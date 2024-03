Dược sĩ Long Châu tham gia chương trình đào tạo toàn cầu cùng Boehringer Ingelheim

Theo đó, Việt Nam là quốc gia đầu tiên được Boehringer Ingelheim triển khai chuỗi chương trình đào tạo chuyên môn này. Với vị thế là đối tác chiến lược hàng đầu của Boehringer Ingelheim, FPT Long Châu sẽ là chuỗi bán lẻ dược phẩm tiên phong tiếp cận các chuyên gia y tế cấp cao quốc tế được tổ chức vào ngày 8/3.



Các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế chia sẻ tại hội thảo.

Tại sự kiện, dược sĩ Long Châu đã có cơ hội gặp mặt và trao đổi trực tiếp với chuyên gia quốc tế về ngành Nội tiết, PGS.BS Alice Cheng, Chuyên ngành Nội Tiết, Trillium Health Partners, Mississauga và Bệnh viện St. Michael, Toronto, đồng thời là Phó Giáo sư tại Khoa Y của Đại học Toronto, để hoàn thiện chuyên môn tiếp cận quản lý Đái Tháo Đường Toàn Diện. Bên cạnh đó các chuyên gia y tế hàng đầu Việt Nam tham gia buổi hội thảo cũng đã chia sẻ về nhóm bệnh mạn tính thường gặp tại Việt Nam như Tăng Huyết Áp - Đái Tháo Đường và Bệnh Thận, tập trung vào vòng xoắn bệnh lý giữa ba yếu tố quan trọng này theo cách tiếp cận và điều trị sớm, đồng thời tiếp cận giải pháp trong quản lý và điều trị bệnh suy thận cho bệnh nhân Tăng Huyết Áp kèm Đái Tháo Đường.

Trước đó đã có nhiều hãng dược phẩm trong và ngoài nước tham gia các chương trình đào tạo phối hợp tổ chức cùng FPT Long Châu, về các nhóm bệnh mạn tính được cộng đồng quan tâm như Đái tháo đường, Tim mạch, Huyết áp,... không chỉ mang đến kiến thức chuyên sâu mới trong điều trị và kiểm soát bệnh, mà còn tập trung chuyên môn cho dược sĩ trong hỗ trợ bệnh nhân tuân thủ điều trị. Các chuyên gia đầu ngành đã chia sẻ học thuật và kinh nghiệm, tạo điều kiện cho dược sĩ Long Châu, nâng tầm kiến thức với các quốc gia phát triển trên thế giới.

Những chương trình hợp tác của FPT Long Châu tiếp tục là minh chứng cho động lực hợp tác quốc tế sẽ góp phần nâng cao chất lượng nền y tế Việt Nam. Khi phối hợp cùng Boehringer Ingelheim, một công ty dược phẩm sinh học hàng đầu thế giới, với định hướng nghiên cứu tạo ra giá trị thông qua đổi mới trong các lĩnh vực có nhu cầu y tế cao chưa được đáp ứng nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống người bệnh, FPT Long Châu thể hiện chiến lược tập trung mạnh mẽ vào việc phát triển con người, đặc biệt là đội ngũ dược sĩ. Các chương trình đào tạo không chỉ là cơ hội học tập, mà còn là một hành trình nâng tầm toàn cầu chuyên sâu trong đào tạo, nhằm thể hiện cam kết đóng góp tích cực vào việc cung cấp dịch vụ y tế chất lượng quốc tế và hiệu quả cho cộng đồng.

Hơn 150 dược sĩ FPT Long Châu tham gia hội thảo.

Bà Huỳnh Thị Cao Thi - Giám đốc Trung Tâm Đào Tạo FPT Long Châu chia sẻ: "Ngoài các khóa đào tạo tại Long Châu, chúng tôi luôn mong mỏi và mở rộng hợp tác với các hãng Dược phẩm trong và ngoài nước để thực hiện hóa mục tiêu nâng tầm chuyên môn dược sĩ. Trước đó, Long Châu và Boehringer Ingelheim Việt Nam đã cùng nhau tổ chức các chương trình đào tạo cho dược sĩ tại Long Châu; tuy nhiên, lần kết hợp này lại vô cùng đặc biệt, đánh dấu một bước ngoặt đào tạo nâng tầm của thế hệ dược sĩ khi các bạn được trực tiếp học tập và trao đổi với đội ngũ chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam và thế giới ngay tại Long Châu. Đây cũng là cơ hội để các dược sĩ của FPT Long Châu chúng tôi cọ xát thực tế và nâng cao kỹ năng "thực chiến" trong điều trị cho người bệnh đái tháo đường, từ đó giúp dược sĩ trang bị vững hành trang kiến thức tư vấn thật tốt cho bệnh nhân khi đến với nhà thuốc. Ngoài ra các dược sĩ được tham gia thảo luận, đặt câu hỏi và nhận giải đáp từ chuyên gia, nâng cao năng lực tư vấn áp dụng vào công việc hằng ngày."

Đại diện của Boehringer Ingelheim, bà Suet May - Giám đốc sản phẩm khu vực Đơn vị điều hành khu vực ASKAN (ASEAN, Hàn Quốc, Úc và New Zealand) chia sẻ tại sự kiện:"Chăm sóc bệnh nhân nằm ở trọng tâm từ các chuyên gia y tế, nên vai trò của bác sĩ cùng dược sĩ ngày càng quan trọng hơn trong quản lý bệnh nhân. Dược sĩ không chỉ cung cấp thuốc mà còn chăm sóc bệnh nhân bằng cách hướng dẫn họ để họ có thể đối mặt với hành trình vượt qua bệnh tật, đạt được sức khỏe tốt và đảm bảo một cuộc sống chất lượng. Chương trình đào tạo dành cho dược sĩ mang tên "Because We Care" (Vì chúng tôi quan tâm), được kỳ vọng sẽ khuyến khích, giáo dục và trang bị kiến thức cho các dược sĩ của Long Châu, giúp họ nâng cao thêm kiến thức về các bệnh mãn tính như huyết áp và tiểu đường tuýp 2 thông qua các buổi đào tạo trực tiếp, các buổi hội thảo trực tuyến… cũng như trang thiết bị, tài liệu hỗ trợ họ trong quá trình giáo dục bệnh nhân. Đối với Boehringer Ingelheim và FPT Long Châu, chúng tôi cam kết đạt được điều này từ hôm nay và xa hơn… bởi vì chúng tôi quan tâm."