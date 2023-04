Du học London - Sự lựa chọn hấp dẫn cho sinh viên Việt Nam

London - Thành phố đa văn hóa bậc nhất hành tinh

Với hơn 2.000 năm lịch sử, London có nhiều tòa nhà, địa danh mang tính biểu tượng của thế giới như: Tháp đồng hồ Big Ben, Cung điện Buckingham, Cầu tháp London… Với nền giáo dục chất lượng, nền kinh tế giàu mạnh… thành phố London của Vương quốc Anh chào đón cư dân quốc tế với hơn 270 quốc tịch và 300 ngôn ngữ.

Bên cạnh đó, một trong những lý do phổ biến để du học sinh đến Anh là trau dồi ngoại ngữ. Bạn có thể nói hay học tiếng Anh ở bất kỳ đâu, nhưng học tiếng Anh tại cội nguồn của ngôn ngữ này là một trải nghiệm tuyệt vời. Du học ở London, bạn không chỉ được mở rộng kiến thức chuyên ngành, mà còn được hoàn thiện kỹ năng tiếng Anh, được lắng nghe những câu chuyện ngôn ngữ một cách chân thực nhất.

London - Điểm đến tuyệt vời cho du học sinh nâng cao tri thức và tìm kiếm công việc mơ ước

Top các trường đại học ở London

Theo Hội sinh viên Việt Nam tại Anh, có khoảng hơn 12.000 sinh viên Việt Nam đang học tại đây. Trong đó, gần 1/5 sinh viên học tại các trường đại học của thành phố London. Một trong những yếu tố thu hút sinh viên lựa chọn du học Anh là được ở lại 2-3 năm sau khi tốt nghiệp. Tiếp theo là lợi thế về học bổng. Nhiều trường tại London dành học bổng giá trị cho du học sinh. Đặc biệt, sinh viên được IDP hỗ trợ du học miễn phí tại các trường đối tác của IDP.

Queen Mary University of London

Trước tiên, phải kể đến Queen Mary University of London. Đây là trường danh tiếng thuộc Russell Group, được nhiều sinh viên Việt Nam chọn khi du học Anh. Nơi đây có gần 27.000 sinh viên với 50% sinh viên quốc tế. Trường có nhiều học bổng như: Học bổng xét tự động 3.000GBP (khoảng 88 triệu VNĐ) ở bậc Đại học (ngành Kinh tế và Tài chính), học bổng xét tự động 5.000GBP (khoảng 146 triệu VNĐ) khóa Kinh doanh và Quản trị ở bậc Sau đại học. Đặc biệt, ngành Thạc sĩ Blockchain in Business and Society có học bổng trị giá 10.000GBP (khoảng gần 300 triệu VNĐ).

University of Greenwich

Tiếp đến, University of Greenwich là một trong những trường đại học xanh nhất và lớn bậc nhất Anh với 3 cơ sở được trang bị hiện đại. University of Greenwich hiện cung cấp hơn 200 khóa đại học, gần 150 khóa cao học. Tại đây, du học sinh có cơ hội nhận học bổng đến 3.000GBP cho bậc Đại học và Sau đại học (hạn nộp hồ sơ 30/06/2023).

Brunel University London

Đây là trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh nằm về phía tây thành phố London, thu hút sinh viên từ hơn 150 quốc gia với nhiều khóa học chất lượng cao, có triển vọng quốc tế và chất lượng giảng dạy vượt trội. Hiện trường có học bổng bậc học 15% đối với bậc Đại học. Ở bậc Sau đại học, trường có học bổng Thạc sĩ quản trị kinh doanh 6.000GBP (khoảng gần 175 triệu VNĐ - hạn nộp hồ sơ 01/08/2023) và học bổng Sinh viên quốc tế xuất sắc 6.000GBP (hạn nộp hồ sơ 30/04/2023).

University of Roehampton

Thành lập vào năm 1975, University of Roehampton nổi tiếng với các ngành như: Sư phạm, Kinh tế, Khoa học xã hội và nhân văn, Dinh dưỡng và y tế... Trường có các suất học bổng dành cho bậc Đại học và Sau đại học cho Sinh viên quốc tế xuất sắc là 1.000 - 2.500 - 4.000GBP/năm (Khoảng 29 triệu - 73 triệu - 117 triệu VNĐ, có thể kết hợp với các học bổng khác), đặc biệt có những suất học bổng dành riêng cho sinh viên Việt Nam trị giá 2.500GBP/năm.

Bên cạnh các trường tại London nổi bật trên, còn có nhiều trường đại học nổi tiếng ở nước Anh thu hút đông đảo sinh viên quốc tế hàng năm. Những trường này thường xuyên nằm trong top đầu bảng xếp hạng các trường đại học toàn cầu.

Chi phí du học tại London

Ở Anh, chương trình đào tạo ngắn hơn so với nhiều quốc gia khác: 3 năm đại học, 1 năm thạc sĩ. Đây là thế mạnh của du học Anh nói chung, du học London nói riêng bởi tiết kiệm thời gian và chi phí. Theo khảo sát, học phí bậc Đại học ở London khoảng 17.000 - 22.000GBP/năm (Từ 495 triệu - 641 triệu VNĐ) với các ngành thông thường, học phí bậc thạc sĩ là 16.000-25.000GBP/năm (Từ 466 triệu - 728 triệu VNĐ). Theo quy định của lãnh sự quán, hiện tại, khi du học London, sinh viên cần chuẩn bị sinh hoạt phí là 12.000GBP/năm (Khoảng 350 triệu VNĐ).

Phương tiện đi lại

London có mạng lưới giao thông công cộng đô thị lớn bậc nhất thế giới với hệ thống xe buýt, đường sông và đường bộ tích hợp trải dài khắp 32 quận. Bạn có thể lựa chọn các phương tiện di chuyển công cộng như: Xe buýt 2 tầng, tàu điện ngầm, xe điện... Chi phí di chuyển khoảng 150-200GBP/tháng. (Từ 4,3 triệu - 5,8 triệu VNĐ).

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về du học ở London, tham dự ngay Ngày hội Tuyển sinh du học trong tháng 5 này với hàng trăm học bổng đến từ các trường trung học, cao đẳng, đại học hàng đầu tại các nước Anh, Úc, Mỹ, Canada và New Zealand. Ngoài ra, bạn sẽ được giao lưu trực tiếp cùng đại diện trường và các chuyên viên tư vấn tại IDP để được tư vấn và hoàn tất hồ sơ du học miễn phí.

Học sinh được tư vấn chọn trường và ngành học phù hợp nhất với bản thân và nhu cầu thị trường tại Sự kiện du học của IDP (Nguồn: IDP)

Sự kiện có quy mô hơn 60 trường tham dự, được tổ chức tại 3 thành phố lớn vào ngày 6/5/2023 tại Hà Nội (Hotel Du Parc Hanoi - 84 Trần Nhân Tông, Quận Hai Bà Trưng); ngày 7/5/2023 tại TP HCM (Mai House - 01 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3) và ngày 13/5/2023 đối với Đà Nẵng (Khách sạn Hilton Đà Nẵng - 50 Bạch Đằng, Quận Hải Châu).