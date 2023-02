Lần đầu tiên đến du lịch phố cổ Hội An may mắn đúng vào dịp Tết Nguyên tiêu, chị Hilary (du khách Anh) hào hứng chia sẻ: "Lần đầu tiên cùng chồng đến thăm phố cổ xinh đẹp này, chúng tôi cảm thấy thật may mắn, hạnh phúc vì được hòa mình giữa dòng người đông đúc thả hoa đăng nguyện cầu thế giới hòa bình trên dòng sông đầy thơ mộng".