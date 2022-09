"Đứng tim" ngóng tin, danh tính nạn nhân ở BV đa khoa Thuận An

Xem toàn bộ bài viết tại đây!

Nửa đêm ngày 6-9, chị Dung đọc báo hay tin quán karaoke An Phú xảy ra hỏa hoạn. Linh tính mách bảo có chuyện không lành, chị nhấc điện gọi cho 2 người cháu thì không liên lạc được. Cả gia đình cuống cuồng tìm người thân trong đêm. Đến quán karaoke nhìn thấy chiếc xe của cháu mình kẹt trong đám cháy, chị Dung lặng người…

Đứng trước cổng Bệnh viện đa khoa Thuận An chiều 7-9, chị Dung vẫn nhen nhóm hi vọng không có điều gì xấu xảy ra, mong sao 2 đứa cháu mình yêu thương may mắn thoát nạn an toàn.

Người dân xếp hàng dài trước cổng bệnh viện để chờ nhận tin người thân

Giọt nước mắt mong chờ người thân trở về

"Mẹ em làm tạp vụ tại quán karaoke, khi hay tin cháy em như chết lặng, lật đật bắt xe đi tìm mẹ trong đêm. Từ tối hôm qua đến giờ, em chưa nhìn thấy mẹ em, không thấy người mà cũng không tìm thấy xác, mọi thứ đến với em quá đột ngột"- Chị T vừa nắm chặt đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi vừa nói.

Đang chia sẻ với phóng viên, một người thân chạy lại nói với chị T: "Tìm đường mẹ rồi, tìm được mẹ rồi, mẹ không sao". Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má chị T, phép màu đã xuất hiện với gia đình.

Mặc dù trời đã tối nhưng vẫn còn rất đông người đứng chờ trước cổng bệnh viện

"Dù chờ đến sáng mai tôi cũng chờ" - Một người đàn ông chia sẻ

Trước cổng Bệnh viện đa khoa Thuận An chiều hôm nay quá nhiều giọt nước mắt, ai cũng mong mỏi mong người thân của mình trở về. Có gia đình may mắn nhận tin vui nhưng cũng có những gia đình lặng người khi nghe thông báo vào nhận xác người thân.

Đến 17 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã tìm được tổng cộng 23 thi thể trong vụ cháy tại quán karaoke ở Bình Dương, công tác tìm kiếm vẫn chưa dừng lại. Theo công an, nhiều thi thể đã bị cháy đen, biến dạng và rất khó để nhận diện, người nhà chỉ biết để lại thông tin và chờ đợi...