợi ý lịch trình trong ngày. Hay việc bạn đặt lịch để robot tự động dọn dẹp nhà cửa, bật sẵn điều hòa trước khi trở về nhà và làm được vô vàn những điều khác chỉ trên một chiếc smartphone. Đó là chính là những ví dụ rất cụ thể về cách công nghệ đang len lỏi vào từng khoảnh khắc đời sống. Điểm đặc biệt của Smart Choice Awards là không tìm kiếm sản phẩm mạnh nhất hay đắt nhất, mà hướng tới những lựa chọn mang lại giá trị sử dụng cao nhất. Một thiết bị chỉ thực sự xứng đáng với danh hiệu "Better Choice" khi giải quyết được nhu cầu thực tế, tạo ra trải nghiệm tốt và giúp cuộc sống của người dùng trở nên thuận tiện hơn.

Đêm gala Better Choice Awards 2025.

Nếu Smart Choice Awards phản ánh cách công nghệ thay đổi từng cá nhân, thì Car Choice Awards lại kể câu chuyện về sự chuyển mình của ngành giao thông và nhu cầu di chuyển. Thị trường ô tô Việt Nam những năm gần đây chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của xe điện, xe hybrid, các công nghệ an toàn chủ động, hệ thống hỗ trợ lái và những nền tảng kết nối thông minh. Cùng với đó, tiêu chí lựa chọn xe của người dùng cũng thay đổi đáng kể. Một chiếc xe ngày nay không còn đặt yếu tố vận hành tốt lên hàng đầu mà phải an toàn, tiết kiệm, thông minh và phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân hay gia đình.

Hình ảnh một chiếc xe có thể tự động cập nhật phần mềm qua mạng, hỗ trợ giữ làn đường trên cao tốc hay tối ưu hành trình dựa trên dữ liệu giao thông thời gian thực đang dần trở nên quen thuộc hơn với người dùng Việt. Car Choice Awards vì thế tiếp tục là nơi ghi nhận những mẫu xe, công nghệ và giải pháp giao thông nổi bật, phản ánh những xu hướng đang định hình thị trường ô tô Việt Nam.

Ở một lát cắt khác, Innovative Choice Awards mở rộng phạm vi từ những sản phẩm người dùng có thể cầm nắm hay trải nghiệm trực tiếp sang những giải pháp đang vận hành phía sau nền kinh tế số. Đây là trục giải dành cho các nền tảng công nghệ, giải pháp AI, mô hình chuyển đổi số và sáng kiến đổi mới sáng tạo tạo ra giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và cộng đồng. Dù đến từ giáo dục, y tế, tài chính, sản xuất, logistics hay dịch vụ công, điểm chung của các đề cử là khả năng giải quyết những bài toán thực tế bằng công nghệ, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Từ những hệ thống quản lý kho vận tự động giúp doanh nghiệp tối ưu chuỗi cung ứng, đến các nền tảng phân tích dữ liệu hỗ trợ bác sĩ đưa ra chẩn đoán nhanh hơn, Innovative Choice Awards chính là nơi ghi nhận những giải pháp đang âm thầm tạo ra thay đổi ở quy mô lớn.

Nation Builders Awards - Khi giá trị không chỉ nằm ở sản phẩm, mà ở những đóng góp mang tính quốc gia

Có thể thấy, ba trục giải trên vẫn tiếp tục kế thừa nền tảng mà Better Choice Awards đã xây dựng trong suốt ba mùa đầu tiên. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở công nghệ tiêu dùng, ô tô và đổi mới số, bức tranh ấy vẫn còn thiếu một mảnh ghép quan trọng. Đó cũng là lý do Nation Builders Awards xuất hiện trong mùa giải năm nay.

Đây là trục giải hoàn toàn mới của Better Choice Awards 2026, được xây dựng để tôn vinh những doanh nghiệp, tổ chức và đơn vị đang góp phần tạo nên năng lực phát triển dài hạn của Việt Nam thông qua đổi mới sáng tạo, đầu tư công nghệ, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, xây dựng nguồn nhân lực hay những sáng kiến tạo ra ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng.

Nếu Smart Choice Awards trả lời câu hỏi "Người Việt đang lựa chọn sản phẩm công nghệ nào?", Car Choice Awards phản ánh "Đâu là những xu hướng đáng chú ý của thị trường ô tô?", còn Innovative Choice Awards ghi nhận "Những giải pháp nào đang thúc đẩy chuyển đổi số?", thì Nation Builders Awards hướng tới một câu hỏi lớn hơn: "Ai đang góp phần kiến tạo tương lai của Việt Nam?"

