Du học sinh 8.5 IELTS "bóc mẽ" tiếng Anh: Binz xuất sắc, Hoa hậu Đỗ Hà - Hương Giang bị chê tơi tả

Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất, và cũng là chìa khóa giúp sao Việt mở rộng giao tiếp với fan quốc tế. Tuy nhiên, liệu ngoại ngữ của họ có chuẩn chỉnh để fan học tập?

Mới đây, hàng loạt người nổi tiếng đã được một YouTuber đem lên "bàn cân". Đó là Hải Anh, hiện là du học sinh Đức sở hữu 8.5 IELTS. Những nhân vật được cô bạn lựa chọn reaction là HLV Rap Việt (Suboi và Binz), Top 3 Hoa hậu Việt Nam, Châu Bùi, siêu mẫu Hoàng Thùy và Hoa hậu Hương Giang.

Hà Anh (bên phải) hiện là du học sinh Đức với khả năng tiếng Anh đạt 8.5 IELTS (Ảnh: yo bae)

Ngay từ đầu video, cô nàng đã tâm sự không hề có ý định công kích ai, mà chỉ muốn cùng nhau cải thiện ngoại ngữ: "Nếu bạn dễ bị xúc phạm bởi kiểu video reaction thế này, mình khuyên bạn không nên xem. Mình không nói xấu bất kỳ ai trong video này. Một là mình khen, hai là nhận xét khách quan. Mình cũng không phải chuyên gia nên đây chỉ là ý kiến cá nhân, chứ không bảo ai sai hay đúng hết".

Vlogger 8.5 IELTS reaction trình tiếng Anh của người nổi tiếng (Nguồn: yo bae)

Với trình độ tiếng Anh chuyên nghiệp của mình, cùng xem Hải Anh sẽ chấm cho những người nổi tiếng được bao điểm nhé!

Rapper Suboi

Sau khi nghe câu đầu tiên: "Hi sir. I'm a rapper here from Saigon, Vietnam", Hải Anh đã phải khen ngợi chất giọng của Suboi hay, đậm chất phương Tây, phong thái tự nhiên khi dùng ngoại ngữ.

Tuy nhiên, Suboi cũng mắc lỗi nhỏ là thường bỏ âm "s", "t", "d"... ở cuối từ. Ví dụ như từ important /ɪmˈpɔːr.tən t / (Suboi phát âm bỏ âm "t" ở cuối). Tuy nhiên, Suboi vẫn là hình mẫu học tiếng Anh điển hình và nếu thi IELTS sẽ nhận được điểm khá cao.

Suboi được nhận xét có chất giọng tiếng Anh hiện đại

Châu Bùi

Giống như Binz, Châu Bùi có chất giọng tự nhiên và phong thái tự tin khi dùng ngoại ngữ. Tuy nhiên cũng mắc lỗi khi bị mất âm cuối từ. Ví dụ: Nice /naɪ s / và meet /miː t / (Châu Bùi phát âm bỏ âm "s" và "t" ở cuối). Bên cạnh đó, khi phát âm "d", "t" cũng bị ngọng, chưa chuẩn chỉnh lắm.

Rapper Binz

Theo Hải Anh, nam rapper Binz có chất giọng tự nhiên và tốt khi dùng tiếng Anh. Điều này cũng được giải thích bởi Binz là người Mỹ gốc Việt, từng có thời gian dài đi du học ở nước ngoài.

Binz là người Mỹ gốc Việt, từng có thời gian du học nước ngoài trước khi trở về nước

Bộ ba Hoa hậu Việt Nam 2020



Với Hoa hậu Đỗ Hà: Tiếng Anh chưa được thực sự tốt khi phát âm sai vài chỗ, dùng ngữ pháp cơ bản, còn ậm ờ khi nói. "Tuy nhiên khi Đỗ Hà trở thành Hoa hậu, bạn ý chắc chắn sẽ cần dùng ngoại ngữ nhiều và trau luyện nhiều hơn. Bạn vẫn còn trẻ nên vẫn có nhiều thời gian và năng lực để cải thiện phát âm của mình" - nữ vlogger 8.5 IELTS tâm sự.

Với Á hậu 1 Phương Anh: Dùng ngữ pháp tốt, học tiếng Anh giỏi. Đặc biệt, khi dùng ngoại ngữ thì Phương Anh có phong thái thanh lịch, rất tao nhã.

Với Á hậu 2 Ngọc Thảo: Theo đánh giá, Á hậu 2 là người có phát âm yếu nhất. "So với Á hậu 2, thì mình thấy Hoa hậu Đỗ Hà sẽ tiến bộ nhanh hơn trong tương lai. Nhưng mình tin khi đã trở thành Á hậu rồi, bạn ý sẽ có nhiều khả năng và thời gian để cải thiện phát âm" - Hải Anh cho biết thêm.

Theo đánh giá, Á hậu 1 Phương Anh là có khả năng ngoại ngữ tốt nhất

Siêu mẫu Hoàng Thùy

Hoàng Thùy có phong thái tự tin, nói dõng dạc. Tuy nhiên vẫn có một lỗi nhỏ bị cắt mất âm ở đoạn cuối. Ví dụ từ preformance /pəˈfɔː.mən s /, that /ðæ t / (Hoàng Thùy phát âm mất "s" và "t" cuối câu). Tuy nhiên, nếu so với video 4 năm trước thì khả năng cải thiện ngoại ngữ của Hoàng Thùy được đánh giá "khá nhanh".

Hoa hậu Hương Giang

Theo nhận xét của nữ vlogger, Hương Giang vẫn dùng giọng họng khi nói tiếng Anh đồng thời bị lộ giọng địa phương rất nhiều. Vẫn có một số lỗi sai cấu trúc. Ví dụ trong câu "I'm able to sing" (dịch: Tôi có thể hát) thì đọc sai là "I'm abling to sing".

Tuy nhiên, nhìn chung Hương Giang vẫn dùng ngoại ngữ khá trôi chảy, thể hiện được ý nghĩa mình muốn nói. "Hương Giang có sai một chút nhưng hiểu được tất cả những gì người đối diện đang nói, và người đối diện cũng hiểu tất cả những gì Hương Giang đang nói. Với mình, chị Giang vẫn có Tiếng Anh thừa đủ để giao tiếp và làm việc".

Hoa hậu Hương Giang có khả năng ngoại ngữ đủ để giao tiếp và làm việc

Bên cạnh reaction tiếng Anh, Hải Anh cũng chia sẻ nhiều video thú vị như kinh nghiệm đạt 8.5 IELTS, một ngày của du học sinh Đức... Tuy thời gian kéo dài từ 10-30 phút, nhưng channel này vẫn thu hút nhờ cả "rổ" kinh nghiệm học ngoại ngữ cũng như phong cách làm video văn minh. Nhờ vậy dù mới lập ít lâu nhưng kênh YoutTbe này đã thu về gần 50.000 lượt subscribe.

Ảnh: Internet