Đừng để cây ở 3 nơi này trong nhà nếu bạn không muốn vận may suy giảm, sức khỏe hao mòn

Cây xanh và hoa là những nét mềm mại tô điểm cho tổ ấm, mang lại bầu không khí trong lành và niềm hạnh phúc. Nhưng không phải lúc nào chúng cũng đồng hành cùng may mắn và sức khỏe. Hãy lưu ý, có ba nơi trong ngôi nhà bạn mà việc trồng hoa hay cây xanh có thể khiến vận may suy giảm, sức khỏe dễ bị bào mòn. Bạn đã sẵn sàng để biết đâu là những khu vực cần tránh, để ngôi nhà không chỉ là không gian sống mà còn là nơi nuôi dưỡng vận khí và vận may?

1. Phòng tắm

Khi nói đến việc đặt cây xanh trong từng góc nhà, không gian phòng tắm thường bị nhiều người lãng quên hoặc xem nhẹ. Tuy nhiên, đây lại là môi trường không hề thân thiện với sự sống và sinh trưởng của hoa cỏ.

Phòng tắm, với đặc thù không gian kín, thông gió hạn chế, độ ẩm cao, cùng sự thiếu vắng của ánh nắng tự nhiên, trở thành nơi không thích hợp để bạn ươm mầm sắc xanh. Dù có những loại cây có khả năng thích nghi với bóng râm và ẩm ướt, sự hiện diện của chúng trong không gian này sẽ chỉ khiến cho nguy cơ mắc bệnh, sự phát triển kém cỏi trở nên phổ biến hơn.

Không chỉ vậy, môi trường ẩm thấp cũng là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, đồng thời tăng nguy cơ ám ảnh mùi hôi, bởi vậy, đặt cây trồng của bạn trong phòng tắm về lâu dài sẽ đẩy chính vận may, sức khỏe gia chủ vào thế bất lợi.

2. Nhà bếp

Trong bếp, nơi hương vị cuộc sống được nâng niu qua từng món ăn, việc trồng hoa và cây xanh có thể không phải là lựa chọn khôn ngoan. Đây là không gian với nguồn nhiệt và khói từ việc nấu nướng không ngừng. Đặt cây xanh hoặc hoa trong bếp không phải lựa chọn không ngoan bởi khói dầu vương vãi có thể bám chặt lấy lá cây, ngăn cản hơi thở của ánh sáng, đẩy lá cây vào cảnh kiệt quệ, chuyển màu và khô héo.

Thêm vào đó, việc chế biến món ăn có thể vô tình tạo ra những rủi ro không lường trước cho những loại cây được đặt ở vị trí này. Đó là lý do vì sao khu vực này không nên là nơi bạn chọn để trồng hoa hoặc cây xanh, bởi nó không những ảnh hưởng đến sự phát triển của cây cối mà còn có thể, theo quan niệm phong thủy, làm suy giảm vận may và sức khỏe của gia chủ.

3. Phòng ngủ

Phòng ngủ, không gian yên bình và riêng tư nhất của mỗi ngôi nhà, đồng thời cũng là nơi cần được chăm chút để đảm bảo sức khỏe và vận may của gia chủ. Không phải ngẫu nhiên mà người xưa thường răn dạy, phòng ngủ không nên là chốn cho hoa lá căng tràn.

Bởi lẽ, vào đêm khuya, khi thế giới thảm thực vật cũng chìm vào giấc ngủ, chúng tiến hành hô hấp, hấp thụ oxy và giải phóng CO2, từ đó có khả năng làm suy giảm chất lượng không khí, gây nên những ảnh hưởng tiêu cực tới giấc ngủ ngon - nguồn cội của sức khỏe và may mắn.

Nhưng không phải vì thế mà chúng ta từ bỏ việc đem thiên nhiên vào tổ ấm. Có rất nhiều khu vực khác trong ngôi nhà mà hoa và cây xanh có thể phát triển mạnh mẽ, đem lại sức sống và tươi mới. Ban công rộng rãi hay phòng khách thoáng đãng là lựa chọn lý tưởng, nơi ánh nắng mặt trời chan hòa, không khí lưu thông tự do, giúp thực vật thở và lớn lên khỏe mạnh, đồng thời cũng cải thiện tinh thần và thể chất cho các thành viên trong nhà.

Khi trồng hoa, hãy nhớ rằng đó không chỉ là sở thích hay niềm vui nhỏ, mà còn là một phần của nghệ thuật sống hài hòa với tự nhiên. Vậy nên, hãy chú ý tới những lời khuyên và biện pháp phòng ngừa, để mỗi bông hoa, mỗi chậu cây không chỉ đẹp về mặt hình thức mà còn tốt cho sức khỏe và tài vận của bạn.

1. Hiểu nhu cầu của hoa: Các loại hoa khác nhau có nhu cầu sinh trưởng khác nhau, bao gồm ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ,...

2. Cung cấp ánh sáng thích hợp: Hầu hết các loài hoa đều cần đủ ánh sáng mặt trời, nhưng một số loài hoa có thể cần ít ánh sáng hoặc bóng râm gián tiếp.



3. Tưới nước đúng cách: Tránh tưới quá nhiều hoặc thiếu nước, tưới nước thường xuyên theo nhu cầu của hoa.

4. Chọn đất phù hợp: Đất thoát nước tốt, giàu dinh dưỡng giúp hoa phát triển.

5. Cung cấp nhiệt độ thích hợp: Một số loài hoa có yêu cầu cụ thể về nhiệt độ, vì vậy cần lưu ý duy trì khoảng nhiệt độ thích hợp.

6. Bón phân thường xuyên: Tùy theo loại và giai đoạn sinh trưởng của hoa mà chọn loại phân phù hợp và bón theo hướng dẫn.

7. Chú ý đến việc thông gió: Thông gió tốt giúp ngăn chặn sự xuất hiện của sâu bệnh.



8. Cắt tỉa kịp thời: Bao gồm cắt bỏ lá chết, hoa còn sót lại,... để thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh của cây.



9. Phòng trừ sâu bệnh hại: Thường xuyên kiểm tra cây trồng và có biện pháp phòng trừ kịp thời nếu phát hiện có vấn đề.

10. Chú ý thời kỳ hoa ngủ nghỉ: Giảm tưới nước và bón phân trong thời gian hoa ngủ nghỉ.

11. Tránh sắp xếp quá nhiều: Cung cấp đủ không gian trồng hoa.



12. Thường xuyên làm sạch chậu hoa và cây: Giữ chúng gọn gàng sẽ có lợi cho sức khỏe của hoa.

13. Chú ý đến những thay đổi của môi trường như thay đổi theo mùa, môi trường trong nhà và ngoài trời,...

14. Không ngừng học hỏi kiến thức trồng hoa cỏ và tích lũy kinh nghiệm.



Tóm lại, đừng trồng hoa ở ba nơi đã đề cập ở trên. Đây không phải là mê tín mà dựa trên những cân nhắc khoa học. Để hoa, cây của chúng ta phát triển tốt thì chúng ta nên chọn vị trí thích hợp để đặt chúng. Đây không chỉ giúp hoa sinh trưởng tốt mà còn tạo ra nguồn sinh khí nuôi dưỡng may mắn của gia đình.

Thông tin mang tính chất tham khảo