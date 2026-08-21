Du lịch nước ngoài dịp 2/9: Ngoài passport, chiếc thẻ "quyền năng" nào xứng đáng được mang theo?

Kỳ nghỉ 2/9 là dịp lý tưởng cho những chuyến xuất ngoại ngắn ngày. Bên cạnh vé máy bay, khách sạn, lịch trình được tính toán kỹ, phí chuyển đổi ngoại tệ cũng là khoản đáng lưu ý. Với mức phí từ 0,9% cùng nhiều quyền lợi du lịch, ACB Visa Signature giúp người dùng tối ưu chi phí, chủ động hơn trong từng giao dịch ở nước ngoài.

Chọn được thẻ có phí chuyển đổi ngoại tệ thấp là cả một "nghệ thuật"

Du lịch tinh gọn ngay trong cả cách chi tiêu với thẻ ACB Visa Signature

Cùng với cách lên kế hoạch, cách chi tiêu khi đi nước ngoài cũng đang dần trở nên gọn hơn: thay vì chuẩn bị nhiều tiền mặt hay nhiều phương thức thanh toán, một chiếc thẻ có thể theo người dùng xuyên suốt hành trình. Với ACB Visa Signature, sự tinh gọn còn nằm ở khả năng tối ưu những khoản chi vốn dễ bị bỏ qua, trong đó đặc biệt có phí chuyển đổi ngoại tệ.

Trên thị trường, mức phí này có thể dao động khoảng 2-4% giá trị giao dịch tùy ngân hàng và sản phẩm thẻ. Với một vài giao dịch nhỏ, chênh lệch có thể chưa đáng kể. Nhưng khi cộng toàn bộ tiền khách sạn, nhà hàng, mua sắm hay vé tham quan trong nhiều ngày, con số bắt đầu rõ ràng hơn. Chẳng hạn, với ngân sách chi tiêu 50 triệu đồng cho chuyến đi Hàn Quốc 5 ngày, nếu áp dụng mức phí ngoại tệ 3%, khoản phí tương ứng có thể lên đến khoảng 1,5 triệu đồng. Trong khi đó, với mức phí chuyển đổi ngoại tệ từ 0,9% áp dụng cho các giao dịch bằng ngoại tệ của ACB Visa Signature, khoản phí trên cùng giá trị giao dịch chỉ từ 450.000 đồng.

Chênh lệch hơn 1 triệu đồng có thể là ngân sách cho một bữa tối, vé tham quan, chi phí di chuyển hoặc một phần tiền nâng hạng phòng. Thay vì cắt giảm trải nghiệm để tiết kiệm, người dùng có thể bắt đầu tối ưu từ chính phương thức thanh toán cho những khoản vốn dĩ vẫn phải chi.

Một chiếc thẻ đa năng: Từ đặt vé máy bay đến chi tiêu ở điểm đến

Trong kỳ nghỉ 2/9, chủ thẻ có thể tận dụng các chương trình ưu đãi trên nhiều nền tảng du lịch. Với Agoda, ACB Visa Signature được giảm 20%, tối đa 900.000 đồng khi đặt phòng vào ngày đôi. Trên Trip.com , ưu đãi trải dài từ vé máy bay đến khách sạn, trong đó các ngày 26-28 hàng tháng có mức giảm đến 1 triệu đồng cho một số giao dịch vé bay quốc tế đủ điều kiện; các ngày khác có thể giảm 5%, tối đa 500.000 đồng khi đặt vé máy bay và giảm 7% khi đặt khách sạn.

Nhiều mã giảm giá, ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ ACB Visa Signature vào dịp Lễ Quốc Khánh 02/9



Với những hành trình xa hơn, chủ thẻ ACB Visa Signature còn có thể hưởng ưu đãi đến 15% khi đặt một số hạng vé đủ điều kiện của Qatar Airways. Trong khi đó, người dùng đặt dịch vụ trên Klook và thanh toán qua Apple Pay có thể nhận voucher 300.000 đồng cho đơn hàng từ 2 triệu đồng.

Như vậy, thay vì săn từng ưu đãi rời rạc, chiếc thẻ có thể tham gia vào gần như toàn bộ hành trình xuất ngoại: từ vé máy bay, nơi lưu trú, trải nghiệm tại điểm đến đến những khoản chi trực tiếp trong chuyến đi.

Chi tiêu chuyến này, tích thêm quyền lợi cho chuyến sau

Với các giao dịch tại nhà hàng, địa điểm ăn uống, mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn và đại lý du lịch, mỗi 1.000 đồng chi tiêu được tích 50 điểm ACB Rewards, tối đa 500.000 điểm mỗi tháng. Các nhóm chi tiêu khác được tích 10 điểm cho mỗi 1.000 đồng và không giới hạn tổng điểm tích lũy.

Điều này tạo thêm một lớp giá trị cho những khoản vốn đã nằm trong kế hoạch của chuyến đi. Điểm ACB Rewards sau đó có thể tiếp tục được sử dụng để đổi các e-voucher du lịch hoặc lượt sử dụng phòng chờ sân bay, biến chi tiêu của hành trình hiện tại thành quyền lợi cho những trải nghiệm tiếp theo. Chủ thẻ ACB Visa Signature được tặng một lượt miễn phí phòng chờ Thương gia khi kích hoạt tính năng Phòng chờ Thương gia, với lượt sử dụng có hiệu lực trong quý kích hoạt. Khi có nhu cầu sử dụng thêm, khách hàng có thể dùng điểm ACB Rewards để đổi lượt phòng chờ.

Trước khi xuất ngoại dịp 2/9, khách hàng có thể chủ động kiểm tra chiếc thẻ mình sẽ mang theo: phí chuyển đổi ngoại tệ, ưu đãi đặt vé/đặt phòng, khả năng tích điểm và các đặc quyền sân bay. Với ACB Visa Signature, những yếu tố này được kết nối trong cùng một phương thức thanh toán, giúp chuyến đi nước ngoài tinh gọn hơn, tiết kiệm hơn và nhiều trải nghiệm hơn.

Để tìm hiểu thêm các chương trình ưu đãi khi mở thẻ ACB Visa Signature, khách hàng có thể tham khảo chi tiết tại đây