Elon Musk bất ngờ bị "kick" khỏi game bom tấn mới, nghi vấn có sự gian lận

Sau khi thống trị bảng xếp hạng trong Diablo 4 với thành tích vô tiền khoáng hậu, Elon Musk dường như đang bước vào đường đua mới, với một tựa game mới.

Đó chính là Path of Exile 2 - tựa game mà vị tỷ phú này cho rằng nó hay tới mức đáng được đưa vào Đại sảnh Danh vọng. Thế nhưng cũng trong Path of Exile 2, Elon Musk đã vừa gặp một biến cố đầy bất ngờ.

Cụ thể, trong một bài đăng trên mạng xã hội X mới đây, Elon Musk đã đăng một ảnh chụp màn hình trò chơi Path of Exile 2 của bản thân. Đáng chú ý, vị tỷ phú này bị ngắt kết nối kèm theo một tin nhắn cảnh báo với nội dung khá khó đỡ.

Theo đó, Elon Musk bị nhà phát triển cảnh báo rằng tài khoản của anh bị ngắt kết nối vì thực hiện các thao tác trong game một cách quá nhanh. Thực tế, các nhà phát triển của Path of Exile 2 có lý do để nghi ngờ khi thấy bất kỳ tài khoản nào có các thao tác nhanh một cách vượt xa so với người bình thường rằng đó có thể là một người chơi sử dụng hack cheat hoặc các phần mềm hỗ trợ.

Tuy nhiên, Musk khẳng định rằng ông không sử dụng bất kỳ phần mềm nào để làm cho trò chơi dễ hơn mà chỉ thực hiện một lượng lớn hành động mỗi phút vì ông cực kỳ thành thạo sau khi đã chơi quá nhiều tựa game như vậy. Nói cách khác, Elon Musk phủ nhận việc mình đã dùng macro và mong rằng lỗi này sẽ sớm được các nhà phát triển Path of Exile 2 sửa chữa trong tương lai.

Trong khi Elon hy vọng rằng lỗi này sẽ được vá, những người dùng khác lại ấn tượng với kỹ năng của vị tỷ phú công nghệ này. Ngoài việc giỏi chơi game, Elon còn công bố kế hoạch thành lập studio trò chơi AI của riêng mình để "làm cho trò chơi điện tử trở nên tuyệt vời trở lại", nhưng vẫn chưa tiết lộ thêm bất kỳ tiến triển nào về dự án kể từ đó.