Dù là Son Ye Jin, Thư Kỳ hay Ha Ji Won đều phải làm một chuyện nếu không muốn già

Nhiều người khi nói đến chống lão hoá thường chỉ tập trung vào chăm sóc da mặt, nhưng thực tế thứ dễ tố tuổi nhất lại là vóc dáng. Vai tròn, lưng gù hay cơ thể thiếu săn chắc không chỉ khiến tổng thể kém sức sống mà còn làm gương mặt trông mệt mỏi hơn. Chính vì vậy, ngày càng nhiều mỹ nhân châu Á chuyển trọng tâm sang việc quản lý tư thế và đường nét cơ thể thông qua tập luyện và điều chỉnh thói quen hằng ngày - một cách trẻ lâu bền vững và rõ rệt hơn.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều ngôi sao dù đã bước qua độ tuổi U40, U50 vẫn giữ được khí chất trẻ trung. Bí quyết nằm ở việc duy trì cơ bắp và tư thế chuẩn. Khi cơ thể được “nâng đỡ” bởi hệ cơ ổn định, phần cổ - vai - lưng sẽ thẳng hơn, từ đó gương mặt cũng trông gọn gàng và sắc nét hơn. Đây là lý do các bài tập lưng, core hay giãn cơ ngày càng được ưa chuộng trong giới sao.

Son Ye Jin: Siết lưng để giữ form thanh mảnh

Ở tuổi 44, Son Ye Jin vẫn duy trì hình ảnh thanh lịch với vóc dáng gọn gàng đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh sở thích chơi golf, cô kết hợp Pilates và TRX trong lịch tập thường xuyên. Đặc biệt, khi xuất hiện nhiều với váy dạ hội, nữ diễn viên chú trọng tập lưng để phần thân trên trở nên sắc nét hơn.

Các bài tập như kéo xô hay chèo cáp giúp tăng cường nhóm cơ lưng, cải thiện tình trạng gù lưng và mở rộng lồng ngực. Khi phần lưng đủ khỏe, cơ thể sẽ tự nhiên thẳng hơn, đồng thời tạo hiệu ứng nâng đỡ cho vùng cổ và đường viền hàm, giúp tổng thể trông săn chắc và trẻ trung hơn.

Ha Ji Won: Duy trì sự dẻo dai nhờ core và giãn cơ

Ở tuổi 47, Ha Ji Won vẫn khiến công chúng trầm trồ với trạng thái gần như không đổi theo thời gian. Cô theo đuổi triết lý tập luyện bền bỉ thay vì cường độ cao. Các bài tập kéo giãn, kết hợp với cardio nhẹ và tập cơ bản giúp cơ thể luôn linh hoạt.

Yoga và Pilates là “chìa khóa” giúp cô giữ vững cơ core - bao gồm cơ bụng và vùng sàn chậu. Khi phần core ổn định, dáng đứng và dáng đi cũng cải thiện đáng kể, từ đó mang lại vẻ ngoài tràn đầy năng lượng và trẻ trung hơn.

Thư Kỳ: Tích luỹ từ thói quen nhỏ để giữ đường nét

Ở tuổi 49, Thư Kỳ vẫn là biểu tượng “lão hoá ngược” của làng giải trí. Cô nổi tiếng kỷ luật với vóc dáng, từng chia sẻ rằng việc tăng quá 5kg đã là giới hạn. Ngoài tập luyện đều đặn, nữ diễn viên chú trọng các thói quen nhỏ trong sinh hoạt.

Việc đứng sau ăn để hỗ trợ tiêu hoá, tập yoga và giãn cơ để giữ độ mềm mại, hay thói quen gác chân trước khi ngủ giúp giảm sưng phù đều góp phần duy trì đường nét cơ thể. Khi có thời gian, cô cũng bổ sung các bài tập cường độ cao kết hợp với lăn cơ để tối ưu hiệu quả.

Tần Lam: Siết tay để tránh dấu hiệu tuổi tác

Tần Lam ở tuổi 46 vẫn giữ được thân hình thon gọn, đặc biệt là phần tay và lưng săn chắc. Cô ưu tiên các bài tập ít tác động mạnh như đi bộ nhanh, leo dốc, yoga nóng hay tập tạ nhẹ để duy trì nhịp trao đổi chất.

Với vùng “bắp tay sau” - khu vực dễ chảy xệ và lộ dấu hiệu tuổi tác, cô tập trung vào các bài như duỗi cơ tam đầu với tạ. Những động tác này giúp phần tay gọn gàng hơn, đồng thời nâng cao độ tinh tế cho toàn bộ phần thân trên.

Muốn trẻ lâu, đừng chỉ chăm da mà quên chăm dáng

Điểm chung của những mỹ nhân này không nằm ở một bài tập cụ thể, mà là sự duy trì lâu dài khối cơ và tư thế chuẩn. Khi cơ thể săn chắc, dáng đứng thẳng và chuyển động linh hoạt, tổng thể sẽ tự nhiên trẻ trung và tràn đầy sức sống hơn.

So với việc chỉ đầu tư vào làn da, việc bắt đầu từ vóc dáng lại mang đến hiệu quả rõ rệt và bền vững hơn. Và đó cũng chính là “bí quyết chung” mà dù là Son Ye Jin, Ha Ji Won hay Thư Kỳ đều đang áp dụng để giữ vững phong độ theo thời gian.

Nguồn TVBS, Ảnh IGNV