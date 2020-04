Đường Nhuệ bị bắt tại Hà Nam ngay sau lệnh truy nã

Bị can Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ.

Tối 10/4, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, còn gọi là Đường Nhuệ, ở TP Thái Bình) theo quyết định truy nã được ký cùng ngày.

Cụ thể, Đường Nhuệ bị bắt tại tỉnh Hà Nam vào khoảng 21h, sau đó được di lý về trụ sở cơ quan điều tra. Khi bị bắt, bị can Đường không có hành vi chống đối hoặc tàng trữ vũ khí...

Trước đó, ngày 9/4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích” nhưng đối tượng không có mặt tại nơi cư trú. Sáng 10/4, Công an tỉnh Thái Bình đã ra lệnh truy nã bị can Đường.

Điều tra ban đầu xác định, anh Trịnh Ngọc Anh (SN 1996, ở Kiến Xương, Thái Bình) là phụ xe khách của Cty vận tải Phúc Cường. Sáng 30/3, anh nhận chuyển 1 gói tài liệu của Cty TNHH Đường Dương từ Thái Bình lên Hà Nội, giao cho một người tên Vân. Do Ngọc Anh và bà Vân không thống nhất được địa điểm nhận nên giao hàng muộn.

Biết việc, Nguyễn Xuân Đường - chủ Cty TNHH Đường Dương đã gọi điện đe dọa, yêu cầu anh Ngọc Anh về Thái Bình gặp mình. Tối cùng ngày, anh Ngọc Anh cùng người điều hành Cty Vận tải Phúc Cường đến nhà Đường và cũng là trụ sở Cty TNHH Đường Dương tại số 366 đường Lê Quý Đôn (TP Thái Bình).

Tại đây, Nguyễn Xuân Đường cùng vợ là Nguyễn Thị Dương (SN 1980) đã tra hỏi, đe dọa anh Ngọc Anh. Sau đó, các bị can Dương cùng Nguyễn Đức Mạnh (lái xe riêng của Dương, SN 1992, ở TP Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (SN 2003, ở Vũ Thư, Thái Bình) đã đánh đập nạn nhân.

Ngày 2/4, Ngọc Anh tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình trình báo sự việc. Lực lượng chức năng đã giám định thương tích của Ngọc Anh, cho kết quả nạn nhân bị tổn thương 14% sức khỏe. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định bắt tạm giam Dương, Mạnh, Quý vào ngày 7/4.

Một số người tại Thái Bình cũng tố cáo ông Đường hoạt động tín dụng đen, có hành vi đe dọa, đánh hoặc phá hoại tài sản của họ.