Du khách tử vong khi chơi dù lượn: Khoảnh khắc sau chuyến bay thảm kịch và những rủi ro khó lường

Một tai nạn dù lượn đau lòng đã xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, khi một du khách Anh 22 tuổi đã thiệt mạng sau cú nhảy từ vách đá cao 6.500 feet (khoảng 1.980 mét) tại điểm đến nổi tiếng Babadag ở Oludeniz cùng với một phi công. Vụ việc bi thảm được công bố vào ngày 24 tháng 4 năm 2025.

Khoảnh khắc khi thi thể các nạn nhân được tìm thấy

Theo truyền thông địa phương, dù của cả hai đã bị hỏng ngay sau khi nhảy, khiến họ rơi tự do xuống những tảng đá lởm chởm. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt nhưng không thể cứu được nạn nhân. Chính quyền địa phương đã mở cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ tai nạn, tạm đình chỉ tất cả các chuyến bay dù lượn tại khu vực này để rà soát quy trình và thiết bị.

Babadag, mặc dù là một địa điểm dù lượn được ưa chuộng với cảnh quan ngoạn mục, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các tai nạn thương tâm không phải là hiếm. Một trường hợp khác được bài báo nhắc đến là vào tháng 10 năm 2022, khi một người Anh tên Frank Lally, 62 tuổi, cũng đã tử vong tại đây sau khi dù của ông gặp sự cố nghiêm trọng trong chuyến bay một mình.

Ngoài ra, vào năm 2021, một khoảnh khắc thót tim đã được ghi lại bằng camera khi ba phi công dù lượn va chạm giữa không trung và rơi xuống biển sau khi nhảy từ điểm xuất phát ở Oludeniz. May mắn thay, cả ba phi công đều được cứu sống và đưa đi điều trị, mặc dù một người bị thương nghiêm trọng. Gần đây nhất, vào tháng 7 năm 2025, tại Đà Nẵng, Việt Nam, một nam du khách 36 tuổi cũng đã tử vong khi chơi dù lượn tại bán đảo Sơn Trà, khi dù gặp sự cố khiến anh rơi từ độ cao hàng trăm mét, và phi công điều khiển dù cũng bị thương nặng.

Mức độ nguy hiểm của dù lượn

Dù lượn là một môn thể thao mạo hiểm mang lại cảm giác bay lượn tự do khó quên, nhưng đi kèm với đó là những rủi ro nhất định. Mặc dù công nghệ thiết bị và quy trình an toàn ngày càng được cải thiện, tai nạn vẫn có thể xảy ra, đôi khi gây tử vong.

Tuy tỷ lệ tai nạn nghiêm trọng không quá cao (thường được ước tính khoảng 1 trên 10.000 đến 1 trên 100.000 chuyến bay tùy theo thống kê và điều kiện cụ thể), đây vẫn là một hoạt động mà sai sót nhỏ có thể dẫn đến hậu quả lớn. Các nguyên nhân chính thường xoay quanh sai sót của con người (phi công thiếu kinh nghiệm, đánh giá sai tình huống), điều kiện thời tiết bất lợi (gió giật mạnh, nhiễu loạn không khí), và lỗi kỹ thuật hoặc hỏng hóc thiết bị (dù bị rách, dây đai bị đứt do bảo trì không đúng cách). Địa hình phức tạp cũng là một yếu tố làm tăng nguy hiểm.

Tỷ lệ tai nạn nghiêm trọng do chơi dù lượn không quá cao, nhưng vẫn cần sự cẩn thận ở tất cả các bên (Ảnh minh họa)

Để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo an toàn tối đa cho người chơi, trách nhiệm được phân chia rõ ràng cho nhiều bên. Các đơn vị tổ chức và công ty cung cấp dịch vụ dù lượn phải có giấy phép hoạt động hợp pháp, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn hàng không, và chỉ sử dụng những phi công được cấp chứng chỉ, có kinh nghiệm. Việc kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị định kỳ, đánh giá kỹ lưỡng điều kiện thời tiết trước mỗi chuyến bay là bắt buộc. Ngoài ra, họ phải cung cấp đầy đủ thông tin và hướng dẫn an toàn cho du khách, đồng thời có kế hoạch ứng phó khẩn cấp hiệu quả.

Phi công, là người trực tiếp điều khiển dù, phải có năng lực chuyên môn cao, kỹ năng xử lý tình huống thành thạo và khả năng phán đoán chính xác mọi biến động của thời tiết và không khí. Họ chịu trách nhiệm cao nhất về sự an toàn của hành khách (đối với dù đôi).

Về phía người chơi hay du khách, điều quan trọng là phải nghiêm túc lắng nghe và tuân thủ mọi chỉ dẫn an toàn từ phi công và đơn vị tổ chức. Việc cung cấp thông tin trung thực về tình trạng sức khỏe cá nhân cũng rất cần thiết. Mặc dù người tham gia thường phải ký vào các văn bản miễn trừ trách nhiệm, việc mua bảo hiểm du lịch có bao gồm các hoạt động mạo hiểm được khuyến nghị để bảo vệ tài chính trong trường hợp không may xảy ra tai nạn.

Nguồn: The Sun