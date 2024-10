Elon Musk sắp thay đổi hoàn toàn tương lai Tesla, đưa ra tuyên bố quan trọng có thể 'ghi vào lịch sử'

Trong lịch sử gần 100 năm của mình, hãng phim Warner Bros đã tạo nên bối cảnh cho một số câu chuyện mang tính biểu tượng nhất của nước Mỹ. Hãng có thể sẽ làm như vậy một lần nữa khi Elon Musk chuẩn bị sử dụng khuôn viên của hãng phim này để kể một câu chuyện khác, với nội dung: Tesla không chỉ là một công ty ô tô!

Vào thứ năm tới đây, ông chủ Tesla sẽ xuất hiện tại địa điểm lịch sử ở California để tổ chức “Ngày Robotaxi”. Sự kiện được mong đợi từ lâu này - ban đầu được lên lịch vào tháng 8 nhằm mục đích khẳng định lời giới thiệu của nhà sản xuất xe điện rằng họ trước tiên là một công ty công nghệ và sau đó mới là một công ty ô tô.

Musk ngày càng định vị Tesla là một công ty không chỉ tập trung vào việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, giống như các nhà sản xuất ô tô truyền thống khác, mà còn là một công ty có kế hoạch dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo, robot và xe tự hành.

Thậm chí, Musk còn chia sẻ một tấm áp phích về sự kiện trên phương tiện truyền thông xã hội có tiêu đề "Chúng ta, Robot", cùng với tuyên bố rằng ngày này sẽ là "một ngày đáng ghi nhớ vào sách lịch sử". Nhưng khi Musk chuẩn bị công bố một phần quan trọng trong tầm nhìn của mình về tương lai của Tesla, ông phải đối mặt với một tình huống rủi ro cao.

BƯỚC NGOẶT RỦI RO

Trong nhiều năm qua, Musk đã đưa ra cho các nhà đầu tư những tín hiệu mạnh mẽ về ý định phát triển Tesla thành một thứ gì đó hơn là chỉ là một nhà sản xuất xe điện.

Quay trở lại năm 2019, tại trụ sở chính của Tesla tại Palo Alto, Musk đã nói với các cổ đông rằng đến năm 2020, ông tự tin rằng một đội xe gồm một triệu xe taxi robot không người lái sẽ tràn ngập trên đường phố và chở khách. Mặc dù như đã thấy, Musk đã thất hứa, nhưng ông đã đưa Tesla tấn công vào các lĩnh vực khác.

Vào tháng 7, Musk đã viết trên X rằng "Tesla sẽ có những robot hình người thực sự hữu ích với sản lượng thấp" để sử dụng nội bộ vào năm tới và hy vọng sẽ tăng cường sản xuất để bán cho các công ty khác vào năm 2026. Một nguyên mẫu đầu tiên được trưng bày vào năm 2022 đã được đặt tên là "Optimus".

Rộng hơn, Musk có thể hướng đến robot hình người và xe không người lái như một cách để Tesla tạo ra giá trị từ AI – thứ công nghệ đang hot bậc nhất hiện tại.

Việc Tesla có thể nắm bắt cơ hội rộng lớn hơn thông qua robot và AI không chỉ là niềm tin của Musk. Andrej Karpathy, cựu giám đốc AI của Tesla, đã phát biểu trong một tập gần đây của podcast No Priors rằng ông không nghĩ Tesla là một công ty ô tô. Theo quan điểm của ông, "ô tô về cơ bản là những con robot".

Trong khi đó, vào tháng 7, nhà phân tích Dan Ives của Wedbush tuyên bố "câu chuyện AI của Tesla có thể trị giá hơn 1 nghìn tỷ USD và là cái tên AI bị định giá thấp nhất". Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là thời điểm Tesla đẩy mạnh xe taxi robot. Sự kiện này diễn ra vào thời điểm khó khăn đối với Musk. Thứ nhất, Tesla không thể thoát khỏi áp lực bán hàng đang tác động đến thị trường xe điện nói chung.

