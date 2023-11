Du lịch Hà Nội vượt chỉ tiêu đón khách quốc tế năm 2023, nhiều trải nghiệm hấp dẫn hơn trong dịp cuối năm

Cụ thể, trong tháng 11/2023, Hà Nội đã đón 1,8 triệu lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022, giảm 4,2% so với tháng 10/2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 453,9 nghìn lượt, tăng 56,6% so với cùng kỳ năm 2022, khách du lịch nội địa ước đạt 1,35 triệu lượt, tương đương cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 7,37 nghìn tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2022 và giảm 4,7% so với tháng 10/2023.

Tính chung 11 tháng của năm 2023, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 22,6 triệu lượt khách, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 4,1 triệu lượt, khách du lịch nội địa ước đạt 18,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 84,25 nghìn tỷ đồng, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều cửa hàng dịch vụ dành cho du khách trên phố Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội

Chủ kinh doanh dịch vụ Spa tại phố Tạ Hiện quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết, hàng ngày lượng khách quốc tế qua lại khu vực này rất đông, họ thích thú với các dịch vụ mát xa bấm huyệt và chăm sóc sức khỏe thư giãn, phần đông là khách Ấn Độ và Hàn Quốc.

Du khách Mỹ thích thú với các dịch vụ mát xa tại phố cổ Tạ Hiện

Trên địa bàn Hà Nội hiện nay có 30 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 37 cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm, 7 cơ sở kinh doanh vui chơi giải trí, 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã được công nhận đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

Điểm chụp ảnh trên phố cổ Tạ Hiện được khách du lịch yêu thích

Khu vực "Ngã tư quốc tế" trên phố Lương Ngọc Quyến, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội

Các cửa hàng bán đồ lưu niệm, sản phẩm thủ công truyền thống trên phố Đinh Liệt, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội

Khách nước ngoài ưa thích các sản phẩm thủ công, quà tặng lưu niệm

Theo đánh giá, khu vực phố cổ và xung quanh Hồ Hoàn Kiếm được xem là tụ điểm thu hút rất đông khách du lịch quốc tế thời gian qua. Với nhiều nhà hàng, khách sạn, dịch vụ mua sắm, vui chơi giải trí vào buổi tối và dịp cuối tuần đã góp phần tăng tính trải nghiệm hấp dẫn cho du lịch Thủ đô.

Ra mắt 15 sản phẩm du lịch đêm của Thành phố Hà Nội

Bên cạnh đó 15 sản phẩm du lịch đêm được Sở Du lịch triển khai mới đây được đánh giá là cơ hội mới trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cũng cho biết, kinh tế ban đêm đã được hình thành tại quận Hoàn Kiếm từ nhiều năm nay. Vào các ngày cuối tuần, một số hoạt động đêm đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa trong đời sống của người dân, thu hút rất đông khách quốc tế đến thưởng thức và khám phá.

Điểm chụp ảnh thu hút du khách tại Khu du lịch sinh thái Đà Lạt Tiên Cảnh Sóc Sơn, Tp Hà Nội

Khu du lịch sinh thái Đà Lạt Tiên Cảnh Sóc Sơn, Tp Hà Nộivới cảnh quan thiên nhiên đẹp và hấp dẫn

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang nhấn mạnh, cùng với nỗ lực của thành phố, thời gian tới ngành du lịch Thủ đô sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng sản phẩm, điểm đến du lịch gắn với di sản di tích, làng nghề dịp cuối năm theo tuyến Trung tâm Hà Nội - Thanh Trì - Thường Tín - Phú Xuyên và tuyến Trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hòa - Mỹ Đức . Đồng thời thí điểm xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thực tế tại các làng nghề và các điểm du lịch gắn với các giá trị truyền thống của các dân tộc thiểu số tại huyện Ba Vì... Đây được xem là các hoạt động được du khách trong nước và quốc tế vô cùng ưa thích.

Đầu tháng 12/2023, Sở Du lịch cũng tổ chức Chương trình kết nối sản phẩm du lịch Golf giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2023. Hiện tại thành phố Hà Nội đang phát triển 6 cụm sân golf với 10 sân golf tiêu chuẩn. Đây đều là những sân golf lớn, chuyên nghiệp, đạt chuẩn quốc tế với cảnh quan tự nhiên đa dạng, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu phong phú của người chơi, nhất là du khách quốc tế khi đến Việt Nam./.