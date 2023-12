Được dân mạng hỏi "ở nhà ai rửa bát?", Doãn Hải My có câu trả lời khiến nhiều chị em ghen tỵ

Sau lễ cưới hoành tráng ''gây sốt'' cộng đồng mạng, Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My vẫn là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm nhất của cư dân mạng. Bên cạnh những câu chuyện tình yêu dễ thương, nhiều người còn tò mò về cách cặp đôi mới cưới này phân công việc nhà. Mới đây, trên Instagram cá nhân, khi được hỏi ai là người phụ trách việc vệ sinh bát đũa, Doãn Hải My đã có câu trả lời bật ngờ khiến dân tình vô cùng thích thú.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu.

Cụ thể, người đẹp sinh năm 2001 tiết lộ, việc rửa bát trong nhà không phải do cô hay ông xã thực hiện mà đã có một trợ thủ đắc lực, đó chính là chiếc máy rửa bát. Doãn Hải My còn cho biết bản thân rất hài lòng với khả năng vệ sinh bát đĩa của món đồ gia dụng này: Vừa tiện, vừa sạch kin kít vì máy rửa bằng nước nóng và sấy tiệt trùng luôn nên rất yên tâm.

Qua vài dòng chia sẻ đơn giản của Doãn Hải My có thể thấy được độ đầu tư của cặp đôi này khi sắm sửa những món đồ hiện đại và tiện lợi để phục vụ cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó, chiếc máy rửa bát còn được coi là ''bí quyết gìn giữ hạnh phúc gia đình'', giúp các cặp đôi không giảm bớt gánh nặng việc nhà để có thêm thời gian cho bản thân và cả gia đình.

Doãn Hải My tiết lộ ''người'' nhận trách nhiệm rửa bát trong nhà,

Theo hình ảnh được bà xã Đoàn Văn Hậu chia sẻ, mẫu máy mà cặp đôi lựa chọn cho gia đình mình đến từ thương hiệu gia dụng nổi tiếng Bosch. Cụ thể là dòng máy rửa chén SMS8YCI01E Serie 8. Tìm hiểu được biết, đây là một trong những dòng máy mới và nổi bật nhất của Bosch, có đến 8 chương trình rửa tiện lợi phục vụ cho con người.

Cặp đôi đang dùng mẫu máy rửa bát Bosch SMS8YCI01E Serie 8.

Đặc biệt, chức năng ActiveWater Hydraulic System của máy giúp thiết lập kỉ lục mới trong việc tiết kiệm năng lượng phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày. Nhờ khoáng chất Zeplith cùng công nghệ Shine & Dry, 8 chế độ rửa bát của máy chỉ tiêu dùng 0.93kWh – tiết kiệm đến 30% so với tiêu chuẩn thông thường của các dòng sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, giống như miêu tả của Doãn Hải My, mẫu máy này có khả năng sấy tiệt trùng hiệu quả nhờ khoáng chất Zeolite với chức năng Shine & Dry. Do đó, các vật dụng bằng nhựa sẽ được sấy khô để đánh bay mọi bụi bẩn, đồ bằng thủy tinh sẽ luôn bóng loáng như mới, đảm bảo bề mặt chén đĩa sạch bong và sáng bóng sau mỗi lần tẩy rửa. Mẫu máy rửa bát này có giá dao động từ 63 - 66 triệu đồng.