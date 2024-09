Dược Sĩ Tiến, Juky San, Rapper Yuno Bigboi khuấy động buổi Sinh hoạt Công dân - Sinh viên DHV

Buổi sinh hoạt còn có sự xuất hiện của nhiều khách mời đặc biệt là các nghệ sĩ nổi tiếng như Nhà sản xuất - Doanh nhân Dược Sĩ Tiến, ca sĩ Juky San, Rapper Yuno Bigboi,...



Sinh hoạt công dân - sinh viên là một hoạt động thường niên của DHV, nơi các tân sinh viên có dịp chính thức gặp gỡ nhà trường và làm quen với môi trường học tập mới. Đây không chỉ là dịp để nhà trường giới thiệu những quy định, quy chế quan trọng, mà còn là cơ hội để truyền tải những thông tin hữu ích, định hướng hành trình học tập và phát triển toàn diện cho các bạn sinh viên.

Buổi Sinh hoạt Công dân - Sinh viên của DHV sôi động với sự tham gia của hàng ngàn tân sinh viên

Năm nay, Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư mạnh tay khi mời nhiều nghệ sĩ và diễn giả nổi tiếng tham gia chương trình như Nhà sản xuất - Doanh nhân Dược Sĩ Tiến, ca sĩ Juky San, rapper Yuno Bigboi… mong muốn mang đến không khí sôi động và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các tân sinh viên.

Đáng chú ý là sự xuất hiện của diễn giả nhà sản xuất Dược Sĩ Tiến. Anh được biết đến với vai trò là nhà sản xuất đứng sau nhiều chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng như The Next Gentleman, The New Mentor,... và Miss Universe Vietnam 2024. Anh từng tốt nghiệp thủ khoa và là giảng viên Đại học Y Dược Cần Thơ - một tấm gương truyền cảm hứng cho hàng nghìn bạn trẻ trên hành trình học tập và khởi nghiệp.

Ngay từ khi bước lên sân khấu, Dược Sĩ Tiến đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các bạn sinh viên. Bằng phong cách nói chuyện gần gũi nhưng đầy cảm hứng, anh chia sẻ những câu chuyện về đam mê và hành trình theo đuổi sự nghiệp của mình, tạo nên không khí hào hứng và khơi gợi sự nhiệt huyết trong lòng các tân sinh viên.

Dược Sĩ Tiến và diễn giả Hoàng Thy trong talkshow "Career Readiness: Sẵn sàng hành trình Đại học & Khởi nghiệp" của DHV.

Đáng chú ý trong phần giao lưu xoay quanh vấn đề nhiều sinh viên còn mông lung về tương lai của mình, Dược Sĩ Tiến đã đưa ra lời khuyên sắc bén: "Nếu như bản thân các bạn chưa tìm được hướng đi mà bản thân thích nhất hãy thử liệt kê những hướng đi mà mình làm tốt và có thể làm được và lựa chọn 1 trong những hướng đi đó, dành hết sự quyết tâm, tâm huyết làm thật tốt. Bạn sẽ có được thành công và không phải hối hận khi dành hết tâm huyết vào đó".

Nhà sản xuất Miss Universe Vietnam 2024 cũng chia sẻ thêm: "Chúng ta sẽ thường yêu thích những thứ chúng ta giỏi và ngược lại chúng ta sẽ giỏi những thứ chúng ta thích. Vậy làm thế nào để chúng ta làm được công việc mà chúng ta vừa không thích vừa không giỏi, đó là kỷ luật. Dùng kỷ luật tạo động lực, gò ép bản thân và khi có thành quả thì chúng ta bắt đầu yêu thích nó và từ đó động lực sẽ tới. Những người làm việc nghiệp dư họ cần có động lực, cảm hứng để làm việc còn với người chuyên nghiệp sẽ làm việc không cần cảm hứng và đó chính là sự kỷ luật". Chia sẻ của Dược Sĩ Tiến nhận được sự tán thưởng, vỗ tay từ các bạn tân sinh viên cũng như các vị khách mời tham gia chương trình.

Không chỉ dừng lại ở những bài chia sẻ truyền cảm hứng, buổi sinh hoạt còn bùng nổ khi ca sĩ Juky San và rapper Yuno Bigboi xuất hiện. Yuno Bigboi khuấy động không khí bằng loạt hit như "Úm Ba La," "Hổng Dám Đâu" và "Gu Của Anh Là Châu Á", trong khi Juky San chinh phục khán giả bằng giọng ca ngọt ngào qua loạt ca khúc Hit như "Phải Chăng Em Đã Yêu", "Nghĩ Đến Anh" và "Em Là Coffee".

Yuno Bigboi khuấy động chương trình bằng những bản rap đình đám

Juky San khiến các tân sinh viên thích thú với giọng hát ngọt ngào và phong cách trình diễn đáng yêu

Chia sẻ cảm nhận về buổi sinh hoạt, bạn P.K – tân sinh viên khoa Ngôn Ngữ, phấn khởi: "Buổi sinh hoạt thật sự rất vui và bổ ích. Chúng em được gặp gỡ những nghệ sĩ nổi tiếng đặc biệt là nhận được nhiều bài học ý nghĩa từ các diễn giả, thầy cô. Mong rằng Trường sẽ tổ chức nhiều hơn những buổi sinh hoạt bổ ích như thế này".

Buổi sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khoá khép lại thành công, chỉn chu trong khâu tổ chức, tạo nhiều thiện cảm cho tân sinh viên. Với sự đầu tư chỉn chu và tầm nhìn xa, Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM không ngừng nỗ lực mang đến môi trường học tập và trải nghiệm tốt nhất cho sinh viên. Năm 2025, trường sẽ kỷ niệm 30 năm thành lập, hứa hẹn nhiều sự kiện và hoạt động bổ ích, giúp sinh viên phát triển toàn diện, tự tin bước vào hành trình mới.

DHV vẫn đang áp dụng ưu đãi giảm 50% học phí cho HK1 năm học đầu tiên cho tân sinh viên nhập học năm 2024, với cơ hội xét tuyển bổ sung đến 15/09

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://s.net.vn/cLco

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại: 37 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh - Hotline: 0287 1000 888