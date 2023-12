Đưa người bị cháy đen ở Bình Dương đi cấp cứu

Ngày 20-12, Công an phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Thuận An làm rõ vụ người đàn ông bị cháy đen.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo phường Bình Chuẩn cho biết cơ quan chức năng đang xác minh danh tính nạn nhân.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu

Hiện người này được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, tuy nhiên do tình trạng sức khỏe nguy kịch, bệnh viện đang làm các thủ tục để chuyển nạn nhân lên bệnh viện ở TP HCM.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, người dân phát hiện người đàn ông trên nằm trên đường Bình Chuẩn 32 với lửa cháy trên người. Họ lao tới dập lửa rồi nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu.