Du thuyền Spectrum of the Seas lớn nhất Châu Á đến Nha Trang

Ngày 2-8, du thuyền Spectrum of the Seas hiện đại được xem là lớn nhất Châu Á đã đến vịnh Nha Trang đưa 4.600 khách đến từ Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hồng Kông, Thái Lan, Singapore... đến tham quan Nha Trang – Khánh Hòa.

Du thuyền Spectrum of the Seas đi từ Singapore đến Nha Trang, điểm đến tiếp theo là Hồng Kông. Do tàu lớn không thể cập cảng Nha Trang nên phải neo ngoài vịnh Nha Trang, trung chuyển khách vào bờ.

Du thuyền Spectrum of the Seas đến vịnh Nha Trang - Khánh Hòa

Theo lịch trình, du khách trên du thuyền Spectrum of the Seas đi tham quan Viện Hải Dương Học, Tháp Bà Ponagar, làng nghề Trường Sơn, chùa Long Sơn, tham quan và mua sắm tại chợ Đầm, tắm bùn, đạp xe khám phá làng quê ngoại thành Nha Trang…

Du khách trên du thuyền Spectrum of the Seas đến Nha Trang tham quan

Nha Trang liên tục đón du thuyền quốc tế

Du thuyền Spectrum of the Seas là siêu du thuyền hiện đại bậc nhất thuộc dòng Quantum của tập đoàn Royal Caribbean International (RCI), được đóng tại Meyer Werft ở Papenburg, Đức và được hạ thủy vào tháng 4 năm 2019.



Hiện tại, đây được xem là du thuyền lớn nhất đang vận hành ở châu Á với 16 tầng và hơn 2.000 phòng, có thể phục vụ tối đa hơn 5.600 khách. Trên tàu có nhiều tiện ích vượt trội như 3 hồ bơi, 3 bể sục, rạp chiếu phim ngoài trời, spa, nhà hát có sức chứa 1.300 người...