ELLE Decoration hợp tác cùng Maison Meng Atelier ra mắt triển lãm Căn hộ của nàng thơ

Từ kinh đô hoa Paris đến Sài Gòn

Nhà văn Hemingway từng viết: "Nếu ta có may mắn sống ở Paris thời tuổi trẻ, dù bạn có đi đâu trong phần đời còn lại, Paris cũng vẫn luôn bên bạn. Paris là một cuộc hội hè miên man." Những kỷ niệm về Paris đã khơi gợi nên ý tưởng về một triển lãm hoa lấy cảm hứng từ khu vườn Jardin des Tuleries nơi vua Louis XIV cho xây dựng, mà ngày nay nằm ngăn giữa bảo tàng Louvre và quảng trường Concorde tại trung tâm thành phố.

Hồ nước thơ mộng trong khu vườn này đã được bàn tay của Meng - một nghệ sĩ của Maison Meng Atelier tốt nghiệp ngành nghệ thuật hoa từ những nghệ sĩ bậc thầy hàng đầu tại kinh đô nghệ thuật Paris, tái hiện và mô phỏng sống động qua một tác phẩm sắp đặt trung tâm. Tác phẩm được làm nên từ những bụi hoa cỏ mùa hè tươi tắn như đang nhảy múa quanh hồ nước, ngay trong không gian của ELLE Decoration (Công ty TNHH tôi tỏa sáng) chuyên về kiến trúc – nội thất tại Việt Nam.

Bầu không khí ấm áp, ngát hương và rì rào hoa cỏ của mùa hè Paris bỗng như ùa vào không gian xinh xắn này, khiến cho những vị khách tham quan không khỏi bồi hồi nhớ đến những hoài niệm về tuổi thanh xuân ngập tràn ánh nắng tại nước Pháp, và tưởng như cổ tích vẫn còn có thật.

Nghệ thuật cắm hoa Pháp tự do, phóng khoáng là tâm điểm chính của buổi triển lãm. Đó là nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp có sẵn của tự nhiên, với triết lý tin rằng mỗi bông hoa có một tâm hồn và một cá tính riêng, cho nên cách tốt nhất để sắp đặt hoa không phải là uốn chúng bằng bất cứ cách nào. Thay vì thế, nghệ sĩ hướng đến tôn trọng hình dáng vốn dĩ của từng nhành hoa, dùng chính ngôn ngữ của các loài hoa để làm nên một tác phẩm khoáng đạt, chân thật và đầy xúc cảm.

Workshop lãng mạn cho các cặp đôi cô dâu – chú rể

Bên cạnh các tác phẩm hoa, triển lãm Căn hộ của nàng thơ còn mang tới hoạt động thú vị cho những người yêu cái đẹp, như workshop hướng dẫn các cặp đôi sắp cưới tự tay làm những vòng hoa đội đầu cho cô dâu hay cài áo hoa cho chú rể, do nghệ sĩ của Maison Meng Atelier đích thân đứng lớp.

Vòng hoa đội đầu hay cài áo hoa là những chi tiết nhỏ, nhưng lại là những điểm nhấn giàu ý nghĩa cho tiệc cưới, thể hiện tình yêu đẹp đẽ của cặp đôi dành cho nhau. Trong những bộ phim tình cảm kinh điển của châu Âu, hình ảnh những cô dâu với vòng hoa trong một tiệc cưới sân vườn hay tiệc cưới trên bãi biển đã trở nên quen thuộc.

Các cô dâu lãng mạn sẽ được thoả nguyện trở thành công chúa trong tiệc cưới của chính mình, khi học cách kết những vòng hoa rực rỡ như những nàng thơ trong thế giới thần tiên đầy mơ mộng và bay bổng vi vút, trong khi tự tay làm cho người đàn ông của mình cài hoa trên ngực áo. Thay vì sử dụng hoa khô, những người phụ nữ được hướng dẫn học cách kết từ hoa tươi để mang đến vẻ đẹp căng tràn sức sống, sự duyên dáng và hạnh phúc.

Điểm đặc biệt ở workshop làm hoa của Maison Meng Atelier là ở chỗ, không có một mẫu duy nhất để những cô dâu làm vòng đội đầu cho mình, bởi mỗi cô dâu sẽ có tính cách, gu thẩm mỹ, kiểu tóc và cả kiểu váy cưới, trang điểm khác nhau. Không đóng khuôn công thức cắm hoa, tất cả các cô dâu sẽ học cách cảm nhận và "trò chuyện" với các loài hoa, khơi mở trực giác để tạo nên một vòng hoa độc nhất dành cho riêng bản thân, và họ sẽ nhận ra, bất cứ ai, cũng có thể bước vào thế giới của hoa.

Triển lãm Căn hộ của nàng thơ mở cửa từ ngày 27/03 đến 15/04

Địa chỉ: ELLE Decoration Pop-Up Office tại Gallery Medium, 240B Pasteur, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Giờ mở cửa: 10AM – 6PM

Về Maison Meng Atelier

Maison Meng Atelier là một thương hiệu thiết kế và sáng tác hoa tươi, với nhiều lớp học về hoa được giảng dạy bởi Meng – một nghệ sĩ từng theo học và đạt bằng Master of Flower Design - Bằng Sáng Tác Hoa Tươi tại Paris, cũng như tốt nghiệp chuyên ngành Lịch sử Mỹ thuật tại Việt Nam. Maison Meng Atelier từng hợp tác với nhiều thương hiệu như: Ex Nihilo Paris, Thunevin, Johnie Walker, Elle Magazine, The Running Bean, Leenaa,... để tạo nên các concept tiệc hoa sang trọng với concept thú vị hay những fashion runway sáng tạo và cá tính với hoa tươi.