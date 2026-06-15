Mỹ nhân showbiz thở thôi cũng hot, mặc gì cũng tạo trend

Nhìn loạt outfit đời thường mới hiểu vì sao cô nàng này được gọi là "cỗ máy tạo trend" của showbiz.

Trong làng giải trí Hàn Quốc, hiếm có cái tên nào sở hữu sức ảnh hưởng thời trang mạnh mẽ như Jennie. Không chỉ là thành viên BLACKPINK với lượng fan toàn cầu khổng lồ, cô nàng còn được xem là một trong những biểu tượng phong cách hàng đầu hiện nay. Từ sân khấu, thảm đỏ cho đến những khoảnh khắc đời thường, Jennie làm gì, mặc gì cũng đều dễ dàng trở thành chủ đề bàn tán.

Không phải ngẫu nhiên mà Jennie được gọi là "thánh tạo trend" của Kpop. Nữ idol nhiều lần khiến các món đồ tưởng chừng đơn giản bỗng trở thành xu hướng, thậm chí nhanh chóng cháy hàng sau khi cô xuất hiện. Sức hút của Jennie không chỉ nằm ở việc mặc đồ hiệu mà còn đến từ khả năng biến mọi outfit mang đậm dấu ấn cá nhân: vừa phóng khoáng, thời thượng nhưng vẫn rất dễ ứng dụng.

Từ quần áo, kiểu tóc đến makeup của Jennie đều liên tục thành trend gây sốt toàn thế giới.

Bên cạnh visual và thần thái cuốn hút, gu thời trang đời thường của Jennie cũng chính là lý do khiến hội mê mặc đẹp liên tục "soi info". Không đóng khung trong một hình ảnh cố định, cô nàng có thể biến hóa từ cool girl cá tính, năng động cho đến quyến rũ, sang chảnh. Đặc biệt, Jennie luôn biết cách chọn những item giúp tôn lợi thế vóc dáng nhỏ nhắn nhưng cân đối, tạo nên những outfit nhìn đơn giản mà cực kỳ cuốn.

Trong phòng tập, Jennie ưu tiên các item thoải mái như áo thun trắng ôm nhẹ body kết hợp quần jogger/cargo họa tiết cá tính. Điểm hay trong cách mặc của Jennie là dù theo đuổi phong cách khỏe khoắn, năng động, outfit vẫn luôn có nét nữ tính nhờ phom dáng tôn cơ thể. Chính sự cân bằng giữa sporty và sexy này giúp phong cách của cô không bị nhàm chán.

Với các outfit cùng quần âu, qua bàn tay Jennie cũng không hề cứng nhắc. Cô nàng lựa chọn combo áo tank top trắng dáng ôm phối cùng, tạo nên tỷ lệ đối lập quen thuộc: phần trên gọn gàng giúp khoe vòng eo nhỏ, trong khi phần dưới rộng rãi lại mang đến cảm giác phóng khoáng, cá tính. Điểm nhấn của outfit nằm ở chiếc áo khoác da đen dáng lửng khoác hờ bên ngoài, giúp tổng thể bớt basic và tăng thêm vẻ cool ngầu. Thay vì chọn những món đồ cầu kỳ, Jennie hoàn thiện outfit bằng thắt lưng bản nhỏ cùng bảng màu trắng - đen kinh điển, tạo nên hình ảnh vừa sang chảnh vừa có chút nổi loạn.

Một trong những điểm làm nên sức hút của Jennie chính là khả năng nâng tầm các item quen thuộc. Chỉ với áo sơ mi trắng oversized phối cùng quần jeans cạp cao, nữ idol đã tạo nên outfit chuẩn "effortless chic" - đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất sang xịn. Cách sơ vin nhẹ nhàng giúp tổng thể gọn gàng hơn, đồng thời tôn vòng eo và tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân.

Công thức layer áo hai dây để lộ bra ren lấp ló đang "làm mưa làm gió" mùa hè năm nay, và Jennie chắc chắn cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Cô nàng phối combo này cũng quần jeans túi hộp mang đậm vibe Y2K để hoàn thiện tạo hình vừa sexy vừa cool ngầu.

Khi nằm dài trên bãi biển, Jennie chill trong set bikini trắng 2 mảnh tối giản, mặc ngoài chiếc quần short thể thao màu xanh pastel hút mắt. Đây là công thức hoàn hảo cho nàng mê vibe sporty và không muốn quá hở khi diện bikini.



