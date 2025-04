Dự kiến dịp 30/4 khách bay đến/đi từ TPHCM cao kỷ lục

Theo thống kê của Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài, ngày cao điểm nhất trước nghỉ lễ 30/4 sẽ là ngày 29/4; dự kiến cảng sẽ phục vụ 108.000 lượt khách (44.000 khách quốc tế và 64.000 khách quốc nội), tăng 22% so với thường lệ.

Trong ngày này sẽ có hơn 600 chuyến bay (trong đó 277 chuyến quốc tế, 325 chuyến quốc nội), tăng 12% so với thường lệ. Đáng chú ý, sẽ có 7 khung giờ cao điểm, với hơn 2.000 lượt khách/giờ cao điểm vào ngày 29/4 này.

Ngày cao điểm nhất sau lễ tại Cảng HKQT Nội Bài là 4/5, dự kiến có 3 khung giờ cao điểm với hơn 2.000 lượt khách/giờ cao điểm.

Trong ngày 29/4 - ngày cao điểm nhất trước nghỉ lễ 30/4, Cảng HKQT Nội Bài dự kiến phục vụ 108.000 lượt khách. Ảnh: VTC News.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, Cảng HKQT Nội Bài sẽ phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet chuẩn bị và hoàn thiện các bước để sử dụng sinh trắc học trên nền tảng VNeID làm thủ tục cho các chuyến bay nội địa. Do đó, hành khách bay các chuyến nội địa của Vietnam Airlines và Vietjet Air, có thể sử dụng sinh trắc học để qua cửa an ninh và lên máy bay mà không cần mang giấy tờ.

Ở phía Nam, dịp 30/4 năm nay đúng ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam nên lượng hành khách đổ về TPHCM sẽ dự kiến tăng cao kỷ lục. Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, bình quân mỗi ngày đón 120.000 lượt hành khách, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng với hành khách đến/đi từ nhà ga quốc nội T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, có thể làm thủ tục lên máy bay bằng ứng dụng sinh trắc học mà không cần mang theo giấy tờ. Tuy nhiên, hành khách bắt buộc phải mang theo điện thoại và cài sẵn ứng dụng VNeID.

Với hành khách đến/đi từ nhà ga quốc nội T3 - HKQT Tân Sơn Nhất, có thể làm thủ tục lên máy bay bằng ứng dụng sinh trắc học mà không cần mang theo giấy tờ. Ảnh: VNA.

Thống kê của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, ngày cao điểm nhất dịp nghỉ lễ 30/4 lần này dự kiến là ngày 29/4, với 2.400 lượt cất/hạ cánh và đạt 420.000 lượt hành khách.

Theo lịch bay của các hãng hàng không tại Cảng HKQT Nội Bài và Tân Sơn Nhất, do tình trạng thiếu máy bay nên các hãng hàng không (chủ yếu là Vietnam Airlines và Vietjet) tăng cường các chuyến bay khung giờ đêm từ 23h đến 5h.