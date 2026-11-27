Chiếc máy bay này có gì mà được đánh giá là máy bay đặc biệt?

Đêm qua (26/11), khi Hà Nội đã về khuya, sân bay quốc tế Nội Bài ghi nhận một chiếc máy bay đặc biệt cất cánh, thực hiện hành trình gần 2.000 km tới Trung Quốc. Chỉ vài giờ sau khi đến nơi, máy bay tiếp tục thực hiện chuyến bay chiều ngược lại, đưa hành khách về Việt Nam ngay trong sáng nay (27/11).

Đó là những chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways trên đường bay thẳng kết nối Hà Nội với Thượng Hải - một trong những trung tâm kinh tế, tài chính và thương mại lớn nhất Trung Quốc.

Theo lịch trình được Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) công bố, chuyến bay mang số hiệu 9G674 khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc 23h05 ngày 26/11, dự kiến đến sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải lúc 3h sáng hôm sau (giờ địa phương). Với chênh lệch múi giờ giữa hai quốc gia, thời gian di chuyển theo lịch trình chỉ khoảng 2 giờ 55 phút.

Ngay trong rạng sáng 27/11, chuyến bay chiều về mang số hiệu 9G675 cũng được thực hiện. Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi hàng không Avionio, máy bay khởi hành từ Thượng Hải lúc 4h28 (giờ địa phương) và hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 6h39, sớm 16 phút so với lịch trình công bố.

Như vậy, chỉ trong vòng một đêm, Sun PhuQuoc Airways đã hoàn thành hai chuyến bay khai trương, chính thức đưa đường bay Hà Nội - Thượng Hải vào khai thác hai chiều.

Chuyến bay đầu tiên kết nối Hà Nội - Thượng Hải ở cả 2 chiều (Ảnh SPA)

Chiếc máy bay dài hơn 44 m, có thể chở hơn 200 hành khách

Dữ liệu từ nền tảng theo dõi hàng không AirNav Radar cho thấy, chiếc máy bay thực hiện chuyến bay sáng nay mang số đăng ký VN-A923, thuộc dòng Airbus A321neo của Sun PhuQuoc Airways.

Theo thông tin giới thiệu đội tàu bay trên website chính thức của hãng, Airbus A321neo có chiều dài 44,51 m, sải cánh 35,8 m, chiều cao 11,76 m, tốc độ hành trình khoảng 840 km/h và tầm bay tối đa lên tới 7.400 km.

Dòng máy bay này được hãng khai thác với hai cấu hình ghế, gồm 208 ghế (8 ghế thương gia và 200 ghế phổ thông) hoặc 236 ghế phổ thông. Như vậy, mỗi chiếc có khả năng phục vụ hơn 200 hành khách trên một chuyến bay. Hãng hiện chưa công bố cụ thể số lượng hành khách trên chuyến bay khai trương sáng nay.

Được trang bị động cơ thế hệ mới, Airbus A321neo có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tới 20% so với thế hệ máy bay trước, phù hợp khai thác các đường bay nội địa và quốc tế trong khu vực.

Trước chuyến bay hạ cánh sáng nay, ngay trong đêm qua (26/11), Sun PhuQuoc Airways cũng đã thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên ở chiều ngược lại, đưa hành khách từ Hà Nội đến Thượng Hải.

Chiếc máy bay bắt đầu hành trình từ Hà Nội đi Thượng Hải trong đêm (26/11), và quay lại ngay vào sáng hôm sau (27/11) (Ảnh SPA)

Hai chuyến bay diễn ra trong vòng một đêm, chính thức mở thêm một kết nối hàng không giữa Thủ đô của Việt Nam và một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất Trung Quốc.

Từ nay mỗi ngày có thêm một chuyến bay khứ hồi tới điểm đến hấp dẫn

Theo thông tin từ Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) và Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường bay Hà Nội - Thượng Hải được Sun PhuQuoc Airways khai thác với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Theo lịch trình công bố, chuyến bay 9G674 khởi hành từ Hà Nội lúc 23h05, đến Thượng Hải lúc 3h sáng hôm sau. Ở chiều ngược lại, chuyến bay 9G675 khởi hành lúc 4h15, đến Hà Nội lúc 6h55 (tất cả theo giờ địa phương).

Khung giờ khai thác vào ban đêm giúp những hành khách có nhu cầu công tác tận dụng thời gian làm việc trong ngày trước khi khởi hành. Trong khi đó, du khách từ Thượng Hải có thể bắt đầu lịch trình khám phá Hà Nội ngay từ sáng sớm.

Đáng chú ý, đây là đường bay thứ tư của Sun PhuQuoc Airways tới thị trường Trung Quốc. Trước đó, từ tháng 7 và tháng 8 năm nay, hãng lần lượt khai thác các đường bay kết nối Thành Đô với Phú Quốc và TP.HCM.

Ngày 15/10, hãng tiếp tục đưa vào khai thác đường bay TP.HCM - Thượng Hải. Chỉ 6 tuần sau, Thượng Hải trở thành điểm đến đầu tiên tại Trung Quốc được hãng kết nối trực tiếp từ cả Hà Nội và TP.HCM.

Theo công bố của Sun Group nhân dịp kỷ niệm một năm cất cánh, Sun PhuQuoc Airways đã thực hiện gần 23.600 chuyến bay, vận chuyển hơn 4 triệu lượt hành khách, phát triển mạng lưới gồm 13 đường bay nội địa và 16 đường bay quốc tế.

Ảnh SPA

Người dân có thêm lựa chọn du lịch, giá vé từ chưa tới 2,5 triệu đồng

Nhân dịp khai trương đường bay mới, Sun PhuQuoc Airways triển khai chương trình giảm 20% giá vé cơ bản, chưa bao gồm thuế, phí, đối với hành trình Hà Nội - Thượng Hải. Thời gian đặt vé ưu đãi kéo dài đến ngày 30/11, áp dụng cho các chuyến bay đến ngày 27/3/2027.

Ở chiều ngược lại, hãng công bố mức giá từ 2.484.000 đồng/chiều dành cho 4 chuyến bay đầu tiên từ Thượng Hải về Hà Nội.

Không chỉ là trung tâm kinh tế, tài chính và thương mại, Thượng Hải còn là điểm đến được nhiều du khách Việt Nam yêu thích với những địa danh nổi tiếng như Bến Thượng Hải, tháp Minh Châu Phương Đông, phố Nam Kinh hay công viên Disneyland.

Từ thành phố này, du khách cũng có thể nối dài hành trình đến Hàng Châu, Tô Châu hay khám phá vẻ đẹp cổ kính của Ô Trấn.

Gắn với việc khai trương đường bay Hà Nội - Thượng Hải, các doanh nghiệp hàng không và lữ hành đã triển khai chương trình kích cầu du lịch vùng Hoa Đông (Trung Quốc), trong đó có mức giá 9,99 triệu đồng dành cho 1.000 du khách đầu tiên đăng ký trải nghiệm Thượng Hải theo chương trình.

Ở chiều ngược lại, đường bay mới cũng góp phần tăng thêm khả năng tiếp cận một trong những thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Việt Nam.

Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2026, nước ta đã đón gần 4,4 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc có thêm đường bay thẳng với tần suất khai thác hằng ngày không chỉ tạo điều kiện cho hoạt động giao thương, công tác, thăm thân mà còn mở rộng cơ hội để người dân hai nước khám phá những điểm đến mới với nhiều lựa chọn hơn về lịch trình và chi phí di chuyển.