Các sản phẩm của người Việt, phục vụ người Việt ghi dấu ấn tại Better Choice Awards.

Khái niệm "Kiến tạo Đất nước" vì thế không còn gói gọn trong việc tạo ra một sản phẩm thành công hay đạt kết quả kinh doanh ấn tượng. Giá trị của danh hiệu này nằm ở những đóng góp có tính nền tảng và lâu dài góp phần quan trọng với sự phát triển của cả quốc gia.

Đó có thể là những doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng số, tạo nền móng cho nền kinh tế số phát triển; những đơn vị tiên phong nghiên cứu và làm chủ các công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn hay dữ liệu; những tổ chức kiên trì phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoặc đưa các giải pháp "Make in Vietnam" vươn ra thị trường quốc tế.

Điểm chung của những câu chuyện ấy là tác động không dừng lại trong phạm vi một sản phẩm hay một doanh nghiệp, mà lan tỏa tới cả một ngành, một cộng đồng và xa hơn là năng lực cạnh tranh của đất nước.

Chính vì mang ý nghĩa đặc biệt đó, Nation Builders Awards cũng có cơ chế xét chọn riêng. Các danh hiệu thuộc trục giải này sẽ được Hội đồng Thẩm định chuyên gia mở rộng xem xét với sự đồng hành của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC). Việc đánh giá sẽ tập trung vào những giá trị tạo ra cho nền kinh tế, xã hội và khả năng tạo ảnh hưởng tích cực trong dài hạn, thay vì dựa trên mức độ phổ biến hay bình chọn từ cộng đồng như nhiều hạng mục thuộc các trục giải còn lại.

Sự xuất hiện của Nation Builders Awards vì thế không dừng lại ở câu chuyện mở rộng phạm vi của Better Choice Awards, mà chính xác hơn là hoàn thiện bức tranh tổng thể của giải thưởng. Từ những lựa chọn phục vụ mỗi cá nhân, mỗi gia đình, Better Choice Awards 2026 lần đầu tiên vươn tới việc ghi nhận những tập thể đang góp phần tạo dựng nền tảng phát triển cho cả quốc gia.

Từ lựa chọn mỗi ngày đến khát vọng phát triển quốc gia

Nhìn một cách tổng thể, bốn trục giải của Better Choice Awards 2026 cũng chính là bốn lát cắt của một Việt Nam đang không ngừng đổi mới. Đó là công nghệ hiện diện trong từng thiết bị chúng ta sử dụng mỗi ngày. Là những phương tiện đang thay đổi cách con người di chuyển. Là những nền tảng số giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn. Và ở tầm cao hơn là những doanh nghiệp, tổ chức đang góp phần tạo dựng năng lực cạnh tranh và tương lai phát triển của đất nước.

Từ những lựa chọn rất gần gũi với người tiêu dùng đến những giá trị mang tầm chiến lược quốc gia, bốn trục giải đã tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh hơn về hành trình đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Trong thời gian tới, Ban tổ chức sẽ tiếp tục công bố chi tiết từng trục giải, các hạng mục thành phần, tiêu chí xét chọn và nhiều điểm mới của mùa giải trước thềm họp báo Better Choice Awards 2026 diễn ra vào ngày 2/8. Đây cũng sẽ là dịp để độc giả khám phá sâu hơn từng mảnh ghép, qua đó hiểu rõ hơn quy mô cũng như tầm nhìn mà Better Choice Awards hướng tới trong mùa giải thứ tư.

Better Choice Awards là giải thưởng thường niên uy tín tầm cỡ quốc gia do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp cùng Cục Đổi mới sáng tạo và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND thành phố Hà Nội, được bảo trợ bởi Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Gala trao giải năm nay dự kiến sẽ là hoạt động điểm nhấn trong Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia bắt đầu từ 1/10. Với chủ đề "Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới" giải thưởng khẳng định tinh thần vượt qua mọi giới hạn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo mạnh mẽ.

Better Choice Awards tôn vinh những doanh nghiệp, sản phẩm tiên phong sáng tạo, tạo khác biệt và phục vụ đúng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại - hướng tới phát triển bền vững và giá trị thiết thực.

Mọi thắc mắc trong quá trình tham gia đồng hành cùng giải thưởng, vui lòng liên hệ SĐT: 0934 231 276 và email duongngothuy@admicro.vn (Ms .Thùy Dương).