Dù trang điểm gần như mỗi ngày, tại sao các sao Hàn vẫn có làn da trắng mịn không tì vết?

Chuyện idol Hàn Quốc lung linh trên các bìa báo hay các hình ảnh được lan truyền khắp các mạng xã hội hoặc khi xuất hiện trước công chúng không còn là điều gì gây ngạc nhiên. Bởi lẽ dưới sự biến hóa của các phù thủy trang điểm, nhan sắc vốn đã có đường nét của các idol được tạo thêm những điểm nhấn đặc biệt giúp mắt trở nên long lanh, sống mũi thẳng hoặc làn da mịn màng hoàn hảo. Vậy nhưng với cường độ trang điểm dày đặc, lớp trang điểm dày, vẫn có những idol Hàn Quốc sở hữu gương mặt mộc với làn da trắng mịn không tì vết đáng ngưỡng mộ.



Bức ảnh làm nổi bật đường nét và làn da của cô nàng Jennie (Black Pink) (Ảnh minh họa: Internet)

Chống nắng là quan trọng nhất

Ánh nắng mặt trời rất quan trọng, nhưng nó cũng là nguyên nhân gây ra rất nhiều vấn đề về da. Tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời sẽ thúc đẩy quá trình lão hóa da, da nhiều đốm nâu hơn, vết nhăn sâu hơn và chất lượng da suy giảm, thậm chí có thể gây ung thư da.

Sử dụng kem chống nắng mỗi ngày sẽ giúp bạn ngăn ngừa sạm nám và quá trình lão hóa da sớm, duy trì độ ẩm cho da, và nhất là giảm nguy cơ ung thư da. Hơn nữa, khi đi ra ngoài bạn cũng nên trang bị thêm một số vật dụng che chắn cho da như mũ, áo khoác, khẩu trang, kính râm,…

Các idol Hàn Quốc luôn chú trọng sử dụng kem chống nắng mỗi ngày (Ảnh minh họa: Internet)

Thói quen sử dụng kem chống nắng được các idol sử dụng hàng ngày, không chỉ nữ idol mà các nam idol cũng được chỉ dẫn kĩ về vấn đề này.

Đến các phòng khám da liễu và làm theo sự chỉ dẫn của chuyên gia

Đặc biệt là sau các chuyến lưu diễn, các concert vất vả, các idol sẽ đến phòng khám da liễu để phục hồi và giữ cho làn da luôn ở trạng thái tốt nhất.

Bên ngoài các dưỡng chất được bổ sung cho da hàng ngày, các idol còn tiếp cận với những phương thức chăm sóc da hiện đại và hiệu quả nhất.

Nạp bổ sung Vitamin C, Vitamin A thường xuyên

Chuyên gia trang điểm Park Dongmin với 15 năm kinh nghiệm làm việc cùng YG Entertainment (công ty chủ quản của Big Bang, Blackpink...) tiết lộ một mẹo nhỏ mà nhiều idol xứ Hàn thường áp dụng là ăn trái cây giàu vitamin C vào ban ngày. Giống như quy tắc sử dụng serum vitamin C vào ban ngày, việc tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều loại vitamin này góp phần tăng sức đề kháng cho da, chống lại tác hại từ các gốc tự do, tia UV, nhờ đó làn da có điều kiện để bảo toàn kết cấu, sắc tố.

Một số loại hoa quả, rau củ giàu Vitamin C

Vitamin A có đặc tính chống oxy hóa cao đồng thời giữ vai trò duy trì kết cấu collagen để da săn chắc, mịn mượt.

Sử dụng các loại nước uống trắng da và bổ sung collagen

Không chỉ thay đổi và làn da rạng ngời bằng chế độ ăn, các idol Hàn Quốc còn tìm đến các loại nước uống trắng da và bổ sung collagen cho cơ thể.

Bạn có thể thấy hàng trăm nhãn hàng, công thức giúp dưỡng trắng và bổ sung collagen đến từ xứ sở kim chi này, điều này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của người Hàn với làn da.