Trong nửa đầu năm, Tesla đã tạo ra doanh thu 46,8 tỷ USD, giảm so với mức 48,3 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù Tesla đã công bố mức tăng trưởng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái về lượng xe giao trong quý 3, nhưng giá trị của công ty vẫn thấp hơn 600 tỷ USD so với mức đỉnh 1,2 nghìn tỷ USD đạt được vào tháng 11/2021.

Caspar Rawles, giám đốc dữ liệu tại Benchmark Mineral Intelligence kỳ vọng tăng trưởng xe điện sẽ tiếp tục trong dài hạn nhưng thừa nhận rằng những trở ngại kinh tế vĩ mô gần đây đã dẫn đến sự chậm lại.

"Bạn đã thấy lãi suất cao hơn, lạm phát, đủ loại hậu quả từ đại dịch", Rawles nói với BI. "Doanh số bán xe điện không tăng trưởng nhanh như mọi người nghĩ".

Phản ứng đối với thương hiệu chung của Musk đã trở nên dữ dội hơn khi các cổ đông của Tesla chia rẽ về vai trò lãnh đạo của ông sau khi ông chuyển đổi Twitter thành X gây tranh cãi và ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump.

Gerber nói với BI rằng mặc dù ông tin rằng xe điện là một ngành kinh doanh có thể "có lợi nhuận tuyệt vời" nhưng ông cảm thấy ít tự tin hơn nhiều về sự thay đổi trong lĩnh vực xe taxi robot.

Nguyên nhân chủ yếu là do Musk sẽ tham gia vào một thị trường mà các đối thủ cạnh tranh đang có lợi thế. Waymo, thuộc sở hữu của công ty mẹ Google, Alphabet, đã hợp tác với Uber vào năm ngoái. BYD, một nhà sản xuất xe điện của Trung Quốc, cũng đã hợp tác với Uber để mang "xe có khả năng tự hành" đến với khách hàng trên toàn cầu.

Tại Trung Quốc, thị trường lớn nhất của Tesla bên ngoài nước Mỹ, gã khổng lồ internet địa phương Baidu đã triển khai một đội xe taxi robot có tên Apollo Go, lần đầu tiên ra mắt tại Vũ Hán vào năm 2022. Hãng này đang tích cực thu hút người tiêu dùng bằng các khoản trợ cấp lớn, để đưa ra mức giá cực rẻ.

"Về lý thuyết, taxi robot có thể có lãi miễn là không có nhiều đối thủ cạnh tranh", Gerber nói với BI. "Vấn đề là đã có quá nhiều người tham gia, và nhiều xe đã có mặt trên đường".

Cũng còn nhiều câu hỏi về mức độ tự tin của các cơ quan quản lý về tính an toàn của taxi robot. Năm ngoái, công ty xe tự lái Cruise thuộc sở hữu của GM đã bị ảnh hưởng về mặt danh tiếng sau các vụ tai nạn liên quan đến xe của công ty. Những sự cố như thế này có tác động lan tỏa đến cách mọi người nhìn nhận về không gian xe tự hành rộng lớn hơn, bao gồm cả taxi robot của Tesla.

Điều đó đặc biệt đúng vì các chuyên gia cho rằng phiên bản hoàn thiện đầy đủ tham vọng về taxi robot của Musk đặt ra những thách thức về mặt kỹ thuật. Paul Miller, nhà phân tích chính tại Forrester cho biết lái xe hoàn toàn tự động có nghĩa là "một chiếc xe phải có khả năng tự lái ở hầu hết mọi nơi mà người lái xe có thể, trên mọi loại đường, trong mọi điều kiện thời tiết".

"Sẽ khả thi hơn nếu cho phép ô tô tự lái trên những loại đường cụ thể, ở những địa điểm đã biết và trong những điều kiện cụ thể", ông nói trước khi “Ngày Robotaxi” của Tesla diễn ra.

Rõ ràng, Musk đang có một câu chuyện lớn để kể vào thứ năm tới đây. Dưới ánh đèn Hollywood, ông hy vọng các nhà đầu tư sẽ sẵn sàng tin vào điều đó nhiều như ông.

Theo: BI