Elton John xác nhận bị mất thị lực

Vào tối Chủ nhật, Elton John là một trong số những vị khách tham dự buổi ra mắt thảm đỏ của vở nhạc kịch The Devil Wears Prada: The Musical. Nghệ sĩ huyền thoại đi cùng chồng mình là David Furnish. Khi bước lên sân khấu phát biểu, ông đã bất ngờ thừa nhận tình trạng sức khỏe của bản thân. Nhiều tuần trước, Elton đã tiết lộ rằng mình mắc một căn bệnh nhiễm trùng và căn bệnh đã khiến ông bị mất một phần thị lực.

"Như một số bạn có thể biết, tôi đã gặp vấn đề và giờ tôi đã mất thị lực" - Elton John nói tại sự kiện - "Tôi không thể xem buổi biểu diễn nhưng tôi rất thích".

(Ảnh: Getty Images)

Theo những ghi nhận của truyền thông, tại sự kiện diễn ra vào tối Chủ Nhật, Elton John đã được hỗ trợ ra khỏi sân khấu cũng như những lúc ông di chuyển. Ca sĩ huyền thoại 70 tuổi đã không quên nhắc đến công lao của chồng mình. Ông nói David đã giúp ông kể từ khi thị lực của ông suy yếu. Elton John nói chồng mình "chỗ dựa" vững chắc của ông và ông không thể đến buổi biểu diễn nếu không có sự hỗ trợ của David.

"Thật khó để tôi có thể nhìn thấy nhưng tôi rất thích nghe và đêm nay nghe rất hay" - Elton John nói.

Elton John chụp ảnh lưu niệm với mọi người trong buổi ra mắt thảm đỏ của vở nhạc kịch The Devil Wears Prada: The Musical. (Ảnh: Getty Images)

Huyền thoại âm nhạc của nước Anh trước đây tiết lộ rằng ông đã mất thị lực ở mắt phải vào mùa hè ở Pháp và do đó không thể nhìn thấy, đọc hoặc xem bất cứ thứ gì. Phát biểu với ABC News về bộ phim tài liệu mới của mình Never Too Late, Elton thừa nhận rằng ông không chắc chắn về khả năng thu âm bất kỳ bản nhạc mới nào của ông nữa vì ông đã tập trung toàn bộ vào sức khỏe của mình.

Elton John nói: "Đã lâu rồi tôi không làm gì cả. Tôi chỉ muốn đứng dậy. Thật không may, tôi đã mất thị lực ở mắt phải vào tháng 7 vì bị nhiễm trùng ở miền Nam nước Pháp".

"Đã bốn tháng trôi qua kể từ khi tôi không thể nhìn thấy" - Elton John nói tiếp - "Và mắt trái của tôi không được tốt lắm. Vì vậy, có hy vọng và sự động viên rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng hiện tại tôi đang gặp khó khăn. Bởi vì tôi có thể làm điều gì đó như thế này, nhưng khi vào phòng thu và thu âm, tôi không biết, trước hết là tôi không thể nhìn thấy lời bài hát".

"Chúng tôi đang có sáng kiến để cố gắng cải thiện tình hình, nhưng hiện tại đó mới thực sự là điều chúng tôi đang tập trung vào" - Elton John nói thêm.

Elton John và chồng - David Furnish. (Ảnh: Getty Images)

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng của nước Anh cũng đã thẳng thắn chia sẻ: "Không bao giờ may mắn khi có chuyện như thế này xảy ra. Và nó khiến tôi choáng váng và tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, tôi không thể đọc bất cứ điều gì, tôi không thể xem bất cứ điều gì".

Mặc dù những lời ông nói cho thấy tình trạng bi quan của ông với vấn đề sức khỏe, nhưng Elton John vẫn thể hiện thái độ tích cực vốn có của mình. Ông đã bày tỏ lòng biết ơn cuộc sống khi nói rằng: "Tôi thật may mắn, tôi là người đàn ông may mắn nhất thế giới".