Dustin Nguyễn: Chúng ta cần biết cách từ chối trước lời mời uống đồ có cồn

Nhằm nâng cao nhận thức về việc sử dụng đồ uống có cồn một cách có trách nhiệm, Diageo Việt Nam đã tổ chức chiến dịch "Dám trách nhiệm, dám thành công". Chiến dịch được đồng hành cùng các trường đại học lớn với sự tham gia của những nhân vật có tầm ảnh hưởng như Dustin Phúc Nguyễn, Phương Nam, 16 Typh… và nhận được sự hưởng ứng của hàng chục nghìn các bạn sinh viên.



Không phải người trẻ nào cũng ý thức được trách nhiệm khi sử dụng đồ uống có cồn

Ít ai biết rằng, Việt Nam đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á, thứ 3 châu Á về mức tiêu thụ rượu bia tính trên đầu người. Theo số liệu nghiên cứu từ Vina Research thì: 4 trên 10 người thuộc nhóm tuổi 20 - 35 đi uống bia hoặc rượu tới 2 - 3 lần/tuần. Trong khi đó, ở nhóm tuổi từ 18 - 19, mức độ sử dụng bia là khoảng từ 3 - 4 lần/tháng. Các con số này cho thấy, đồ uống có cồn là thức uống được sử dụng rộng rãi với nhiều sinh viên đại học.

Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề này, Diageo Việt Nam đã thực hiện chiến dịch "Dám trách nhiệm, dám thành công" tại các trường đại học lớn. Chiến dịch đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hàng chục nghìn sinh viên. Là đối tượng đủ tuổi để sử dụng đồ uống có cồn, không ít bạn sinh viên vẫn còn khá bỡ ngỡ trong việc sử dụng đồ có cồn như thế nào cho đúng cũng giải quyết các tình huống có thể xảy ra khi uống bia rượu.

Tại buổi giao lưu ở Học viện Ngân hàng, khi được hỏi có ai tự tin hiểu về các tác hại khi chúng ta uống bia rượu quá nhiều không, chỉ có một cánh tay giơ lên. Điều này cho thấy nhiều sinh viên vẫn còn chưa nắm bắt được những tác hại khi sử dụng đồ uống có cồn.

Các bạn sinh viên cũng như các bạn trẻ trong độ tuổi 18-24 có thể khám phá những kiến thức về đồ uống có cồn qua việc tham gia các câu hỏi trên DrinkIQ. Đây là một cổng thông tin rất hữu ích cho các bạn trẻ, qua đây, các bạn có thể hiểu hơn về việc sử dụng đồ uống có cồn đúng cách hay như tác hại của việc lạm dụng nó.

Minh Trang, 20 tuổi, sinh viên Học viện Ngân hàng cho biết: "Sau khi làm bài test trên DrinkIQ, em rất bất ngờ khi nhận ra kiến thức về đồ uống có cồn của mình vẫn còn rất hạn hẹp. Ví dụ như nếu như trước đây em thường nghĩ mình chọn uống bia vì nghĩ rằng bia sẽ đỡ tác động lên cơ thể hơn là rượu. Nhưng sau khi làm bài test, em nhận ra là sự tác động của rượu bia đối với cơ thể tùy thuộc vào lượng cồn mình uống, chứ không phụ thuộc vào đồ uống loại nào. Thông qua bài test, em cũng đã tiếp nhận được nhiều kiến thức mới về việc sử dụng bia rượu cũng như sẽ áp dụng trong các cuộc vui với bạn bè".

Dustin Phúc Nguyễn: Chúng ta cần biết cách từ chối trước lời mời uống đồ có cồn

Một vấn đề mà không ít bạn trẻ luôn cảm thấy khó xử là từ chối khi người khác mời uống. Chúng ta thường rất ngại từ chối, nhất là khi những người mời mình không phải là bạn bè của mình. Người mời uống đó có thể là những người lớn hơn và có ảnh hưởng đến mình thì khi từ chối chúng ta sẽ sợ ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân.

Nói về việc này, Dustin Phúc Nguyễn chia sẻ: "Dustin thường có 3 lần kiên quyết từ chối, đến lần thứ 3 mình sẽ nói là thật sự mình không thể uống nữa, ngày mai mình có công việc. Sau 3 lần người ta đã mệt rồi thì người ta sẽ rủ người khác. Đó là một sự từ chối nhẹ nhàng và mình luôn thể hiện để đối phương biết mình ở vẫn đó chung vui nhưng không nhất thiết là mình phải uống liên tục mới gọi là chung vui. Hãy là người tỉnh táo trong bàn tiệc và quan sát mọi người, để biết được khi người ta mời mình thì mình phải đủ bình tĩnh để đối diện với những người đang không bình tĩnh".

Hãy bình thường hóa việc "say no". "Say no" không đồng nghĩa với không tôn trọng bạn bè/ đối tác mà chính là tôn trọng mình và người xung quanh vì mình không thấy thoải mái, không có khả năng uống... Ở đây quan trọng nhất nằm ở cách mình từ chối và cách nói chuyện như thế nào để đối phương cảm thấy thoải mái nhất.

Bên cạnh các hoạt động để giúp các bạn sinh viên hiểu hơn các kiến thức về đồ uống có cồn. Tại đây, các bạn sinh viên được tham gia chơi game và nhận được phiếu luckydraw. Cuối chương trình, MC bốc thăm và bạn sinh viên may mắn đã nhận được một chiếc laptop trị giá 20 triệu đồng. Đúng là không chỉ nhận được nhiều kiến thức bổ ích mà còn có cả quà xịn để đem về.

Chiến dịch giới thiệu đến các bạn sinh viên biết về trang DrinkIQ, nơi tổng hợp cho chúng ta biết về việc thưởng thức rượu bia như thế nào là đủ, như thế nào là lạm dụng thông qua những bài test rất sát thực tế.

Chiến dịch "Dám trách nhiệm, dám thành công" của Diageo Việt Nam đã góp phần nâng cao nhận thức về việc sử dụng đồ uống có cồn một cách có trách nhiệm đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng, đặc biệt là đến các bạn trẻ. Chiến dịch cũng mang đến những ảnh hưởng tích cực, góp phần định hình một lối sống mới năng động, giàu trải nghiệm, dám trách nhiệm và dám thành công.

