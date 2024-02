Đừng làm 5 điều kiêng kỵ này trong đêm Giao thừa, kẻo gia đạo bất hòa, tài lộc tiêu tan

Vào thời khắc thiêng liêng chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, người ta truyền tai nhau những điều kiêng kỵ không nên làm để tránh xui xẻo cũng như những điều kém may mắn đến với bản thân trong năm mới. Những hoạt động nên tránh đó có thể kể đến như: không nói lời xấu, tránh đổ vỡ, tránh tranh cãi,... Theo dân gian, bạn nên tránh làm 5 điều này trong đêm giao thừa để gia đình được bình an, may mắn trong năm mới.

1. Không nói lời xấu

Theo quan niệm dân gian, vào đêm giao thừa mọi người không nên dành cho nhau những lời nói xui rủi thể hiện sự bực bội, mất mát, thiếu hụt, bệnh tật hay thua lỗ. Lý do là bởi lời nói có thể hóa thành sự thật và ảnh hưởng đến cuộc sống trong năm mới của mỗi người. Thay vào đó, hãy dành những lời nói tốt đẹp, những lời chúc ý nghĩa nhất cho bản thân và cả những người xung quanh trong dịp cuối năm, giao thừa và cả đầu xuân năm mới.

2. Tránh làm vỡ bát đĩa, gương soi

Điều kiêng kỵ thứ 2 mà mọi người nên tránh chính là làm vỡ bát đĩa và gương soi. Những món đồ này thường được làm bằng chất liệu dễ vỡ, ngoài ra chúng còn thể hiện cho sự đủ đầy của các gia đình. Nếu vô tình làm vỡ thì có thể mang đến nhiều đen đủi, báo hiệu cho một năm kém may mắn của gia đạo.

3. Không tranh cãi

Bất kể là người thân, bạn bè hay người không quen biết đều nên tránh những xích mích, tranh cãi không đáng có trong thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Tốt hơn hết, bạn nên dành thời gian ở bên các thành viên trong gia đình để tâm sự, chia sẻ chứ đừng lời qua tiếng lại làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý, tinh thần của tất cả mọi người.

4. Không làm đổ dầu

Khi dọn dẹp nhà cửa hay bàn thờ, bạn nên hết sức cẩn trọng và chú ý đến những những chiếc đèn dầu. Đừng làm đổ chúng trong đêm giao thừa vì chúng có thể lấn át mùi thơm của hương và hoa, kéo theo nhiều vận xui, bệnh tật cho gia chủ.

5. Không hái lộc ở đền chùa mang về nhà

Vào đêm giao thừa, nhiều gia chủ thường đi lễ cúng bái tại đền chùa để cầu may mắn, tài lộc cho gia đình. Cũng từ đây, nhiều người có thói quen xin lộc hoặc hái lộc tại đền chùa để mang về nhà trưng bày. Theo các chuyên gia phong thủy, đây là việc làm tối kỵ mà mọi người cần tránh. Việc hái lộc chỉ nên diễn ra vào ngày đầu quả năm mới, tức là qua khoảnh khắc giao thừa.

* Các thông tin trong bài đều mang tính chất chiêm nghiệm.