Dùng cả bếp gas và bếp từ hơn 10 năm, đây là sự thật tôi nhận ra: Loại nào tiết kiệm hơn?

Bếp gas và bếp từ hiện đều là những thiết bị nấu nướng quen thuộc và câu hỏi “dùng bếp nào tiết kiệm hơn” luôn được nhiều người quan tâm.

Nếu bếp gas gắn bó lâu đời nhờ sự tiện lợi và dễ sử dụng, gần đây, bếp từ lại ngày càng được ưa chuộng nhờ kiểu dáng hiện đại, sạch sẽ và tích hợp nhiều công nghệ thông minh. Chính vì mỗi loại đều có thế mạnh riêng nên câu hỏi “dùng bếp nào tiết kiệm hơn” vẫn luôn được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, để đánh giá chính xác, cần xem xét trên nhiều yếu tố chứ không chỉ dựa vào chi phí điện hay gas hàng tháng.

Khác biệt nằm ở 1 cơ chế

Sự khác biệt rõ rệt giữa hai loại bếp nằm ở cơ chế tạo nhiệt. Bếp gas hoạt động bằng ngọn lửa đốt trực tiếp để làm nóng đáy nồi, trong quá trình đó một phần nhiệt bị thất thoát ra môi trường xung quanh, khiến không gian bếp trở nên nóng hơn, đặc biệt trong những ngày thời tiết oi bức. Ngược lại, bếp từ sử dụng nguyên lý cảm ứng điện từ, tạo nhiệt trực tiếp tại đáy nồi, giúp tập trung năng lượng vào việc nấu nướng thay vì tỏa ra không khí.

Theo các nghiên cứu, hiệu suất sử dụng năng lượng của bếp từ có thể đạt khoảng 80-90%, trong khi bếp gas chỉ dao động từ 40-60%. Điều này có nghĩa là với cùng một lượng thực phẩm hoặc nước cần đun, bếp từ thường tiêu tốn ít năng lượng hơn so với bếp gas, nhờ khả năng truyền nhiệt hiệu quả hơn.

Nhiều người cho rằng thiết bị có hiệu suất cao hơn sẽ luôn giúp giảm chi phí, tuy nhiên điều này không hoàn toàn đúng trong trường hợp bếp từ và bếp gas. Dù bếp từ sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, chi phí thực tế vẫn phụ thuộc lớn vào giá điện. Ngược lại, bếp gas chịu ảnh hưởng từ giá khí đốt. Vì vậy, mức tiết kiệm giữa hai loại bếp có thể thay đổi tùy theo thời điểm và thói quen nấu nướng của mỗi gia đình.

Với bếp gas, đa số gia đình có thể tận dụng các loại nồi chảo sẵn có mà không cần thay mới. Chi phí lắp đặt cũng linh hoạt, phù hợp với nhiều mức ngân sách khác nhau.

Trong khi đó, để sử dụng bếp từ hiệu quả, người dùng cần trang bị nồi có đáy nhiễm từ. Nếu các dụng cụ nấu hiện tại không tương thích, việc mua sắm mới có thể làm tăng đáng kể chi phí ban đầu.

Mỗi loại bếp đều có ưu thế riêng

Với những gia đình thường xuyên chế biến các món ăn nhanh, thời gian nấu ngắn, bếp từ có thể là lựa chọn kinh tế hơn nhờ khả năng làm nóng nhanh và hạn chế thất thoát nhiệt. Trong khi đó, nếu thường xuyên nấu các món cần nhiều thời gian như hầm hay kho, sự chênh lệch chi phí giữa hai loại bếp có thể không đáng kể.

Mặc dù bếp từ ngày càng phổ biến, bếp gas vẫn giữ được vị trí nhất định trong nhiều gia đình. Một trong những ưu điểm nổi bật của bếp gas là không phụ thuộc vào nguồn điện, giúp việc nấu ăn không bị gián đoạn khi mất điện. Ngoài ra, bếp gas có thể sử dụng linh hoạt với nhiều loại dụng cụ nấu khác nhau như nồi nhôm, nồi đất hay chảo gang.

Ở chiều ngược lại, bếp từ ghi điểm nhờ khả năng gia nhiệt nhanh, ít làm nóng không gian xung quanh và dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng nhờ mặt bếp phẳng. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm còn được trang bị các tính năng an toàn như khóa trẻ em, tự động ngắt khi quá nhiệt hoặc cảnh báo khi không có nồi, mang lại sự tiện lợi và yên tâm cho người dùng.

Lời kết

Xét riêng về hiệu quả sử dụng năng lượng, bếp từ có phần nhỉnh hơn nhờ khả năng truyền nhiệt trực tiếp và giảm thiểu thất thoát ra môi trường. Tuy nhiên, khi tính đến chi phí thực tế, không có lựa chọn nào là tối ưu tuyệt đối cho tất cả mọi gia đình. Giá điện, giá gas, thói quen nấu ăn cũng như chi phí đầu tư ban đầu đều là những yếu tố ảnh hưởng đáng kể.

Thay vì chỉ tập trung vào việc loại bếp nào tiết kiệm hơn, người dùng nên cân nhắc nhu cầu sử dụng và điều kiện sinh hoạt cụ thể để đưa ra quyết định phù hợp. Một thiết bị thực sự “tiết kiệm” là thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu và mang lại hiệu quả lâu dài trong quá trình sử dụng.

(Tổng hợp)