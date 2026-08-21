PNJ tím lịm và đã ‘thở phào’?

Những lo ngại từng đè nặng lên cổ phiếu PNJ thời gian qua dường như đang được giải toả.

PNJ - cổ phiếu của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, trở thành tâm điểm thị trường trong phiên giao dịch sáng 21/8 khi tăng kịch trần 6,97% lên 39.900 đồng/cổ phiếu với hơn 8,3 triệu đơn vị dư mua giá trần (cập nhật lúc 9h30), dư mua hàng triệu cổ phiếu.

Diễn biến cổ phiếu PNJ từ giữa tháng 6/2026, với mốc 3/7 là ngày vụ án được công bố, cổ phiếu PNJ lao dốc.(Đồ họa: Trần Chung)

Với các dữ liệu trên, theo bà Vũ Thị Linh, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam, đà tăng mạnh diễn ra ngay sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả điều tra ban đầu vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Cơ quan điều tra xác định PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu kim cương. Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ, đúng với thông tin tại hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Đây cũng là thông tin mà bà Cao Thị Ngọc Dung- Chủ tịch PNJ, đưa ra ngay từ những ngày đầu tiên của đợt khủng hoảng. Vào 6/7/2026, bà Dung khẳng định 28.000 viên kim cương trong đường dây buôn lậu, có liên quan công ty con P-Lab nhưng không lọt vào hệ thống bán lẻ PNJ.

Thông tin từ nhà chức trách phần nào giải tỏa những lo ngại từng đè nặng lên cổ phiếu PNJ thời gian qua, trong bối cảnh dòng vốn ngoại cũng có động thái đáng chú ý tại doanh nghiệp này.

Trước đó, chỉ trong hai ngày 13–14/8, hai nhóm nhà đầu tư do T. Rowe Price Associates và Sprucegrove Investment Management đại diện đã gia tăng sở hữu và cùng vượt ngưỡng 5% vốn PNJ.

Đáng chú ý, Vanguard International Value Fund mua thêm hơn 1,51 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên 21,86 triệu đơn vị, tương đương 4,3% vốn. Trong khi đó, các quỹ thuộc nhóm T. Rowe Price cũng mua thêm tổng cộng 525.300 cổ phiếu, đưa tỷ lệ sở hữu của cả nhóm lên 5,07%.

"Sự cộng hưởng giữa việc gỡ nút thắt về thông tin pháp lý và động thái gia tăng sở hữu của các tổ chức ngoại đang trở thành chất xúc tác đáng chú ý cho diễn biến của PNJ ngay trong phiên sáng nay", thành viên Chứng khoán Yuanta Việt Nam nói.

Trước đó, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, PNJ lỗ sau thuế 283 tỷ đồng, đánh dấu quý thua lỗ đầu tiên kể từ khi doanh nghiệp công bố thông tin vào quý III/2008. Trong khi vào cùng kỳ năm ngoái, PNJ vẫn lãi gần 437 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh quý vừa qua chịu tác động lớn từ khoản chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến.

Theo đó, chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý lên tới gần 1.063 tỷ đồng, gấp 5,2 lần cùng kỳ. Trong đó, hơn 865 tỷ đồng là khoản trích lập dự phòng liên quan đến hoạt động mua lại sản phẩm, dù giao dịch mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán.

PNJ cho biết việc xác định khoản dự phòng được thực hiện trên cơ sở các thông tin sẵn có và các giả định hợp lý tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Việc trích lập được tính toán dựa trên giá trị kim cương mua lại, giá trị thu hồi ước tính cùng tỷ lệ điều chỉnh theo từng nhóm kích thước kim cương.

Dù ghi nhận khoản lỗ trong quý II, nhưng luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PNJ vẫn đạt hơn 25.700 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 1.184 tỷ đồng, tăng 6%.

Cập nhật tình hình hoạt động sau những diễn biến liên quan vụ án buôn lậu kim cương, PNJ cho hay, từ ngày 1-20/7, lượng khách hàng bán lại trang sức kim cương tăng đột biến. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu khoảng 1.588 tỷ đồng nhưng giá trị hàng hóa mua lại lên tới 5.900 tỷ đồng, tạo áp lực lớn lên dòng tiền.