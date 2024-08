Dustin Phúc Nguyễn cầu hôn bạn trai

Trưa 2/8, VJ Dustin Phúc Nguyễn (Dustin On The Go) đã đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên người yêu cùng với chiếc nhẫn cầu hôn. Anh chàng cho biết mình nhận được cái gật đầu đồng ý từ nửa kia khi cầu hôn.



“I proposed. He said yes! Bắt con Pikachu thành công! Thank you families & friends” (Tạm dịch: Tôi đã cầu hôn. Anh ấy nói đồng ý. Bắt con Pikachu thành công! Chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè) - Dustin viết.

Dustin và người yêu

Theo hình ảnh được Dustin chia sẻ, màn cầu hôn có sự chứng kiến của gia đình, bạn bè 2 bên. Ở phía dưới bài đăng, người thân và cư dân mạng cũng để lại rất nhiều lời chúc phúc cho cặp đôi.

Màn cầu hôn diễn ra đơn giản và ấm cúng với sự chứng kiến của gia đình, bạn bè

Được biết nửa kia của Dustin là Dyon Trần, đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Cặp đôi ít khi chia sẻ hình ảnh hay chuyện tình cảm lên MXH nhưng vẫn thoải mái xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện công khai. Chẳng hạn như ở WeChoice Awards 2023, Dustin và Dyon mặc đồ tone sur tone, rạng rỡ sánh đôi trên thảm đỏ.

Dustin và Dyon

Dustin Phúc Nguyễn (sinh năm 1988) bắt đầu được khán giả biết đến từ thời điểm còn là VJ của MTV Việt Nam. Sau đó anh chuyển hướng sang làm YouTube với kênh Dustin On The Go, đang có 264k người theo dõi. Kênh của anh tập trung vào các talkshow, tình yêu, giới tính và nhiều chủ đề khác trong cuộc sống.

Năm 2019, Dustin Phúc Nguyễn đã "come out" trên sóng truyền hình và trở thành một người hoạt động tích cực cho cộng đồng LGBTQ+ tại Việt Nam. Anh cũng thực hiện nhiều dự án và chương trình nhằm nâng cao nhận thức về cộng đồng này.

Trong một chia sẻ vào năm 2023, ‏Dustin Phúc Nguyễn cho biết trong hơn 10 năm trước đó, anh luôn ở trạng thái đang có người yêu, yêu hết người này đến người khác. Tuy nhiên một biến cố tình cảm xảy ra, Dustin mất đi người mình yêu thương nên anh quyết định học cách độc thân, học cách yêu lại từ đầu.

"Khi tôi nói học cách yêu lại từ đầu tức là bản thân không thể cho đi 100% trong tình yêu nữa, mà mình phải giữ lại một chút để bảo vệ bản thân, phòng hờ những lúc có một mình, không còn ai bên cạnh. ‏

‏Tôi không phải là người quen sống một mình nên chuyện này với tôi rất mới. Học yêu là học quan sát, lắng nghe chứ không phải là đáp ứng mọi điều đối phương muốn hay lẽo đẽo đi theo để tìm hiểu nhu cầu của họ. Tôi cần đứng từ xa và quan sát. Tôi nghĩ đó là cách yêu lại từ đầu mà tôi phải học. Ngày trước, tôi yêu hùng hục, thích ai là nhào vô liền, thích cái gì là làm liền. Nhưng hiện tại, tôi không còn như thế" - nam VJ nói.

Ở thời điểm đó, Dustin cũng chia sẻ về cuộc sống độc thân của mình: "Sống độc thân, làm mọi thứ một mình, đi ăn một mình, đi du lịch một mình, đi nhảy đầm một mình. Tôi chưa từng nghĩ cuộc sống độc thân lại vui thế này. Nhưng ở độ tuổi của tôi hiện tại thì độc thân 1 năm là đủ rồi. Chứ độc thân nữa là ế luôn đó". *cười lớn*

Đến tháng 3/2023, Dustin Phúc Nguyễn lần đầu tiên đăng ảnh Dyon Trần lên trang cá nhân và tiết lộ mình đã tìm được "bạn nhậu". Tính đến hiện tại, cặp đôi đã công khai mối quan hệ được khoảng 1,5 năm.